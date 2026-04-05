Chuyên gia cảnh báo nguy cơ bán tháo vàng gia tăng

Giá vàng thế giới đã chững lại khi đối mặt áp lực thanh khoản, giới chuyên gia dự báo nguy cơ các quốc gia nhập khẩu năng lượng phải bán vàng để ổn định tỷ giá.

Thị trường vàng mở đầu tuần này trong trạng thái trầm lắng, sau đó nhanh chóng bước vào nhịp tăng mạnh nhờ kỳ vọng về một bước đột phá trong đàm phán với Iran. Tuy nhiên, xu hướng này đảo chiều đột ngột sau phát biểu cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù vậy, kim loại quý vẫn khép lại tuần với chiều hướng tăng, đánh dấu tuần đi lên thứ hai liên tiếp.

Vàng chao đảo vì căng thẳng Mỹ - Iran

Cụ thể, giá vàng giao ngay mở cửa đầu tuần quanh mốc 4.400 USD /ounce, sau đó nhanh chóng giảm về 4.375 USD /ounce. Ngay trong tối cùng ngày, khi thị trường Bắc Mỹ bước vào phiên giao dịch, giá vàng bật tăng lên 4.460 USD /ounce và vượt mốc 4.530 USD /ounce trước nửa đêm.

Sang thứ ba, trong phiên châu Á, giá vàng điều chỉnh về vùng 4.420 USD /ounce nhưng nhanh chóng phục hồi. Đến khoảng 14h30 chiều, giá thiết lập đỉnh mới trong tuần tại 4.540 USD /ounce, sau đó tiếp tục tăng lên 4.573 USD /ounce vào tối cùng ngày.

Đáng chú ý, trong đêm thứ ba rạng sáng thứ tư, giá vàng bất ngờ tăng vọt khoảng 100 USD chỉ trong vòng một giờ, chạm mức 4.624 USD /ounce. Sau nhịp điều chỉnh nhẹ tại phiên châu Âu, thị trường Bắc Mỹ mở cửa trở lại, kéo giá vàng vượt vùng 4.620 USD /ounce và tăng dần lên gần 4.685 USD /ounce trước khi kết thúc phiên.

Đà tăng tiếp tục được duy trì sang tối thứ tư, khi lực mua từ thị trường châu Á đẩy giá vàng vượt mốc 4.700 USD /ounce. Trong suốt ngày thứ tư, thị trường lan truyền thông tin về khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra tuyên bố tích cực liên quan đến căng thẳng với Iran, giúp giá vàng leo lên đỉnh 4.800 USD /ounce.

Tuy nhiên ngay sau đó, những phát biểu mang tính đe dọa của ông Trump nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và ngành dầu mỏ của Iran đã khiến giá vàng lao dốc hơn 100 USD chỉ trong khoảng 20 phút, rơi xuống dưới 4.600 USD /ounce.

Sau cú giảm mạnh, thị trường dần ổn định trở lại. Trong thứ năm, giá vàng phục hồi nhẹ và tiến sát mốc 4.700 USD /ounce, trước khi khép lại tuần giao dịch ở mức thấp hơn khoảng 20 USD so với ngưỡng này. Dù biến động rất mạnh, vàng vẫn duy trì được tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News với 15 chuyên gia tham gia thì chỉ 4 người (chiếm 27%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, 3 người (chiếm 20%) cho rằng giá có thể giảm. Phần lớn nhà phân tích còn lại (chiếm 53%) nhận định xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng và lựa chọn đứng ngoài quan sát.

Ngược lại, kết quả khảo sát trực tuyến với 61 nhà đầu tư cá nhân lại cho thấy tâm lý tích cực hơn. Có 36 người (chiếm 59%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng tiếp, 13 người (chiếm 21%) dự báo giá giảm, trong khi 12 người còn lại (chiếm 20%) thấy thị trường sẽ đi ngang trong tuần tới.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 27 53 20 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

59 20 21

Trong tuần giao dịch tới, tâm điểm thị trường sẽ xoay quanh loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Tối thứ hai thị trường đón nhận chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 3. Sang tối thứ ba, Mỹ công bố số liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 2. Đến rạng sáng thứ năm, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ được công bố.

Chuỗi dữ liệu dày đặc tiếp tục trong tối thứ năm với GDP quý IV, chỉ số PCE lõi tháng 2 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Tuần giao dịch sẽ khép lại vào tối thứ sáu với việc công bố chỉ số CPI tháng 3 và chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của University of Michigan, những dữ liệu có thể định hình kỳ vọng chính sách tiền tệ và xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.

Nguy cơ bán tháo gia tăng giữa áp lực thanh khoản

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng đã chững lại trong tuần qua sau khi phục hồi hơn một nửa mức giảm kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát.

Theo ông, bài phát biểu toàn quốc của Tổng thống Donald Trump đã không duy trì được tâm lý lạc quan từng hỗ trợ các tài sản, bao gồm cả vàng. Ở góc độ kỹ thuật, ông Chandler cho biết mốc 4.532 USD /ounce là mục tiêu điều chỉnh của nhịp phục hồi tính từ đáy ngày 23/3 (quanh 4.100 USD /ounce), trong khi mục tiêu tiếp theo có thể lùi về vùng 4.450 USD /ounce.

Trong khi đó, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com cảnh báo rủi ro từ áp lực thanh khoản. Theo đó, các quốc gia nhập khẩu năng lượng - vốn nắm giữ lượng vàng dự trữ lớn - có thể buộc phải bán vàng để ổn định tỷ giá và đảm bảo nguồn tiền. Trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ được xem là ví dụ điển hình khi nước này đã chủ động bán vàng để hỗ trợ đồng nội tệ.

Nếu tình trạng thiếu hụt năng lượng trở nên nghiêm trọng hơn, nguy cơ bán tháo vàng vật chất có thể gia tăng. Dù vậy, ông vẫn giữ quan điểm tích cực trong dài hạn, cho rằng nhu cầu bị dồn nén sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng khi thị trường ổn định trở lại.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, các nhà phân tích tại CPM Group khuyến nghị nhà đầu tư nên tạm thời đứng ngoài thị trường ít nhất đến ngày 17/4, khi dự báo giá vàng sẽ dao động trong biên độ rộng 4.100- 4.850 USD /ounce.

Theo CPM Group, dù triển vọng tăng giá của vàng trong trung và dài hạn vẫn được duy trì, thị trường hiện ở giai đoạn bất ổn cao. Việc giá vàng và nhiều tài sản khác đồng loạt giảm cho thấy tâm lý giảm thiểu rủi ro đang chi phối, đặc biệt sau bài phát biểu của Tổng thống Trump. Trong bối cảnh đó, chiến lược hợp lý là quan sát thêm để xác định vùng giá cân bằng trước khi quay lại thị trường.