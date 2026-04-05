Vì sao giá vàng thế giới giảm, trong nước tăng?

Nguyên nhân chủ yếu do giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh tăng, trong bối cảnh cung - cầu thị trường trong nước và yếu tố tâm lý nhà đầu tư.

Theo Cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/3, bình quân giá vàng thế giới ở mức 4.909 USD /ounce, giảm 2,27% so với tháng 2.

Tháng 3, giá vàng thế giới giảm mạnh sau giai đoạn tăng cao trước đó do tác động kết hợp của các yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Hoạt động chốt lời và rút vốn của nhà đầu tư gia tăng sau đợt tăng giá cuối tháng 2 làm tăng áp lực bán trên thị trường vàng. Cùng với đó, đồng USD tăng giá và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 3 tăng 1,54% so với tháng trước, chủ yếu do giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh tăng trong bối cảnh cung cầu thị trường trong nước và yếu tố tâm lý nhà đầu tư mặc dù giá vàng thế giới giảm.

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá vàng tăng 82,77%; so với tháng 12/2025 tăng 18,81%; bình quân quý I/2026, chỉ số giá vàng tăng 82,7%.

Giá đô la Mỹ trong nước biến động cùng chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 28/3, chỉ số giá USD trên thị trường quốc tế đạt mức 99,29 điểm, tăng 2,03% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do xung đột vũ trang tại Trung Đông làm gia tăng nhu cầu nắm giữ USD như tài sản an toàn.

Bên cạnh đó, giá vàng giảm cũng góp phần thúc đẩy dòng vốn chuyển sang đồng USD. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lãi suất điều hành ở mức 3,5-3,75% trong cuộc họp ngày 18/3 cũng góp phần hỗ trợ đồng USD tăng giá.

Trong nước, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 26.315 VNĐ/USD. Chỉ số giá USD tháng 3/2026 tăng 0,72% so với tháng trước; tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước; giảm 0,47% so với tháng 12/2025; bình quân quý I/2026, chỉ số giá USD tăng 2,58%.

Sáng 5/4, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng ở mức 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức này.

Với vàng nhẫn tròn trơn 9999, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 171 - 174,5 triệu đồng lượng (mua vào - bán ra). Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 171 - 174 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch cuối tuần ở mốc 4.676 USD /ounce, tăng 3% so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, 1 lượng vàng thế giới có giá khoảng 148,6 triệu đồng.