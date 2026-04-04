Công ty đại gia 'Đường bia' lỗ 5 năm liên tiếp

  • Thứ bảy, 4/4/2026 15:38 (GMT+7)
Chuỗi thua lỗ kéo dài 5 năm liên tiếp khiến doanh nghiệp của đại gia "Đường bia" tiếp tục chìm sâu trong khó khăn, với vốn chủ sở hữu đã chuyển sang âm 64 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Đường, hay còn được biết tới với biệt danh "Đường bia", hiện sở hữu 88% vốn Công ty Đường Man. Ảnh: Việt Linh.

Theo báo cáo tình hình tài chính định kỳ năm 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, CTCP Đường Man cho biết đã ghi nhận thêm khoản lỗ sau thuế hơn 87 tỷ đồng năm vừa qua, tăng đáng kể so với mức lỗ hơn 50 tỷ của năm 2024. Kết quả này kéo dài chuỗi thua lỗ của doanh nghiệp sang năm thứ 5 liên tiếp.

Tính đến cuối năm 2025, khoản lỗ lũy kế của công ty này đã lên tới 341 tỷ đồng. Hệ quả là vốn chủ sở hữu tiếp tục suy giảm mạnh, từ mức dương gần 24 tỷ ở kỳ trước chuyển sang âm gần 64 tỷ đồng trong kỳ báo cáo này.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty có xu hướng giảm từ 1.114 tỷ xuống còn khoảng 966 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng vào khoảng 278 tỷ đồng, trong khi dư nợ trái phiếu là hơn 199 tỷ đồng, chủ yếu là các lô trái phiếu phát hành riêng lẻ trong nước.

Đường Man từng phát hành lô trái phiếu DMBOND2017 vào ngày 20/11/2017 với tổng giá trị 200 tỷ đồng với kỳ hạn 7 năm. Ban đầu, tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này là hệ thống dây chuyền mạ vàng có giá trị gần 160 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ năm 2018, tài sản bảo đảm đã được thay thế bằng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và thiết bị văn phòng.

Trong năm 2025, doanh nghiệp cho biết không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán cả gốc và lãi đến hạn của lô trái phiếu nói trên, đồng thời đang trong quá trình đàm phán với các nhà đầu tư để tìm hướng xử lý.

KQKD hàng năm của Đường Man. Nguồn: BCTC DN.
Nhãn202020212022202320242025
Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng -92-51-33-51-50-87

CTCP Đường Man là thành viên của Công ty TNHH Hòa Bình (Hòa Bình Group), có quy mô vốn điều lệ 277 tỷ đồng từ cuối năm 2014 và tự giới thiệu là doanh nghiệp cung cấp malt bia cho các nhà máy sản xuất bia, trong đó có Sabeco.

Hòa Bình Group được biết đến với nhiều công trình quy mô như Khách sạn dát vàng Dolce By Wyndham HaNoi Golden Lake, dự án dát vàng Hội An Golden Sea, tháp đôi Hòa Bình, Khách sạn Hòa Bình Palace, tòa nhà căn hộ cao cấp Hòa Bình Green, chung cư cao cấp Hoa Binh Green City...

Cổ đông lớn nhất của Đường Man là ông Nguyễn Hữu Đường sở hữu 88% vốn điều lệ công ty. Từ tháng 9/2021, đại gia "Đường bia" đã nhường lại vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty sang cho ông Trần Minh Thông.

Minh Khánh

