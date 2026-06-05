Tiền giả 200.000 đồng xuất hiện lại: Cách phân biệt để tránh bị lừa

Tiền giả 200.000 đồng xuất hiện trở lại với thủ đoạn lưu hành ngày càng tinh vi, việc nhận biết tiền giả - thật là kỹ năng cần thiết để người dân phòng tránh mắc lừa.

Mới đây, công an tỉnh Ninh Bình phát đi cảnh báo về tình trạng tiền giả polymer mệnh giá 200.000 đồng xuất hiện trở lại trên thị trường. Cơ quan chức năng cho biết, các đối tượng sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi để đưa loại tiền này vào lưu thông.

Mặc dù thủ đoạn làm giả tinh vi song loại tiền này có mức độ giống tiền thật không cao nên người dân hoàn toàn có thể nhận biết bằng cách quan sát và cảm nhận trực tiếp.

Dưới đây là một số dấu hiệu để nhận biết tiền 200.000 đồng thật - giả:

Về chất liệu, tiền giả thường được in trên giấy thường, phủ một lớp nylon mỏng lên toàn bộ hai mặt. Khi vò, tờ tiền dễ bị nhăn, chất liệu kém. Vuốt nhẹ tờ tiền sẽ thấy trơn lì, không có cảm giác nhám, ráp như tiền thật.

Tiền giả 200.000 đồng xuất hiện trở lại. Ảnh: Người lao động.

Về kích thước, nhiều tờ tiền giả nhỏ hơn so với tiền thật cùng mệnh giá.

Đối với vần seri, cơ quan chức năng cho biết, một số tờ tiền giả thường xuất hiện các vần seri như: BR, OT, NS. Đây là chi tiết người dân nên chú ý khi nhận tiền.

Về hình ảnh, hoa văn và màu sắc, tiền giả thường không đạt độ sắc, màu sắc nhợt nhạt, dễ bị bong tróc. Những dòng ký tự siêu nhỏ trên tiền thật khi bị làm giả thường chỉ còn là các vệt mực mờ, nhòe, khó đọc.

Ở chi tiết bảo an, hình định vị trên tiền giả không trùng khớp chính xác, không tạo được các khoảng trắng đều như tiền thật. Phần mực đổi màu cũng không có hiệu ứng chuyển màu khi nghiêng tờ tiền, do chi tiết này chỉ được in chung với hình ảnh và hoa văn ở mặt trước.

Khi soi dưới đèn cực tím (UV), tiền giả có dấu hiệu ngược với tiền thật: nền giấy phát sáng, trong khi số seri dọc và ngang không phát quang.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng thời điểm chập tối, ánh sáng yếu hoặc lúc đông khách để người dân khó quan sát kỹ. Những đối tượng này trộn lẫn tiền giả cùng với tiền thật để trả nợ, hoặc dùng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng hóa giá trị nhỏ để được thối lại tiền thật.

Các cây xăng, tiệm tạp hóa, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, người bán vé số dạo, người già cả là mục tiêu nhắm tới của các đối tượng lừa đảo.

Do vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo, để phòng ngừa kẻ gian, người dân cần tạo thói quen kiểm tra kỹ các tờ tiền mệnh giá lớn (đặc biệt là 200.000 đồng và 500.000 đồng) khi giao dịch, nhất là với khách lạ có biểu hiện vội vã, bất thường.

Với các hộ kinh doanh, cửa hàng tạp hóa, cây xăng, nên lắp đặt camera chất lượng tốt, hướng thẳng vào khu vực giao dịch để ghi rõ khuôn mặt đối tượng, quá trình trả tiền và biển số xe, phục vụ công tác truy xét khi cần thiết.

Mọi hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển hoặc lưu hành tiền giả đều là tội phạm nghiêm trọng. Khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, tìm cách giữ chân đối tượng (nếu an toàn) hoặc ghi nhớ đặc điểm nhận dạng và trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.