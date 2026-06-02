Lừa đảo trực tuyến gia tăng, người dùng quan tâm bảo hiểm an ninh mạng

Từ tính năng được giới thiệu ngay trong quá trình giao dịch, khách hàng bắt đầu quan tâm hơn đến việc bảo vệ tài khoản và tài chính cá nhân trước rủi ro lừa đảo trực tuyến.

Trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng Viettel Money, chị Hồng Anh (Hà Nội) thấy bên dưới nội dung chuyển tiền có dòng thông tin giới thiệu về bảo hiểm an ninh mạng với nội dung “5.000 đồng/tháng”, “bảo vệ tài khoản khỏi rủi ro an ninh mạng với quyền lợi lên đến 50 triệu đồng”, “miễn phí tháng đầu tiên”.

“Ban đầu tôi nghĩ đây là thông tin giới thiệu thêm trên ứng dụng, nhưng khi đọc kỹ thì thấy khá thiết thực vì dạo này lừa đảo online nhiều quá”, chị chia sẻ thêm.

Việc bảo vệ tài khoản và tài chính cá nhân giúp người dùng phòng tránh rủi ro liên quan đến lừa đảo trực tuyến.

Không riêng chị Hồng Anh, một số người dùng cũng bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu biết đến bảo hiểm an ninh mạng khi thực hiện chuyển tiền trên ứng dụng Viettel Money. Trong bối cảnh hình thức lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi và khó nhận biết, chỉ một thao tác bất cẩn như nhấn vào đường link hoặc nhập thông tin trên phần mềm giả mạo cũng có thể khiến tài khoản người dùng bị chiếm đoạt và mất tiền.

Theo đại diện của Bảo hiểm VietinBank, đơn vị cung cấp sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng trên nhiều ứng dụng tài chính trong đó có Viettel Money, thiệt hại tài chính do tội phạm lừa đảo trực tuyến rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nhiều nạn nhân đối mặt với áp lực tài chính và sự day dứt sau khi mất đi số tiền lớn do bị lừa. Bảo hiểm an ninh mạng ra đời với mong muốn san sẻ, giảm bớt thiệt hại tài chính cho người dùng khi không may gặp sự cố.

Sản phẩm có quyền lợi bảo vệ tiền trong tài khoản trước nguy cơ tấn công mạng, với mức bảo vệ gấp 1.400 lần phí bảo hiểm. Khách hàng được chi trả lên đến 50 triệu đồng khi gặp rủi ro như bị lừa chuyển tiền do yêu cầu liên lạc điện tử giả mạo; mất thông tin tài khoản trên website giả mạo dẫn đến mất tiền trong tài khoản; hoặc bị lừa cài đặt phần mềm độc hại khiến tài khoản bị chiếm đoạt.

Ngoài quyền lợi bảo vệ tài chính trên không gian mạng, sản phẩm còn có quyền lợi bảo hiểm con người với mức chi trả lên đến 35 triệu đồng, khi chủ tài khoản gặp rủi ro liên quan đến thương tật do tai nạn và chi phí điều trị thương tật do tai nạn.

Điểm nổi bật của sản phẩm là mức phí mua bảo hiểm nhỏ, phù hợp nhiều nhóm người dùng, kể cả người có thu nhập trung bình và thấp. Gói cơ bản từ 36.000 đồng/năm; gói tiêu chuẩn 60.000 đồng/năm và gói nâng cao 120.000 đồng/năm.

Để tham gia bảo hiểm an ninh mạng, khách hàng có thể đăng ký trên ứng dụng Viettel Money tại mục “Mua bảo hiểm”, chọn gói bảo hiểm, điền thông tin người mua và đối tượng được bảo hiểm, xác nhận thanh toán. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện chuyển tiền, Viettel Money cũng giới thiệu thông tin về quyền lợi của bảo hiểm an ninh mạng. Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng có thể đăng ký nhanh chóng bằng cách tick vào ô "Đồng ý với điều kiện và điều khoản của chương trình”.

Đại diện doanh nghiệp cho biết việc giới thiệu bảo hiểm an ninh mạng trên ứng dụng được thực hiện công khai, minh bạch. Người dùng được chủ động lựa chọn tham gia bảo hiểm theo nhu cầu cá nhân.

Gói bảo hiểm an ninh mạng trên Viettel Money giúp giảm bớt thiệt hại tài chính cho người dùng khi không may gặp sự cố.

Trong bối cảnh giao dịch số ngày càng phổ biến, giải pháp như bảo hiểm an ninh mạng đang dần trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực, giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng dịch vụ tài chính trực tuyến mỗi ngày.