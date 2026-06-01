Bảo hiểm trực tuyến MYVBI được vinh danh 5 sao tại Sao Khuê 2026

Ngày 28/5, nền tảng bảo hiểm trực tuyến MYVBI của Bảo hiểm VietinBank (VBI) được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Sao Khuê 2026.

Đây là năm thứ hai liên tiếp MYVBI được trao chứng nhận Sao Khuê, đồng thời là giải pháp bảo hiểm duy nhất đạt xếp hạng 5 sao lĩnh vực công nghệ tài chính năm 2026.

Tôn vinh giải pháp công nghệ Việt Nam giúp phát triển kinh tế số

Theo Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) - ban tổ chức giải thưởng Sao Khuê, các đề cử xuất sắc nhận giải năm 2026 được lựa chọn từ 313 đề cử tham gia, trải qua vòng thẩm định, thuyết trình và chung tuyển. Vòng chung tuyển diễn ra với sự đánh giá của Hội đồng Chung tuyển, dưới sự chủ trì của TS Nguyễn Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng 21 thành viên hội đồng giám khảo.

Ông Nguyễn Văn Sâm - Phó tổng giám đốc đại diện Bảo hiểm VietinBank - VBI nhận giải thưởng Sao Khuê.

Trong số 123 đề cử đạt giải, nổi bật nhất là 42 giải pháp kinh tế số và giao dịch số; 25 giải pháp quản trị số; 18 giải pháp công nghệ đột phá. 42 giải pháp nhóm kinh tế số và giao dịch số, 25 giải pháp quản trị được vinh danh phản ánh xu hướng tăng tốc chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thanh toán và thương mại số. Doanh nghiệp công nghệ số chứng minh năng lực làm chủ tầng ứng dụng, giao dịch số và hạ tầng số.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ - đánh giá: “Sản phẩm được tôn vinh hôm nay không chỉ là thành quả của đổi mới sáng tạo, mà còn minh chứng cho sự trưởng thành của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu, làm chủ nền tảng và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ số toàn cầu”.

Vinh danh đơn vị có sản phẩm, giải pháp giải thưởng Sao Khuê 2026.

Bảo hiểm số MYVBI - mọi tiện ích trong tầm tay

Nền tảng MYVBI được phát triển theo định hướng số hóa toàn diện và đồng bộ thông tin trên một nền tảng. Mọi thao tác từ mua bảo hiểm, quản lý hợp đồng đến khai báo bồi thường đều được thực hiện 100% trực tuyến giúp đơn giản hóa quy trình, đẩy nhanh tốc độ xử lý yêu cầu và chi trả quyền lợi, qua đó mang lại sự thuận tiện, minh bạch và tối ưu cho khách hàng.

Ngoài sở hữu nhiều tính năng đa dạng, MYVBI được đánh giá cao nhờ khả năng ứng dụng sáng tạo giải pháp công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa (automation), dữ liệu lớn (big data) vào dịch vụ được nhiều khách hàng quan tâm như tư vấn sản phẩm, khai báo tổn thất, nhận chi trả bồi thường, tra cứu mạng lưới bệnh viện bảo lãnh, garage liên kết gần nhất. Cách tiếp cận này mang lại trải nghiệm sử dụng bảo hiểm thuận tiện, minh bạch.

Nền tảng MYVBI được phát triển theo định hướng số hóa toàn diện và đồng bộ thông tin trên một nền tảng.

Không chỉ cải tiến về mặt tính năng, giao diện của myvbi.vn cũng được nghiên cứu và điều chỉnh theo hướng hiện đại, năng động và thân thiện người dùng. Từ cách bố trí thông tin trực quan, hình ảnh minh họa sinh động, hệ thống nút bấm cùng hướng dẫn nhất quán đến cách sử dụng màu sắc và phân cấp nội dung, các yếu tố thiết kế đều được tối ưu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, trải nghiệm cho nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Ông Nguyễn Văn Sâm, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm VietinBank - VBI cho biết việc MYVBI được xếp hạng 5 sao tại giải thưởng Sao Khuê 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực chuyển đổi số của doanh nghiệp, mà còn tạo thêm động lực để VBI tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng phục vụ khách hàng.

“Trong thời gian tới, VBI sẽ tiếp tục đầu tư cho nền tảng số, nâng cao trải nghiệm người dùng và phát triển thêm giải pháp bảo hiểm trực tuyến thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chúng tôi kỳ vọng những nỗ lực này sẽ góp phần thúc đẩy ngành bảo hiểm hiện đại, văn minh, hiệu quả, đồng thời gia tăng giá trị cho hệ sinh thái tài chính số VietinBank, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số và công cuộc chuyển đổi số quốc gia.