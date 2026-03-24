9 doanh nghiệp vàng ở Đồng Tháp bị phạt

Các doanh nghiệp buộc phải tiêu hủy hàng nhái cũng như nộp phạt hành chính. Ảnh: DMS.
Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Đội quản lý thị trường (QLTT) số 6, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp vừa qua đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 9 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, vi phạm về nhãn hàng hóa với tổng trị giá tang vật vi phạm 515 triệu đồng.
Cụ thể, từ ngày 24/1-10/3, Đội QLTT số 6 đã phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 9 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức trên địa bàn các phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Mỹ Phước Tây, các xã Gia Thuận, Mỹ Lợi, Mỹ Tịnh An thuộc tỉnh Đồng Tháp.
Thực tế hoạt động kiểm tra phát hiện các doanh nghiệp này đang buôn bán các sản phẩm vàng trang sức như bông, cà rá, mặt dây chuyền, vòng khóa… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của Chanel, Versace và các sản phẩm vòng xoàn, dây 18, vòng Ximen... vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.
Đội QLTT số 6 đã thực hiện thủ tục tạm giữ toàn bộ số lượng hàng hóa này để tiếp tục xác minh, xử lý.
Sau khi tiếp nhận văn bản của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ xác định các sản phẩm trên là hàng giả mạo nhãn hiệu; Đội đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Chi cục trưởng Chi cục QLTT ban hành 1 quyết định, Đội trưởng ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 580 triệu đồng căn cứ trên tổng giá trị hàng hóa vi phạm 515 triệu đồng.
Cùng với đó, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy đối với các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, buộc thu hồi và ghi nhãn hàng hóa đúng quy định pháp luật trước khi tiếp tục lưu thông đối với hàng hóa vi phạm quy định về nhãn hàng hóa. Hiện nay, tất cả doanh nghiệp đã thực hiện xong quyết định xử phạt.
