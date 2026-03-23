Công ty liên quan nền tảng tiền số ONUS và HanaGold lên tiếng

HVA khẳng định ban lãnh đạo vẫn ổn định, đang phối hợp với cơ quan chức năng trong bối cảnh xuất hiện thông tin liên quan đến đối tác.

Nền tảng tiền số ONUS không thể truy cập. Ảnh: Hùng Phi.

CTCP Đầu tư HVA (UPCoM: HVA) vừa phát thông báo cập nhật tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh xuất hiện các thông tin liên quan đến đối tác bên ngoài doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp này khẳng định luôn thượng tôn pháp luật, minh bạch thông tin và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

HVA cho biết hiện công ty, Ban tổng giám đốc và bộ máy điều hành vẫn đang hoạt động bình thường; các hoạt động quản trị, vận hành và triển khai kế hoạch kinh doanh của HVA và các đơn vị trong hệ sinh thái vẫn được duy trì ổn định.

“Việc phối hợp, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng là hoạt động nghiệp vụ bình thường trong quá trình vận hành doanh nghiệp. HVA đang chủ động phối hợp theo đúng quy định pháp luật đối với một số nội dung liên quan đến đối tác bên ngoài, trên tinh thần trách nhiệm, minh bạch và tuân thủ”, đơn vị này cho biết.

Riêng đối với ứng dụng HVA, hiện tại, do một số thiết bị liên quan đang được cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ quá trình rà soát, xác minh, chức năng rút tiền trên hệ thống tạm thời chưa thể thực hiện. Đối với chức năng nạp tiền, trên cơ sở ưu tiên bảo vệ người dùng, đặc biệt là những người dùng mới chưa cập nhật đầy đủ thông tin, HVA cũng đang tạm thời khóa chức năng này trong giai đoạn hiện nay.

Doanh nghiệp này khuyến nghị khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức của doanh nghiệp, đồng thời thận trọng với các hướng dẫn không chính thống liên quan đến nạp/rút tiền, xử lý tài sản hoặc tham gia các hội nhóm trung gian để tránh rủi ro giả mạo, lừa đảo.

Công ty cũng nhấn mạnh tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thực hiện công bố thông tin minh bạch, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

HVA Group tiền thân là CTCP Đầu tư Xây lắp An Hưng, được thành lập vào tháng 5/2010 với lĩnh vực hoạt động chính là xây dựng. Đến năm 2014, doanh nghiệp thực hiện bước chuyển hướng sang lĩnh vực nông nghiệp và đổi tên thành CTCP Nông nghiệp xanh Hưng Việt.

Tháng 3/2015, công ty chính thức trở thành công ty đại chúng và niêm yết trên thị trường chứng khoán với mã HVA. Đến cuối năm 2017, doanh nghiệp tiếp tục tái cấu trúc, đổi tên thành CTCP Đầu tư HVA, đồng thời rút khỏi lĩnh vực nông nghiệp để chuyển sang hoạt động trong các mảng tư vấn tài chính, quản lý doanh nghiệp và đầu tư.

Theo thông tin giới thiệu, HVA hiện là thành viên của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FundGo, tham gia vào nhiều lĩnh vực như đầu tư tài sản số, đầu tư vàng, kinh doanh kim hoàn, cũng như phát triển các nền tảng công nghệ gồm blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong hệ sinh thái của mình, HVA có mối quan hệ hợp tác với CTCP Vàng bạc đá quý HanaGold. Theo thỏa thuận chiến lược ký kết năm 2024, doanh nghiệp này được định vị là một phần trong hệ sinh thái tài chính - công nghệ của HVA, với các định hướng phát triển như định danh vàng bằng công nghệ NFC, ứng dụng NFT trong vàng và triển khai các mô hình giao dịch vàng trực tuyến. Tính đến năm 2025, HVA đã góp vốn khoảng 40 tỷ đồng vào HanaGold.

Ngoài ra, HVA cũng được giới thiệu là nhà đầu tư chiến lược của nền tảng ONUS. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) là người có liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp niêm yết tại Mỹ thông qua Vemanti Group - đơn vị đã hoàn tất sở hữu 100% cổ phần ONUS từ tháng 10/2025.