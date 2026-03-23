Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá Bitcoin chật vật dưới 70.000 USD

  Thứ hai, 23/3/2026 11:37 (GMT+7)
Căng thẳng Trung Đông leo thang kéo giá Bitcoin rơi về vùng thấp nhất nhiều tuần, qua đó làm lung lay vai trò “trú ẩn an toàn” của tiền số.

Theo Bloomberg, Bitcoin và hàng loạt đồng tiền mã hóa lớn đang tiếp tục lao dốc khi căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang với các đợt đe dọa và tấn công mới.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới có lúc giảm tới 3,3% xuống quanh 68.150 USD/BTC, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Đà bán tháo thậm chí còn mạnh hơn ở các altcoin khi Ethereum có thời điểm mất gần 5% xuống 2.050 USD trong khi Solana, XRP và Cardano cũng đồng loạt suy yếu.

Giá Bitcoin đã giảm mạnh kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, mất khoảng 20% giá trị kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào cuối tháng 2. Diễn biến này phần nào cho thấy giới hạn của lập luận lâu nay trong cộng đồng tiền số rằng Bitcoin có thể đóng vai trò “tài sản trú ẩn an toàn” trong các giai đoạn khủng hoảng.

Tuy nhiên, theo Peter Tchir, Giám đốc chiến lược vĩ mô tại Academy Securities, đà giảm không chỉ đến từ yếu tố địa chính trị. Bitcoin còn đang bị cuốn vào làn sóng bán tháo rộng hơn trên thị trường tài chính, vốn cũng kéo giảm cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác. Bên cạnh đó, giá năng lượng tăng cao cũng gây áp lực lên ngành khai thác tiền số do chi phí đào tiền số trở nên đắt đỏ hơn.

“Phần lớn mức tăng gần đây xuất phát từ kỳ vọng vào các dự luật, nhưng hiện việc thông qua đang trở nên khó khăn hơn khi Washington tập trung vào chiến sự. Đồng thời, các quy định mới gần đây cũng không tạo ra làn sóng mua vào từ nhà đầu tư mới như cộng đồng tiền số kỳ vọng”, Tchir nhận định có vẻ như rủi ro đang gia tăng trở lại.

Trong bối cảnh chiến sự, thị trường tiền mã hóa - hoạt động 24/7 - trở thành chỉ báo sớm cho diễn biến của các tài sản khác khi thị trường truyền thống chưa mở cửa.

Mới đây Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược vốn gần như bị đóng trong nhiều tuần, đẩy giá dầu và hàng hóa leo thang. Phía Iran cũng đưa ra cảnh báo đáp trả, cho biết sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ và Israel tại Trung Đông nếu hạ tầng năng lượng của nước này bị tấn công. Trong khi đó, các đợt không kích của Iran nhằm vào Israel được cho là đang gia tăng cường độ.

Đợt lao dốc gần đây của thị trường tiền số diễn ra trên nền xu hướng giảm rộng hơn bắt đầu từ đầu tháng 10/2025 - thời điểm Bitcoin còn giao dịch trên 120.000 USD. Đà sụt giảm ban đầu đã làm suy yếu tâm lý nhà đầu tư, khiến các nhịp hồi phục sau đó không đủ lực để đưa giá thoát khỏi xu hướng đi xuống.

Bitcoin 'chật vật' giữ giá

Căng thẳng Trung Đông đẩy lo ngại lạm phát, khiến Bitcoin chững lại quanh 70.000 USD dù vừa đón tín hiệu tích cực từ chính sách tại Mỹ.

45:2708 hôm qua

Bitcoin quay đầu rớt thảm

Bitcoin giảm trở lại sau khi áp lực đề phòng rủi ro lan rộng trên thị trường toàn cầu trước những biến động ở khu vực Trung Đông.

22:16 18/3/2026

VN-Index vừa thủng 1.600 điểm, toàn thị trường 'đỏ lửa'

Áp lực bán dâng cao ngay từ đầu phiên khiến VN-Index “đánh mất” hơn 50 điểm chỉ sau một giờ giao dịch, thanh khoản tăng vọt và sắc đỏ áp đảo toàn thị trường.

2 giờ trước

Ngọc Phương Linh

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Gia heo Trung Quoc cham day 15 nam hinh anh

Giá heo Trung Quốc chạm đáy 15 năm

1 giờ trước 11:24 23/3/2026

0

Dư thừa nguồn cung và sức tiêu thụ yếu, giá heo hơi tại Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm, đẩy người chăn nuôi vào cảnh thua lỗ nặng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý