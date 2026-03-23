Giá Bitcoin chật vật dưới 70.000 USD

Căng thẳng Trung Đông leo thang kéo giá Bitcoin rơi về vùng thấp nhất nhiều tuần, qua đó làm lung lay vai trò “trú ẩn an toàn” của tiền số.

Giá Bitcoin lại trôi tuột xuống dưới mốc 69.000 USD/BTC. Ảnh: Decrypt.

Theo Bloomberg, Bitcoin và hàng loạt đồng tiền mã hóa lớn đang tiếp tục lao dốc khi căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang với các đợt đe dọa và tấn công mới.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới có lúc giảm tới 3,3% xuống quanh 68.150 USD /BTC, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Đà bán tháo thậm chí còn mạnh hơn ở các altcoin khi Ethereum có thời điểm mất gần 5% xuống 2.050 USD trong khi Solana, XRP và Cardano cũng đồng loạt suy yếu.

Giá Bitcoin đã giảm mạnh kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, mất khoảng 20% giá trị kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào cuối tháng 2. Diễn biến này phần nào cho thấy giới hạn của lập luận lâu nay trong cộng đồng tiền số rằng Bitcoin có thể đóng vai trò “tài sản trú ẩn an toàn” trong các giai đoạn khủng hoảng.

Tuy nhiên, theo Peter Tchir, Giám đốc chiến lược vĩ mô tại Academy Securities, đà giảm không chỉ đến từ yếu tố địa chính trị. Bitcoin còn đang bị cuốn vào làn sóng bán tháo rộng hơn trên thị trường tài chính, vốn cũng kéo giảm cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác. Bên cạnh đó, giá năng lượng tăng cao cũng gây áp lực lên ngành khai thác tiền số do chi phí đào tiền số trở nên đắt đỏ hơn.

“Phần lớn mức tăng gần đây xuất phát từ kỳ vọng vào các dự luật, nhưng hiện việc thông qua đang trở nên khó khăn hơn khi Washington tập trung vào chiến sự. Đồng thời, các quy định mới gần đây cũng không tạo ra làn sóng mua vào từ nhà đầu tư mới như cộng đồng tiền số kỳ vọng”, Tchir nhận định có vẻ như rủi ro đang gia tăng trở lại.

Trong bối cảnh chiến sự, thị trường tiền mã hóa - hoạt động 24/7 - trở thành chỉ báo sớm cho diễn biến của các tài sản khác khi thị trường truyền thống chưa mở cửa.

Mới đây Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược vốn gần như bị đóng trong nhiều tuần, đẩy giá dầu và hàng hóa leo thang. Phía Iran cũng đưa ra cảnh báo đáp trả, cho biết sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ và Israel tại Trung Đông nếu hạ tầng năng lượng của nước này bị tấn công. Trong khi đó, các đợt không kích của Iran nhằm vào Israel được cho là đang gia tăng cường độ.

Đợt lao dốc gần đây của thị trường tiền số diễn ra trên nền xu hướng giảm rộng hơn bắt đầu từ đầu tháng 10/2025 - thời điểm Bitcoin còn giao dịch trên 120.000 USD . Đà sụt giảm ban đầu đã làm suy yếu tâm lý nhà đầu tư, khiến các nhịp hồi phục sau đó không đủ lực để đưa giá thoát khỏi xu hướng đi xuống.