Cổ phiếu SpaceX tăng dựng đứng, Elon Musk lập kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu'

Nhà đầu tư đang đổ xô mua cổ phiếu SpaceX sau thương vụ IPO lớn nhất lịch sử, đồng thời đặt cược vào đế chế kinh doanh của người giàu nhất hành tinh Elon Musk.

Cổ phiếu của SpaceX đang tăng gần 30% trong phiên giao dịch đầu tiên, đưa giá trị vốn hóa công ty vượt 2.000 tỷ USD, đồng thời giúp tài sản tỷ phú Elon Musk vượt 1.100 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu của SpaceX đang tăng hơn 28% trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán Nasdaq ngày 12/6 (giờ Mỹ), hiện giao dịch ở mức gần 173 USD /cổ phiếu. Đà tăng này đã giúp vốn hóa công ty vượt mốc 2.000 tỷ USD .

Xô đổ mọi kỷ lục

Màn "chào sân" của SpaceX được giới tài chính theo dõi sát sao bởi đây được xem là phép thử quan trọng đối với thị trường IPO Mỹ. Một số ngân hàng đầu tư cho rằng nếu cổ phiếu SpaceX đóng cửa dưới mức giá phát hành ( 135 USD /cổ phiếu), niềm tin đối với thị trường IPO có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Đợt niêm yết này cũng được xem là buổi "tổng duyệt" cho làn sóng các thương vụ IPO quy mô lớn sắp tới, khi giới đầu tư đang theo dõi tín hiệu về nhu cầu thị trường trước kế hoạch chào sàn của các công ty AI hàng đầu như Anthropic và OpenAI.

Diễn biến của cổ phiếu SpaceX còn là bài kiểm tra đối với khái niệm "Musk Premium", khoản định giá cộng thêm mà nhà đầu tư sẵn sàng trả nhờ niềm tin vào tầm nhìn và khả năng của Elon Musk - tỷ phú giàu nhất hành tinh hiện nay. Chính yếu tố này từng góp phần giúp Tesla duy trì mức vốn hóa trên 1.000 tỷ USD , ngay cả khi hình ảnh của Musk chịu ảnh hưởng từ việc ông nằm trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Với việc cổ phiếu của SpaceX mở cửa trên sàn Nasdaq tăng dựng đứng, tài sản của tỷ phú Elon Musk (phần lớn từ cổ phần nắm giữ tại SpaceX và Tesla) hiện đã vượt 1.100 tỷ USD . Không chỉ củng cố vị thế người giàu nhất hành tinh, Musk còn trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên của nhân loại.

SpaceX cũng đã chính thức gia nhập hàng ngũ những doanh nghiệp giá trị nhất hành tinh, dù công ty lỗ gần 5 tỷ USD trong năm ngoái và doanh thu vẫn thấp hơn nhiều so với các tập đoàn công nghệ có giá trị tương đương.

"Tôi từng nghĩ SpaceX chỉ có khoảng 10% cơ hội thành công", tỷ phú Elon Musk phát biểu tại Texas ngay trước tiếng chuông mở cửa thị trường. Chủ tịch SpaceX, Gwynne Shotwell, cùng Giám đốc Tài chính Bret Johnsen đã thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc phiên giao dịch Nasdaq lúc 9h30 sáng (theo giờ New York).

Đợt IPO kỷ lục trước đó của công ty này là kết quả của nhiều năm theo đuổi tham vọng chinh phục không gian và công nghệ của Musk, đồng thời gây chú ý vì đã phá vỡ nhiều quy tắc truyền thống của Phố Wall và thu hút lượng lớn nhà đầu tư cá nhân tham gia.

Với quy mô huy động 75 tỷ USD , thương vụ này lớn hơn gấp đôi đợt IPO kỷ lục 29,4 tỷ USD của Saudi Aramco vào năm 2019. Định giá của SpaceX thậm chí còn có thể tăng cao hơn nếu các ngân hàng bảo lãnh phát hành thực hiện quyền phân phối thêm cổ phiếu trong vòng 30 ngày sau IPO.

Lượng lớn nhà đầu tư đặt cược vào cổ phiếu IPO của SpaceX. Ảnh: Reuters.

Dù có thể phải chờ thêm thời gian để được đưa vào chỉ số S&P 500, SpaceX được kỳ vọng nhanh chóng gia nhập chỉ số Nasdaq-100 theo quy định mới của Nasdaq. Điều này đồng nghĩa cổ phiếu SpaceX sẽ sớm trở thành khoản nắm giữ lớn của các quỹ đầu tư thụ động và ETF bám sát chỉ số Nasdaq-100, qua đó tạo ra một nguồn cầu mới đáng kể cho cổ phiếu.

Theo quy định mới của Nasdaq, SpaceX có thể được thêm vào Nasdaq-100 chỉ sau khoảng một tháng, thay vì phải chờ tới một năm như thông lệ trước đây.

Một số nhà phân tích cho rằng việc SpaceX gia nhập thị trường có thể khiến nhiều quỹ đầu tư tái cơ cấu danh mục, qua đó tạo áp lực bán lên các cổ phiếu công nghệ lớn khác khi dòng tiền được chuyển sang SpaceX.

Elon Musk sở hữu khối tài sản tương đương GDP một quốc gia

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội X do chính mình sở hữu, Elon Musk từng than thở: "Người nào nói rằng tiền không mua được hạnh phúc thực sự hiểu rất rõ họ đang nói gì".

Giờ đây, người giàu nhất thế giới có thể kiểm chứng câu nói đó ở một cấp độ hoàn toàn mới khi ông vừa có thêm một danh hiệu khác: người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD .

Theo Bloomberg, khối tài sản của Musk hiện đạt hơn 1.100 tỷ USD , cao gấp 3 lần tài sản của người giàu thứ 2 thế giới là Larry Page, đồng sáng lập Google.

Chỉ chưa đầy 10 năm trước, bảng xếp hạng tài sản của Bloomberg mới ghi nhận người đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD và CEO SpaceX đã bỏ xa cột mốc đó vào năm 2020.

Kể từ đó, Musk liên tục thống trị bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh nhờ sự bùng nổ của Tesla, một trong những cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất lịch sử thị trường chứng khoán. Sau đó, giới đầu tư tiếp tục đổ tiền vào SpaceX, hiện đã trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới.

Đáng chú ý, khối tài sản trị giá 1.100 tỷ USD của vị tỷ phú 54 tuổi hiện tương đương GDP của Thụy Sĩ.

Để so sánh, Steve Cohen, nhà quản lý quỹ đầu cơ có thu nhập cao nhất thế giới năm ngoái với 3,4 tỷ USD , sẽ phải kiếm được số tiền tương tự trong gần 300 năm mới chạm tới mốc 1.000 tỷ USD .

Ngay cả 14 người con của Musk, nếu được chia đều tài sản thừa kế, mỗi người cũng sẽ nằm trong nhóm 30 người giàu nhất thế giới.

"Đây không còn là câu chuyện về tài sản truyền đời nữa. Chúng ta đang nói đến một khối tài sản gần như vô hạn", Dan Walter, chuyên gia tư vấn lương thưởng độc lập, nhận xét.

CNBC nhận định việc Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt tới cột mốc tài sản 1.000 tỷ USD nhiều khả năng tiếp tục làm nóng cuộc tranh luận về bất bình đẳng tài sản cũng như sự gia tăng quyền lực và mức độ giàu có của các nhà sáng lập công nghệ hàng đầu nước Mỹ.

Bên cạnh việc tạo ra tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới, đợt IPO của SpaceX cũng đã sản sinh ra hàng nghìn triệu phú mới và một số tỷ phú mới trong số các nhân viên và lãnh đạo công ty đang sở hữu cổ phần SpaceX.