Sun Group 'bắt tay' đơn vị vận hành metro số 1 chạy thử tàu điện Phú Quốc

Sun Group ký hợp đồng với HURC tư vấn vận hành, đào tạo và chạy thử tuyến LRT Phú Quốc, trong bối cảnh dự án đang đẩy nhanh thi công để hướng tới khai thác phục vụ APEC 2027.

Phối cảnh LRT Phú Quốc - tuyến đường sắt nhẹ đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Sun Group.

Ngày 12/8, Tập đoàn Sun Group đã ký kết Hợp đồng tư vấn vận hành, đào tạo và chạy thử tuyến tàu điện LRT với Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP.HCM (HURC) - đơn vị khai thác tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Đặc khu Phú Quốc, Sun Group và các đối tác trong lĩnh vực giáo dục - hạ tầng giao thông - an ninh.

Ông Huỳnh Nam Thắng, Phó chủ tịch, Tổng giám đốc Sun Group Vùng miền Nam, cho biết việc hợp tác với HURC nhằm bổ sung kinh nghiệm vận hành đường sắt đô thị cho dự án, hướng tới hoàn thiện một phương thức giao thông công cộng hiện đại cho Phú Quốc.

"APEC 2027 là cơ hội lớn để Phú Quốc xuất hiện trước thế giới với một diện mạo mới. Nhưng điều quan trọng hơn là sau khi những vị khách quốc tế rời đi, những gì chúng ta xây dựng hôm nay vẫn tiếp tục phục vụ người dân, doanh nghiệp và các thế hệ tương lai", ông Thắng chia sẻ.

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc HURC kỳ vọng sự kết hợp giữa Sun Group trong việc đầu tư tuyến LRT theo hình thức BOT và kinh nghiệm thực tiễn về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị của HURC sẽ tạo nên một mô hình hợp tác hiệu quả.

Ông cho biết doanh nghiệp sẽ huy động đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên và nhân sự vận hành có kinh nghiệm để tham gia tư vấn, đào tạo và chuẩn bị vận hành tuyến LRT Phú Quốc.

Theo HURC, kinh nghiệm vận hành tuyến metro số 1 sẽ được áp dụng vào tuyến tàu điện LRT Phú Quốc, qua đó rút ngắn thời gian chuẩn bị và đáp ứng tiến độ khai thác phục vụ APEC 2027.

HURC cũng dự kiến phối hợp với địa phương tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại chỗ. Lực lượng này sẽ được đào tạo để tham gia vận hành tuyến tàu điện, đồng thời góp phần hình thành nguồn nhân lực giao thông đường sắt đô thị tại Phú Quốc.

Từ khi chính thức vận hành ngày 22/12/2024, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1 TP.HCM) đã phục vụ hơn 35 triệu lượt hành khách. HURC hiện tổ chức vận hành, bảo trì và cung cấp dịch vụ trên tuyến metro này.

Trong khi đó, tuyến tàu điện LRT Phú Quốc là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên do Sun Group đầu tư tại Việt Nam theo hình thức BOT. Dự án sử dụng đoàn tàu 3 toa chạy bằng năng lượng sạch, tốc độ thiết kế 70-100 km/h, công suất tối đa khoảng 4.500 hành khách/giờ.

Khi đưa vào khai thác, tuyến sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến khu vực Nam đảo, Trung tâm Hội nghị APEC và các tổ hợp du lịch xuống còn khoảng 20 phút.

Việc lựa chọn đơn vị đang vận hành metro số 1 TP.HCM để tư vấn từ giai đoạn đào tạo, chạy thử được thực hiện trong bối cảnh dự án tàu điện Phú Quốc cần chuẩn bị nhân sự và quy trình vận hành trước khi khai thác, đặc biệt khi tuyến được kỳ vọng phục vụ nhu cầu đi lại trong thời gian diễn ra APEC 2027.

Tính đến đầu tháng 8, LRT Phú Quốc đã giải ngân khoảng 1.800 tỷ đồng . Các hạng mục cọc khoan nhồi, nền đường, cầu và hầm đang được triển khai. Dự án cũng đã thực hiện lắp đường ray hiệu chuẩn, chuẩn bị cho việc lắp ray chính thức trên nền đường, các đoạn trên cao và hầm ngầm trong thời gian tới.