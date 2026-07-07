Sun Group sắp làm 2 dự án tại Quảng Ngãi

Tập đoàn Sun Group đặt mục tiêu khởi công hai dự án quy mô lớn tại tỉnh Quảng Ngãi ngay trong năm nay, gồm Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen và Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc).

Quảng Ngãi là một trong những địa phương trọng điểm đầu tư của Sun Group. Ảnh: Bùi Thanh Trung.

Mới đây, Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group về các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, Tập đoàn Sun Group và các đơn vị thành viên hiện triển khai một số dự án tại tỉnh Quảng Ngãi, gồm: Khu đô thị số 1, 4 và 5 tại xã Măng Đen; Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc); Tổ hợp Thương mại, Dịch vụ vui chơi giải trí và Nhà phố Kon Tum.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đang quan tâm một số dự án khác trên địa bàn như Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc và phía Nam; đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen); Cảng hàng không Măng Đen; Cảng hàng không Lý Sơn và Khu đô thị Lý Sơn.

Thông tin về tiến độ các dự án đang triển khai tại Quảng Ngãi, Phó tổng giám đốc Sun Group cho biết trong các dự án tại Măng Đen, tập đoàn ưu tiên triển khai Khu đô thị số 1 trước.

Dự án có quy mô 264 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng . Hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được triển khai. Nhà đầu tư mong muốn địa phương bàn giao trước khoảng 100 ha đất để có thể khởi công dự án trong năm nay.

Đối với dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc) có quy mô khoảng 162 ha, tổng mức đầu tư 9.700 tỷ đồng , hiện đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư và thông báo thu hồi đất. Doanh nghiệp đang thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường. Dự án được chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 ưu tiên bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 90-100 ha để khởi công vào cuối năm nay.

Đối với dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen), nhà đầu tư mong muốn tỉnh ủng hộ triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo doanh nghiệp, việc đầu tư tuyến cao tốc sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển du lịch Măng Đen trong thời gian tới.

Riêng với dự án này, trong tuần này, Sun Group sẽ họp để thống nhất phương án cuối cùng trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Quảng Ngãi trong phát triển du lịch cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Về phía địa phương, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình triển khai các dự án. Theo lãnh đạo tỉnh, cả yếu tố khách quan và chủ quan đều ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, khiến một số dự án chưa đạt kỳ vọng.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Sun Group tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, sớm đưa các dự án vào hoạt động.

Đồng thời, đề nghị các bên tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện khởi công dự án Khu đô thị số 1 và Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc) vào cuối năm nay.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Sun Group triển khai các dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, qua đó tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi và tập đoàn ngày càng bền chặt, hiệu quả.