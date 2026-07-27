Lương kỹ sư thiết kế vi mạch ở Việt Nam bằng 1/4 Singapore, Thái Lan

Mức thu nhập của kỹ sư thiết kế vi mạch tại Singapore hay Thái Lan hiện cao gấp 3-4 lần so với Việt Nam, dấy lên lo ngại làm gia tăng nguy cơ chảy máu chất xám.

TP.HCM muốn thúc đẩy phát triển nhân lực chất lượng cao ngành bán dẫn, AI. Ảnh: An Hà.

TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số làm việc tại các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn.

Một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo là ngân sách hỗ trợ đối với hai nhóm nhân lực.

Cụ thể, đối với các dự án đủ điều kiện, TP đề xuất hỗ trợ 50% chi phí thuê nhân lực chất lượng cao, mức tối đa 60 triệu đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng không quá 36 tháng và tối đa 5 nhân lực cho mỗi dự án. Mức hỗ trợ áp dụng thống nhất đối với chuyên gia, không phân biệt quốc tịch.

Thứ hai, dự thảo đề xuất hỗ trợ một phần chi phí đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Cụ thể, ngân sách sẽ hỗ trợ sau thực chi 50% chi phí, tối đa không quá 150 triệu đồng/người/khóa đối với khóa đào tạo chuyên sâu có chứng chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài. Mức hỗ trợ này thực hiện sau khi hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ đạt yêu cầu.

TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển nhân lực trong ngành chip bán dẫn, AI trên địa bàn. Ảnh: An Hà.

Trong tờ trình gửi UBND TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) TP.HCM cho biết qua thực tiễn khảo sát, bài toán lớn nhất của các doanh nghiệp và dự án công nghệ cao hiện nay không nằm ở vốn hay hạ tầng, mà ở nguồn nhân lực.

TP.HCM đang thiếu đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhà nghiên cứu có trình độ chuyên sâu, có khả năng tham gia ngay vào các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, sản xuất. Sự thiếu hụt này diễn ra cả về số lượng, chất lượng, kinh nghiệm thực tiễn lẫn khả năng thích ứng với tốc độ phát triển công nghệ toàn cầu.

Trong khi đó, thị trường lao động quốc tế đang cạnh tranh quyết liệt. Mức thu nhập của kỹ sư thiết kế vi mạch tại Singapore hay Thái Lan hiện cao gấp 3-4 lần so với Việt Nam. Khoảng cách này làm gia tăng nguy cơ chảy máu chất xám.

Bên cạnh đó, chi phí đào tạo chuyển đổi để một kỹ sư điện tử có thể làm thiết kế chip hiện khoảng 150-200 triệu đồng/khóa. Mức chi phí trên vượt quá khả năng tự đầu tư của phần lớn nhân lực trẻ, đồng thời là rào cản đối với doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

Vì thế, đặt trong bối cảnh TP.HCM xác định các dự án nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, lắp ráp, kiểm định chip bán dẫn, phát triển hệ thống AI, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), hạ tầng dữ liệu và nền tảng số là những hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, Sở KHCN cho rằng các chính sách hỗ trợ nhân lực công nghệ số được đưa ra trong dự thảo là yêu cầu cần thiết và cấp bách.

Đây cũng là giải pháp chiến lược nhằm thu hút, giữ chân nhân tài, tạo điều kiện phát triển lâu dài cho doanh nghiệp và TP.HCM.

Ngoài đề xuất các chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực, Sở KHCN TP.HCM cũng đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của HĐND TP.HCM về chính sách hỗ trợ đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu AI.

Theo đó, TP.HCM dự kiến hỗ trợ 5% giá trị quyết toán hạng mục xây dựng nhà máy và hạ tầng kỹ thuật, tối đa 100 tỷ đồng ; hỗ trợ 2% giá trị quyết toán hạng mục mua sắm trang thiết bị, máy móc, tối đa 100 tỷ đồng . Tổng mức hỗ trợ không quá 200 tỷ đồng mỗi dự án. Đối với các dự án đầu tư mở rộng, hạn mức này sẽ được tính cộng dồn.