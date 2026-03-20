Theo Sở KHCN TP.HCM, một điểm mới rất quan trọng của sàn phiên bản mới là hướng tới trở thành điểm kết nối chung của các tỉnh thành trong khu vực và trên cả nước.

Sáng 20/3, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM phiên bản mới.

Theo Sở KHCN, sau nhiều năm vận hành, Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM khẳng định vai trò là trung tâm dữ liệu và kết nối công nghệ quan trọng của khu vực phía Nam.

Sàn đã tiếp nhận hàng nghìn nhu cầu công nghệ từ doanh nghiệp; hỗ trợ hơn 280.000 lượt kết nối thông tin các bên cung cầu; chia sẻ tự động gần 3.000 công nghệ, thiết bị lên sàn Giao dịch Khoa học và Công nghệ quốc gia vào tháng 12/2025, qua đó mở rộng kết nối trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, sàn hình thành hệ sinh thái với sự tham gia của hàng nghìn tập đoàn lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, viện, trường...

Phát biểu tại lễ ra mắt sàn phiên bản mới, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó giám đốc Sở KHCN TP.HCM, cho biết những kết quả trên cho thấy mục đích nền tảng đã được hình thành. Tuy nhiên, kết nối nhiều chưa đồng nghĩa với giao dịch nhiều, có dữ liệu lớn chưa đồng nghĩa với giá trị lớn. Trong khi nhu cầu công nghệ là không thể thiếu, thị trường vẫn đang thiếu các giao dịch thành công.

Theo bà Trân, sàn giao dịch công nghệ trong giai đoạn mới được thiết kế lại với mục tiêu rõ ràng, lấy hiệu quả đưa công nghệ vào sản xuất làm thước đo duy nhất. Để đạt được mục tiêu đó, Sở KHCN xây dựng sàn mới với những thay đổi mang tính căn bản.

Trước hết, sàn được quản trị theo từng nhu cầu cụ thể, trong đó mỗi nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp được theo dõi, tư vấn và hỗ trợ đến khi hình thành kết quả. Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ giao dịch được tích hợp theo hình thức trọn gói, từ tư vấn công nghệ, định giá, môi giới đến sở hữu trí tuệ và tài chính, nhằm rút ngắn hành trình từ nhu cầu đến ký kết hợp đồng.

Đồng thời, toàn bộ quy trình được số hóa và đo lường hiệu quả, bảo đảm mỗi kết nối đều được theo dõi, mỗi giao dịch đều có thể kiểm chứng, minh bạch và đánh giá.

Cách tiếp cận kết nối cũng được điều chỉnh theo hướng có trọng tâm, không dàn trải, tập trung vào các công nghệ có khả năng ứng dụng cao và phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp. Theo định hướng này, mỗi công nghệ lên sàn phải có địa chỉ ứng dụng, mỗi nhu cầu đưa ra phải có lời giải.

"Một điểm mới rất quan trọng của sàn trong giai đoạn này là mở rộng không gian kết nối. Sàn không chỉ phục vụ trong phạm vi một địa phương mà hướng tới trở thành điểm kết nối chung của các tỉnh thành trong khu vực và trên cả nước", bà Trân nhấn mạnh.

Theo đó, sàn được định hướng vận hành không biên giới, nơi các công nghệ tốt được kết nối rộng nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đây cũng là bước đi nhằm từng bước đưa sàn tiếp cận thị trường quốc gia và vươn ra quốc tế.

Đại diện Sở KHCN TP.HCM cho hay ngay tại sự kiện, Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM đã kết nối và ký kết hợp tác giữa 12 doanh nghiệp với tổng trị giá các hợp đồng gần 20 tỷ đồng ; đồng thời ký kết hợp tác với các tỉnh, thành khác nhằm tạo nền tảng chia sẻ dữ liệu, kết nối cung cầu và phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Ông Chu Thúc Đạt, Phó cục trưởng Đổi mới sáng tạo cho biết hiện nay, cả nước có 19 sàn giao dịch công nghệ, trong đó 18 sàn tại địa phương và một sàn cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. Các sàn này đang từng bước kết nối, liên thông dữ liệu giữa hệ thống địa phương và sàn quốc gia.

Theo ông, phát triển thị trường công nghệ là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng dựa trên tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Vì vậy, Phó cục trưởng Đạt nhấn mạnh trong bối cảnh đó, việc ra mắt phiên bản mới của Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cấp hạ tầng thị trường khoa học và công nghệ theo hướng hiện đại, nâng cao hiệu quả hoạt động.

"Đây không chỉ là một cải tiến kỹ thuật, mà còn là bước chuyển về mô hình vận hành, giúp sàn trở thành nền tảng tích hợp đồng bộ dữ liệu, thông tin và dịch vụ công nghệ theo hướng minh bạch, thuận tiện, đảm bảo yêu cầu đúng - đủ - sạch như phát biểu của Phó giám đốc Sở KHCN TP.HCM đã đặt ra", ông Đạt nói.