Nhân sự chất lượng cao là nền tảng để kiến tạo sân bay Gia Bình

Ông Thomas Romig cho rằng sự kết hợp giữa nhân sự Việt Nam giàu năng lực và kinh nghiệm quốc tế sẽ giúp sân bay Gia Bình xây dựng mô hình vận hành hiện đại, đạt chuẩn quốc tế.

Đó là chia sẻ của ông Thomas Romig - Giám đốc Cao cấp Vận hành Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình (GBIA), đồng thời là Phó chủ tịch phụ trách An toàn, An ninh và Vận hành của Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI). Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý sân bay, xây dựng chiến lược vận hành và dẫn dắt các chương trình chuyển đổi tổ chức tại châu Âu và Bắc Mỹ, ông lựa chọn đồng hành cùng GBIA ngay từ giai đoạn đầu phát triển.

"Được trực tiếp góp phần vào hành trình kiến tạo và phát triển Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình cùng một đội ngũ giàu năng lực và khát vọng là điều tôi thực sự trân trọng trong sự nghiệp của mình", ông nói.

Ông Thomas Romig cũng khẳng định Việt Nam đang ở một giai đoạn phát triển rất đặc biệt của ngành hàng không khi hội tụ đồng thời cả cơ hội tăng trưởng nhanh và nhu cầu nâng tầm về chất lượng. Với tầm nhìn phát triển trở thành một sân bay chất lượng cao, được xây dựng và vận hành trên nền tảng số, GBIA tạo được lợi thế khác biệt rõ rệt trên thị trường, củng cố vị thế cạnh tranh ngay từ giai đoạn đầu phát triển.

Theo ông Thomas Romig, Việt Nam đang ở một giai đoạn phát triển rất đặc biệt của ngành hàng không khi hội tụ đồng thời cả cơ hội tăng trưởng nhanh và nhu cầu nâng tầm về chất lượng.

Sức hút từ sân bay Gia Bình

- Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng không, ông nhìn nhận như thế nào về xu hướng vận hành sân bay toàn cầu hiện nay? Sức hút nào của dự án GBIA đã khiến ông quyết định gia nhập một dự án mới tại Việt Nam đang thu hút nhiều chuyên gia quốc tế?

Thị trường hàng không toàn cầu hiện có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Tại những thị trường truyền thống và phát triển lâu đời như châu Âu và Bắc Mỹ, tăng trưởng đang có dấu hiệu chững lại. Ngược lại, các khu vực như châu Á - Thái Bình Dương và một số quốc gia tại châu Phi lại ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày càng cao. Động lực chính đến từ tăng trưởng GDP cùng các yếu tố kinh tế tích cực khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành.

Đối với dự án GBIA, chính sự năng động của thị trường hàng không Việt Nam cùng tiềm năng tăng trưởng dài hạn là một trong những yếu tố then chốt thu hút tôi tham gia. Nắm bắt cơ hội đóng góp vào quá trình phát triển và nâng tầm ngành hàng không tại Việt Nam là một trải nghiệm đầy cảm hứng, đặc biệt với một người đã dành phần lớn sự nghiệp để thúc đẩy sự phát triển của ngành ở quy mô toàn cầu như tôi.

- Từ góc nhìn của một chuyên gia toàn cầu và Phó chủ tịch ACI, đâu là yếu tố khiến ông tin rằng dự án GBIA có tiềm năng, tạo dấu ấn trong khu vực cũng như có thể thu hút và kết nối các chuyên gia quốc tế ngay từ giai đoạn đầu?

Khu vực miền Bắc đang sở hữu dư địa tăng trưởng lớn về cả hành khách lẫn hàng hóa, trong khi hệ thống hạ tầng hàng không hiện hữu đang dần tiệm cận ngưỡng năng lực và chưa đáp ứng tương xứng về chất lượng dịch vụ. Đây là một chỉ dấu quan trọng cho thấy nhu cầu phát triển hạ tầng mới mang tính cấu trúc. Ở góc độ thị trường, câu chuyện không chỉ là “thiếu công suất”, mà còn là khoảng trống về một mô hình sân bay thế hệ mới, đủ khả năng hỗ trợ tăng trưởng dài hạn và nâng chuẩn trải nghiệm.

Song song với đó, bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực hạ tầng hàng không đang rõ nét hơn. Việc một trung tâm trung chuyển quy mô lớn đang được phát triển tại khu vực phía Nam, cùng với kế hoạch mở rộng và xây dựng thêm các sân bay khác trong tương lai, sẽ tạo ra một mặt bằng cạnh tranh mới trong việc thu hút các hãng hàng không và dòng khách.

Nếu triển khai đúng định hướng, sân bay quốc tế Gia Bình không chỉ giải tỏa áp lực về công suất mà còn đóng vai trò như một “cực tăng trưởng” mới của ngành hàng không ở khu vực miền Bắc.

Ở góc độ tích cực, điều này góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của toàn ngành. Tuy nhiên, việc phát triển một sân bay mới trong một thị trường đã có hệ thống vận hành hiện hữu, đặc biệt khi sân bay hiện tại vẫn đang nắm vai trò chủ đạo, luôn đi kèm những thách thức về phân bổ lưu lượng, định vị vai trò và cạnh tranh để thu hút hãng bay. Đây là bài toán không đơn thuần về hạ tầng, mà còn liên quan đến chiến lược điều phối thị trường và phát triển mạng lưới.

Trong bối cảnh đó, điểm đáng chú ý là mức độ cam kết và quyết tâm từ phía Chính phủ trong việc thúc đẩy dự án, không chỉ dừng ở việc triển khai riêng lẻ một sân bay mà còn hướng tới phát triển đồng bộ hệ sinh thái hạ tầng hỗ trợ, bao gồm kết nối giao thông, logistics và quy hoạch không gian kinh tế xung quanh. Cách tiếp cận mang tính hệ thống này giúp giảm thiểu rủi ro phân mảnh và tạo nền tảng vững chắc cho dự án.

Triển khai đúng định hướng, sân bay quốc tế Gia Bình không chỉ giải tỏa áp lực về công suất mà còn đóng vai trò như một “cực tăng trưởng” mới của ngành hàng không ở khu vực miền Bắc vừa bổ sung năng lực, vừa góp phần tái định hình cấu trúc thị trường theo hướng hiệu quả và bền vững hơn trong dài hạn.

Điểm đến của nhân lực chất lượng cao

- Những ngày đầu tại Việt Nam và làm việc tại GBIA mang lại cho ông trải nghiệm ra sao? Ông đánh giá thế nào về đội ngũ nhân sự hiện tại của GBIA?

Khi đặt chân đến Việt Nam và chính thức bắt đầu hành trình cùng đội ngũ của Cảng hàng không Gia Bình, tôi đã thực sự ấn tượng - theo một cách rất tích cực - về mức độ chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của các thành viên trong team. Điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở cách họ vận hành công việc một cách bài bản, mà còn ở sự hiểu biết sâu sắc về thị trường hàng không nội địa, từ đặc thù vận hành đến những động lực tăng trưởng riêng của Việt Nam.

Ông Thomas Romig đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và hiểu biết sâu sắc về thị trường hàng không Việt Nam của đội ngũ nhân sự sân bay Gia Bình.

Chính nền tảng này tạo ra một lợi thế rất lớn cho dự án. Ở góc độ của mình, cùng với các chuyên gia quốc tế khác, chúng tôi nhìn nhận vai trò không phải là “thay đổi”, mà là bổ sung thêm những góc nhìn và kinh nghiệm quốc tế - nhằm làm phong phú hơn cách tiếp cận, đồng thời góp phần nâng cao tiêu chuẩn vận hành và phát triển hệ thống một cách bền vững hơn.

Sau nhiều năm làm việc tại các thị trường khác nhau trên thế giới, tôi nhận thấy Việt Nam đang ở một giai đoạn phát triển rất đặc biệt của ngành hàng không - nơi hội tụ đồng thời cả cơ hội tăng trưởng nhanh và nhu cầu nâng tầm về chất lượng. Được trực tiếp đóng góp vào hành trình đó, cùng một đội ngũ giàu năng lực và khát vọng, là một trải nghiệm mà tôi thực sự trân trọng.

- Văn hóa làm việc tại GBIA đã để lại điểm gì khiến ông bất ngờ hoặc ấn tượng? Theo ông, đâu là những phẩm chất quan trọng nhất của một nhân sự muốn làm việc trong môi trường như GBIA?

Ngay từ những ngày đầu tham gia dự án, điều khiến tôi ấn tượng rõ nét là mức độ cam kết và động lực làm việc của các đội ngũ. Có rất nhiều cá nhân sẵn sàng nỗ lực hết mình, làm việc với cường độ cao để đảm bảo tiến độ được duy trì, đặc biệt trong bối cảnh dự án đang theo đuổi những mốc thời gian tham vọng.

Điều đáng ghi nhận không chỉ là khối lượng công việc được xử lý, mà còn là và tinh thần bền bỉ, khả năng duy trì hiệu suất ngay cả khi áp lực gia tăng. Các đội ngũ không chỉ “đáp ứng yêu cầu”, mà thực sự chủ động thúc đẩy tiến trình, giữ cho dự án tiếp tục tiến về phía trước một cách ổn định.

Chính tư duy làm việc này - kết hợp giữa tinh thần trách nhiệm cao, khả năng thích ứng và sự kiên định trong thực thi là yếu tố nền tảng để đảm bảo chương trình tổng thể có thể được triển khai với tốc độ cao. Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng giúp GBIA hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

- Nhiều chuyên gia quốc tế đang gia nhập đội ngũ của GBIA. Theo ông, giá trị lớn nhất của một môi trường làm việc đa quốc gia là gì?

Một lực lượng lao động đa dạng là yếu tố then chốt để vận hành một sân bay quốc tế quy mô lớn, đáp ứng các mục tiêu khắt khe về chất lượng và hiệu suất. Sự đa dạng không nằm ở quốc tịch hay nền tảng chuyên môn, mà còn ở tư duy, kinh nghiệm và góc nhìn, góp phần tạo nên một hệ sinh thái vận hành linh hoạt và thích ứng cao. Những kinh nghiệm thực tiễn, bài học vận hành và cách tiếp cận đã được kiểm chứng trên toàn cầu sẽ giúp nâng cao năng lực tổ chức, đồng thời rút ngắn quá trình hoàn thiện mô hình vận hành.

Trên nền tảng đó, sân bay Gia Bình có thể xây dựng một đội ngũ không chỉ mạnh về chuyên môn mà còn sở hữu tư duy quốc tế, từ đó thúc đẩy một môi trường làm việc hiệu quả, hướng tới chuẩn vận hành xuất sắc và góp phần định vị sân bay như một hình mẫu mới về chất lượng trong khu vực.

- Trân trọng cảm ơn ông!