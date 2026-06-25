Công ty dịch vụ hàng hóa ở Nội Bài muốn tham gia dự án sân bay Gia Bình

Doanh nghiệp khai thác hàng hóa tại Nội Bài đang lên kế hoạch chia cổ tức tiền mặt 100% vốn điều lệ, đồng thời nghiên cứu tham gia dự án sân bay mới ở Bắc Ninh.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài muốn chia cổ tức 100% trong năm 2026. Ảnh: NCT.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài - NCTS (HoSE: NCT) dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức tiền mặt lên 100% trong năm 2026, đồng thời nghiên cứu cơ hội tham gia dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Theo tài liệu bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, NCTS đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 1.315 tỷ đồng , tăng khoảng 4% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 428 tỷ đồng , tăng gần 11%, trong khi sản lượng hàng hóa thông qua dự kiến đạt 431.000 tấn, tăng khoảng 2%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 80%, tức 1 cổ phiếu nhận 8.000 đồng, tương ứng cần chi hơn 209 tỷ đồng . Sang năm 2026, HĐQT trình cổ đông kế hoạch nâng tỷ lệ cổ tức lên 100%.

Bên cạnh chính sách cổ tức cao, NCTS dự kiến đầu tư khoảng 152 tỷ đồng vào tài sản và trang thiết bị phục vụ khai thác hàng hóa, trong đó giá trị giải ngân năm nay khoảng 73 tỷ đồng . Các hạng mục đầu tư gồm xe nâng điện, xe đầu kéo điện, hệ thống Truckdock và hạ tầng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực vận hành.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tương đồng tại khu vực Nội Bài, Bắc Ninh và các địa phương lân cận. NCTS cũng đang nghiên cứu khả năng tham gia dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, một dự án hạ tầng hàng không trọng điểm ở miền Bắc được kỳ vọng giảm tải cho Nội Bài và thúc đẩy phát triển logistics vùng Thủ đô.

Ban lãnh đạo NCTS đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2026 vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ biến động địa chính trị, giá dầu và nhiên liệu hàng không tăng cao, cũng như những rủi ro đối với thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp kỳ vọng thị trường hàng hóa hàng không tiếp tục tăng trưởng nhờ dòng vốn FDI ổn định, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng vào Việt Nam và nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng điện tử, linh kiện điện thoại, dệt may.

NCTS là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa tại sân bay Nội Bài, hoạt động trong lĩnh vực phục vụ hàng hóa hàng không, logistics và các dịch vụ liên quan. Công ty là đơn vị thành viên của Vietnam Airlines.