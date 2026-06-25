Bước tiến mới ở dự án sân bay Gia Bình

Xã Gia Bình đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình liên quan APEC 2027.

Khu đất xây dựng sân bay Gia Bình có quy mô khoảng 1.960 ha, trải trên địa bàn 4 xã gồm Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao (ảnh chụp tháng 8/2025). Ảnh: Đinh Hà.

Chiều 25/6, xã Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất tại các thôn nằm trong ranh giới khu vực phục vụ Hội nghị APEC 2027 để triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Tại hội nghị, ông Lương Trung Hậu, Chủ tịch UBND xã Gia Bình cho biết dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có quy mô thu hồi đất khoảng 1.960 ha. Riêng địa bàn xã Gia Bình chịu ảnh hưởng khoảng 857 ha, bao gồm 125 ha thuộc giai đoạn 1. Phạm vi thu hồi đất trải rộng trên 15/23 thôn, khiến gần 2.500 hộ dân phải di dời, tái định cư, đồng thời liên quan đến gần 5.000 ngôi mộ cùng nhiều công trình tâm linh.

Dù khối lượng công việc rất lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng và yêu cầu tiến độ đặc biệt khẩn trương nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển quốc gia cũng như Hội nghị APEC 2027, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, xã Gia Bình đã hoàn thành lập phương án bồi thường đối với toàn bộ hơn 593 ha đất ngoài khu dân cư; đồng thời lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với gần 68 ha đất ở trên tổng số gần 128 ha cần thu hồi.

Đặc biệt, chỉ trong 35 ngày bắt đầu từ 20/1, địa phương đã hoàn thành 100% công tác di chuyển 3.439 ngôi mộ của 914 hộ dân. Ngoài ra, còn khoảng 1.400 ngôi mộ của các dự án khác cũng đã hoàn thành việc di chuyển trước ngày 25/2, nhiều khu vực trọng điểm đã được bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để nhà đầu tư triển khai thi công.

Địa phương cũng hoàn thành việc di chuyển khoảng 1.400 hộ dân tại 4 thôn nằm trong ranh APEC gồm Ngô Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp và Mỹ Thôn. Quá trình di dời tài sản, bố trí nơi ở tạm cho người dân được tổ chức bài bản, với sự tham gia hỗ trợ của lực lượng công an, quân sự, các tổ chức đoàn thể và hàng trăm cán bộ địa phương.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, xã Gia Bình đặc biệt chú trọng bảo đảm an sinh xã hội cho người dân vùng dự án. Các chính sách hỗ trợ đời sống, hỗ trợ tạm cư, đào tạo nghề, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và các trường hợp khó khăn được triển khai kịp thời.

Việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống thông qua biên soạn lịch sử các thôn, di chuyển và bảo quản các công trình tín ngưỡng, tôn giáo cũng được thực hiện nghiêm túc.

Kết quả giải phóng mặt bằng đạt được thời gian qua là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thành các phần việc còn lại, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục của dự án trọng điểm này.

Ông Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho rằng khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn trong khi thời gian thực hiện không còn nhiều. Theo đó, ông đề nghị Đảng ủy, UBND xã Gia Bình tiếp tục rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết các kiến nghị, vướng mắc phát sinh.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm thống nhất các mốc tiến độ, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần xác định công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ dự án là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cho đến khi hoàn thành toàn bộ dự án.

Ông khẳng định Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thi công, đồng thời bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại các khu vực xây dựng, tái định cư và nơi bảo quản tài sản của người dân.