Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ chăm lo gia đình có công với cách mạng

Hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, Vingroup đăng ký ủng hộ 11.000 tỷ xây nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, xét nghiệm ADN và nuôi con liệt sĩ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp nhận ủng hộ của Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VGP.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2027), sáng 23/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã phát động “Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”.

Phong trào nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.

Tại hội nghị, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng đã ủng hộ với tổng số kinh phí ước tính gần 12.000 tỷ đồng .

Đáng chú ý trong đó, Tập đoàn Vingroup cam kết ủng hộ 11.000 tỷ đồng xây nhà tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh hạng 1/4, xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sĩ và nuôi con liệt sĩ.

Các căn nhà này sẽ có đầy đủ bàn ghế, giường tủ, tivi và tủ lạnh, với diện tích 75 m2 tại 4 thành phố lớn và 100 m2 tại các địa phương khác, cao 2 hoặc 3 tầng. Người không có nhu cầu nhận sẽ được quy đổi thành tiền.

Cùng với đó, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ được Vingroup đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi trưởng thành. Đồng thời, Vingroup mong muốn được tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại, góp phần rút ngắn hành trình xác định danh tính liệt sĩ.