Cần Thơ tăng tốc 'siêu' dự án 6,2 tỷ USD Vingroup từng đề xuất đầu tư

TP Cần Thơ đang đẩy nhanh các thủ tục để triển khai Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong quy mô khoảng 2.945 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 6,2 tỷ USD.

Nhiều thủ tục pháp lý quan trọng của Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong dự kiến được triển khai trong năm 2026. Ảnh: MHT.

Ngày 22/7 vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trần Văn Huyến đã chủ trì cuộc họp của Tổ công tác số 5 về chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, đô thị, khu công nghiệp.

Theo báo cáo, Tổ công tác số 5 đang theo dõi, đôn đốc triển khai 5 dự án trọng điểm, trong đó nổi bật là dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong có quy mô khoảng 2.945 ha.

Đến nay, UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và đang chuẩn bị công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị liên quan tăng tốc triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Trước đó, giữa tháng 6, Tổ công tác 3175 của UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 131 về xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung xúc tiến đầu tư Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Nhiều thủ tục pháp lý quan trọng của dự án dự kiến được triển khai trong năm 2026 như: Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng; cùng với đó là tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Được biết, Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong được xác định là một trong những dự án trọng điểm của TP Cần Thơ, với tổng vốn đầu tư dự kiến 6,2 tỷ USD , lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, dự án có quy mô dân số dự kiến khoảng 300.000 người.

Theo quy hoạch, dự án phát triển theo mô hình đô thị du lịch nghỉ dưỡng, tích hợp nhiều tiện ích như khu vui chơi giải trí, công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf 36 lỗ và khu tổ chức sự kiện, lễ hội.

Cấu trúc đô thị được thiết kế theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng các giải pháp thoát nước, nâng cao khả năng chống ngập và phát triển bền vững. Dự án gồm các loại hình nhà ở thấp tầng, biệt thự và chung cư cao tầng tối đa 35 tầng.

Vào tháng 8/2024, UBND tỉnh Hậu Giang cũ (nay là TP Cần Thơ) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup liên quan đến dự án. Tại đây, Tập đoàn Vingroup cho biết dự án sẽ góp phần nâng tầm hình ảnh địa phương, thu hút thêm nhà đầu tư, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn nhờ vị trí thuận lợi cả về giao thông đường bộ lẫn đường thủy.

Đến tháng 8/2025, UBND TP Cần Thơ tiếp tục làm việc với Tập đoàn Vingroup về dự án này. Đại diện Vingroup đã cập nhật tiến độ nghiên cứu quy hoạch, đồng thời kiến nghị một số nội dung cần triển khai sớm nhằm hoàn tất công tác lập quy hoạch, tổ chức đấu thầu và mời gọi nhà đầu tư.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh việc triển khai Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong là cần thiết, không chỉ nhằm hình thành khu du lịch, vui chơi giải trí quy mô lớn phục vụ người dân, mà còn góp phần thu hút khách quốc tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.