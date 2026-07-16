Vingroup, Thaco, Hòa Phát đón tin vui ở loạt dự án lớn

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 11.563 ha để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Danh mục 873 dự án thu hồi đất của Hà Nội bao gồm nhiều dự án đô thị, hạ tầng do các doanh nghiệp lớn đầu tư. Ảnh: TN.

Chiều 15/7, tại Kỳ họp thứ năm, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Theo nghị quyết, thành phố bổ sung 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 11.563 ha.

Theo danh mục được thông qua, nhiều dự án quy mô lớn của các doanh nghiệp đã được bổ sung, trong đó Tập đoàn Vingroup có các dự án như Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị và Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh.

Danh mục cũng có dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng do liên danh Đại Quang Minh - Thaco - Hòa Phát thực hiện; dự án đường trục phía Nam của CTCP Phát triển địa ốc Cienco 5 (thuộc Tập đoàn Mường Thanh)...

Theo UBND TP Hà Nội, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố sẽ được cân đối trong kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách đã được HĐND thành phố phê duyệt.

Các dự án thuộc ngân sách cấp xã do các phường, xã bố trí. Với các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bảo đảm sẽ theo tiến độ đầu tư, đáp ứng đủ kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội đã thẩm tra và cơ bản thống nhất với 5 tiêu chí xác định danh mục thu hồi đất do UBND thành phố trình. Tuy nhiên, Ban đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ căn cứ pháp lý và tiến độ thực hiện của từng dự án. Đồng thời loại khỏi danh mục các dự án đã hết thời hạn thực hiện nhưng chưa được gia hạn hoặc không đủ căn cứ pháp lý.

Đối với các dự án đầu tư công chậm tiến độ, cần đưa vào danh mục để chủ động xử lý công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời đề nghị lập danh mục riêng để theo dõi, giám sát quá trình triển khai.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội, việc xây dựng danh mục phải thống nhất với chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 đã giao cho các xã, phường theo Quyết định số 2367 của UBND thành phố.

Đối với từng nhóm dự án, Ban đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung căn cứ pháp lý và tiến độ triển khai đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án ngoài ngân sách và dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư…

Đồng thời, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung danh mục thu hồi đất theo đề xuất của UBND các xã, phường đối với các dự án đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện, phù hợp chỉ tiêu sử dụng đất, bảo đảm căn cứ pháp lý và khả năng triển khai để báo cáo HĐND thành phố xem xét, thông qua…