NHNN nói lý do miễn 'room tín dụng' cho 18 dự án Vingroup, Sun Group, Masterise

Lãnh đạo NHNN cho biết các dự án, lĩnh vực được miễn tính “room tín dụng” đều là những động lực có thể tạo ra tăng trưởng cho nền kinh tế, đồng thời có tính lan tỏa vùng rất lớn.

Cụm dự án Trung tâm hội nghị APEC ở khu lấn biển Bãi Đất Đỏ, Khu phố 7, thuộc Đặc khu Phú Quốc là một trong những dự án được miễn "room tín dụng". Ảnh: Quỳnh Danh.

Đây là thông tin được ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (thuộc Ngân hàng Nhà nước) chia sẻ tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng sáng nay (2/7).

Theo ông Quang, vừa qua, NHNN đã cho phép loại trừ dư nợ phát sinh tại 18 dự án hạ tầng của 3 tập đoàn Vingroup, Sun Group, Masterise khỏi phần hạn mức tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) của các ngân hàng.

Ông Quang cho biết 3 tập đoàn này đều đang thực hiện dự án trọng điểm quốc gia, có tính lan tỏa vùng lớn và tác động sâu rộng đến nền kinh tế.

Thời gian qua, NHNN cũng đã rà soát đối với các lĩnh vực có tính an sinh xã hội, thể hiện sự chăm lo của Chính phủ đối với người dân như chính sách cho vay nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp và khu chế xuất…

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thông tin về việc miễn "room tín dụng" với 18 dự án của Vingroup, Sun Group, Masterise. Ảnh: SBV.

Theo lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ, tất cả nhu cầu vốn liên quan đến các dự án, lĩnh vực kể trên đều là những động lực tạo ra tăng trưởng kinh tế rất tốt và bền vững, cả về tổng cung, tổng cầu cho tăng trưởng GDP.

Do đó, NHNN đã nghiên cứu từ sớm và quyết định áp dụng hạn mức tăng trưởng mới thông qua việc không tính phần dư nợ tín dụng đối với các dự án, lĩnh vực này trong “room tín dụng” giao cho các tổ chức tín dụng để đảm bảo các tổ chức tín dụng có điều kiện tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm quốc gia.

Song song với việc điều hành cung ứng tín dụng, NHNN đã triển khai các chương trình xem xét và cấp vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Với những biện pháp kể trên, một mặt NHNN tạo nguồn vốn mới, ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, tạo thanh khoản cho thị trường một cách linh hoạt, đồng thời hướng dòng vốn tín dụng vào những động lực tăng trưởng kinh tế kể trên, đặc biệt là các động lực có thể tạo ra sự bứt phá tăng trưởng GDP cao trong thời gian tới.

Trước đó, NHNN đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại hướng dẫn việc cấp tín dụng đối với một số dự án trọng điểm theo kiến nghị của doanh nghiệp. Trong văn bản này, nhà điều hành cho biết đã nhận được đề xuất của Vingroup, Sun Group, Masterise về việc loại trừ một phần dư nợ cấp tín dụng khi tính toán các chỉ tiêu an toàn tín dụng đối với các dự án đang triển khai.

Danh mục gồm 18 dự án và hạng mục được NHNN phê duyệt có tổng nhu cầu vốn huy động khoảng 752.138 tỷ đồng . Theo kế hoạch do các doanh nghiệp báo cáo, nhu cầu huy động ở mức 210.047 tỷ đồng trong năm 2026, 244.188 tỷ đồng năm 2027 và 187.018 tỷ đồng năm 2028.

NHNN đánh giá đây đều là các công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực tăng trưởng và được Chính phủ quan tâm chỉ đạo triển khai. Việc ban hành hướng dẫn nhằm tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại chủ động tiếp cận, thẩm định và cấp vốn cho các dự án này.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng theo dõi riêng phần dư nợ phát sinh liên quan đến từng dự án và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. Trước khi cấp tín dụng, ngân hàng phải yêu cầu doanh nghiệp quản lý chặt chẽ nhu cầu vốn của từng dự án, bảo đảm tổng dư nợ cấp cho chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp và các bên liên quan không vượt quá nhu cầu vốn đã xác định.

Doanh nghiệp cũng phải cam kết sử dụng vốn đúng mục đích và cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ việc xác định phần dư nợ được loại trừ khi tính "room" tín dụng.

Cuối tháng 5, NHNN cũng cho phép các ngân hàng thương mại không phải tính phần tăng thêm khi cho vay với nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào tín dụng bất động sản.

Chính sách được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng cấp tín dụng vào những phân khúc bất động sản phù hợp với chủ trương, chính sách. Danh sách 25 đơn vị được áp dụng cơ chế trên gồm nhóm "Big 4" và một số ngân hàng tư nhân lớn như Sacombank, Techcombank, ACB, MSB...