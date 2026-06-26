Samsung sẵn sàng rót 1.000 tỷ won phát triển ngành bán dẫn Hàn Quốc

Tập đoàn Samsung ấp ủ siêu dự án đầu tư trị giá 1.000 tỷ won (khoảng 648 tỷ USD) trong thập kỷ tới, nhằm biến cơn sốt chip AI thành động lực tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc.

Gói đầu tư 1.000 tỷ won được dự đoán là một đòn bẩy kích cầu cho công nghệ AI của Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, các lãnh đạo cấp cao của Samsung Electronics và SK Hynix sẽ có buổi làm việc trực tiếp với Tổng thống Lee Jae Myung để trình bày các kế hoạch đầu tư chiến lược nhắm vào các khu vực nằm ngoài phạm vi thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Gói đầu tư khổng lồ của Samsung dự kiến bao gồm ngân sách dành cho các trung tâm dữ liệu AI, pin và màn hình, cùng một kế hoạch đầy tham vọng trị giá 300 nghìn tỷ won để xây dựng các nhà máy sản xuất chip ở khu vực phía tây nam Hàn Quốc.

Sáng kiến này cho thấy nỗ lực chạy đua của Hàn Quốc trong việc chuyển hóa nhu cầu chip bán dẫn tăng vọt thành đòn bẩy phát triển kinh tế vùng, bất kể các rào cản về hạ tầng và tình trạng thiếu hụt lao động.

Việc các cơ sở sản xuất bán dẫn tập trung quá dày đặc xung quanh Seoul từ lâu đã tạo ra áp lực chính trị lớn, và vấn đề này càng được đẩy lên cao dưới chương trình nghị sự phát triển khu vực cân bằng của chính quyền Tổng thống Lee.

Nhiều chuyên gia cố vấn chính sách cho biết Samsung và SK Hynix có thể phải đẩy sớm các dự án vốn được lên lịch cho thập niên 2040 lên giữa thập niên 2030 bởi nhu cầu bộ nhớ phục vụ AI đang tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với dự kiến, khiến vùng thủ đô không còn đủ không gian, nguồn điện hay nguồn nước để mở rộng.

Việc tiếp tục tích tụ năng lực sản xuất xung quanh Seoul cũng có nguy cơ thổi phồng giá bất động sản và làm nới rộng khoảng cách bất bình đẳng xã hội. Dù vậy, một số chuyên gia vẫn hoài nghi về tính khả thi của một trung tâm chip ở phía tây nam.

Ông Kim Tae-yun, giáo sư quản trị tại Đại học Hanyang, cảnh báo việc thu hút lao động lành nghề đến khu vực này sẽ đặc biệt khó khăn và đây là "yếu tố quyết định sự thành bại của dự án".

Nếu không xây dựng một nhà máy thực sự tiên tiến, tác động kinh tế địa phương sẽ bị giới hạn và dự án có nguy cơ biến thành một công trình thúc đẩy đầu cơ bất động sản.

Các tranh luận chính trị xung quanh việc phân bổ dòng vốn bán dẫn đã trở thành tâm điểm nóng trước thềm cuộc bầu cử địa phương ngày 3/6 của Hàn Quốc, và càng trở nên gay gắt khi chính phủ chọn AI làm trọng tâm chính sách kinh tế cốt lõi.

Trong bối cảnh tỷ lệ tán thành của Tổng thống Lee giảm xuống mức 51% theo khảo sát của Gallup Korea, các ứng viên ở nhiều địa phương đã liên tục chèo kéo để biến khu vực của mình thành trung tâm bán dẫn tiếp theo với các đề xuất xây dựng khu phức hợp trị giá hàng trăm nghìn tỷ won.

Cuộc đua này đang làm dấy lên nỗi lo sợ tại các thành phố chip hiện hữu như Icheon, nơi ngân sách địa phương phụ thuộc chặt chẽ vào nhà máy của SK Hynix. Đại diện một nhóm cư dân tại Icheon bày tỏ lo ngại rằng nếu một cụm công nghiệp mới được thành lập, SK Hynix có thể giảm sản lượng tại đây và cuối cùng là đóng cửa nhà máy, khiến thành phố đối mặt nguy cơ suy giảm dân số nghiêm trọng.

Kế hoạch thiết lập các vùng trung tâm mới của Tổng thống Lee nhằm tạo ra đối trọng với Seoul, nơi đóng góp tới 52,8% GDP Hàn Quốc vào năm 2024. Sự chênh lệch đặc biệt rõ rệt tại Gwangju, một thành phố trọng điểm phía tây nam với quy mô kinh tế khiêm tốn và sản lượng đầu người dưới mức trung bình.

Nhiều nguồn tin tiết lộ Samsung đang xem xét Gwangju như một địa điểm đầu tư tiềm năng. Trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6/2025, ông Lee từng giành được khoảng 85% số phiếu tại Gwangju và vùng lân cận Jeolla Nam. Chính điều này khiến Đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) đối lập lên tiếng cáo buộc chính quyền đang chính trị hóa các khoản đầu tư công nghệ để phục vụ cho cuộc đua giành quyền lực của đảng cầm quyền.

Người phát ngôn của PPP, ông Park Sung-hoon, thẳng thắn chỉ trích việc các nhà máy bán dẫn được xây dựng ở đâu nên do các doanh nghiệp tự quyết định, chứ không phải do tổng thống định đoạt.