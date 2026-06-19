Samsung sắp xây trung tâm dữ liệu AI trên biển

Sau phê duyệt pháp lý, Samsung đang hợp tác phát triển mô hình trung tâm dữ liệu nổi trên biển nhằm giảm áp lực hạ tầng cho đất liền.

Trung tâm dữ liệu AI sẽ được đưa ra biển để giảm tải cho đất liền. Ảnh: SHI.

Cơn sốt AI toàn cầu đang đẩy nhu cầu hạ tầng lưu trữ lên mức kỷ lục, với những trung tâm dữ liệu hàng nghìn hecta của các ông lớn công nghệ như Google, Microsoft hay Meta. Đáng lo ngại, lượng nhiệt khổng lồ từ các siêu trung tâm này đang tạo ra hiện tượng "đảo nhiệt dữ liệu", làm nóng bầu không khí của toàn khu vực xung quanh.

Để giảm tải cho đất liền, các tập đoàn công nghệ lớn đang tìm kiếm những hướng đi mới. Trong đó, Samsung Heavy Industries (SHI) - công ty đóng tàu thuộc tập đoàn Samsung, đang triển khai kế hoạch đưa các trung tâm dữ liệu AI rời khỏi đất liền để hoạt động trên biển.

Ý tưởng biến một trung tâm dữ liệu thành tàu biển không hề dễ dàng. Khác với đối thủ Hitachi vốn cải tạo từ các tàu cũ, Samsung chọn cách đóng mới hoàn toàn.

Công ty vừa ký thỏa thuận với Capital Clean Energy Carriers, một chủ tàu Hy Lạp, để phát triển các tàu chuyên dụng sẵn sàng tích hợp dữ liệu ngay từ đầu. Trước đó, Samsung cũng bắt tay với Supermicro để thiết kế các hệ thống máy chủ phù hợp với môi trường vận hành trên biển.

Mô hình trung tâm dữ liệu AI trên biển của Samsung. Ảnh: SHI.

Mô hình trung tâm dữ liệu nổi (FDC) công suất 50 MW của Samsung đã nhận được phê duyệt thiết kế từ Cơ quan Đăng kiểm Hàng hải Mỹ (ABS) và Lloyd's Register. Hệ thống này có thể tự phát điện hoặc nhận năng lượng truyền tải từ đất liền. Việc vận hành trên biển giúp tận dụng nguồn nước dồi dào để làm mát máy chủ AI, đồng thời giảm áp lực quỹ đất.

Tuy nhiên, dự án vẫn cần thời gian kiểm chứng qua các nguyên mẫu thực tế khi Samsung và các đối tác đang phải đối mặt với hàng loạt rào cản từ môi trường đại dương. Độ ẩm cao, muối biển gây ăn mòn linh kiện cùng lực tác động liên tục từ sóng biển là những mối đe dọa trực tiếp đến độ bền phần cứng.

Bên cạnh đó, việc duy trì kết nối băng thông rộng ổn định với đất liền để xử lý dữ liệu AI theo thời gian thực vẫn là một bài toán hóc búa. Dù vậy, các bên liên quan đều bày tỏ sự lạc quan lớn về tính khả thi của dự án này.

“Sự hợp tác với một doanh nghiệp đóng tàu uy tín như SHI là minh chứng rõ ràng cho tính khả thi về mặt kinh doanh của các thiết kế trung tâm dữ liệu nổi”, ông Min Suh, Giám đốc Điều hành Mousterian Corporation cho biết.

Mới đây, Samsung cũng đã ký thỏa thuận với OpenAI để mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu. Nếu các thử nghiệm trên tàu biển thành công, một phần hạ tầng phục vụ cho các mô hình AI lớn trong tương lai rất có thể sẽ neo đậu ngoài khơi thay vì nằm trong các nhà kho trên đất liền.