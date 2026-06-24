Công ty vừa soán ngôi Samsung tại Hàn Quốc

Đặt cược vào chip nhớ AI từ sớm, SK Hynix từ bờ vực phá sản đã vượt Samsung về vốn hóa và trở thành biểu tượng mới của làn sóng AI tại Hàn Quốc.

SK Hynix đã vượt mặt Samsung tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Sau hơn hai thập kỷ thống trị, Samsung lần đầu tiên đánh mất vị trí doanh nghiệp niêm yết giá trị nhất Hàn Quốc vào tay SK Hynix. Theo Reuters, sự kiện phản ánh cách làn sóng AI đang tái định hình toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Ngày 22/6, vốn hóa của SK Hynix đạt khoảng 2,08 triệu tỷ won ( 1.350 tỷ USD ), nhỉnh hơn mức 2,067 triệu tỷ won của Samsung. Đây là lần đầu tiên Samsung bị vượt qua, kể từ khi giữ vị trí số một vào năm 2000.

Từ bờ vực phá sản

Hynix được thành lập năm 1983 với tư cách một đơn vị thuộc Hyundai. Sau đó, công ty tách ra và được mua lại bởi SK Group, một tập đoàn gia đình (chaebol) hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ viễn thông đến năng lượng.

Ít ai ngờ rằng doanh nghiệp vừa trở thành công ty giá trị nhất Hàn Quốc từng suýt bị bán mình vào năm 2002. Khi đó, Hynix ngập trong nợ nần sau giai đoạn mở rộng quá nhanh.

Công ty từng đứng trước nguy cơ bị Micron thâu tóm và phải chịu sự kiểm soát của các chủ nợ trong gần một thập kỷ. Cổ phiếu lao dốc đến mức bị xem như “xu lẻ" trên thị trường Hàn Quốc.

Chip nhớ HBM của SK Hynix được dùng bởi các khách hàng như Google, Nvidia. Ảnh: Reuters.

Bước ngoặt xuất hiện khi SK Group mua lại Hynix và đặt cược vào bộ nhớ băng thông cao (HBM), một lĩnh vực ít được chú ý lúc bấy giờ. Trước đây, chip nhớ DRAM không khác hàng hoá phổ thông, nhưng với sự phát triển của AI, mặt hàng này nhanh chóng trở nên khan hiếm.

Sự bùng nổ của các mô hình như ChatGPT khiến nhu cầu về HBM tăng mạnh. DRAM là loại chip nhớ được xếp chồng nhiều lớp, cho tốc độ truyền dữ liệu cao hơn và tiêu thụ điện năng thấp hơn, đóng vai trò thiết yếu trong việc vận hành các bộ xử lý AI.

Khác với DRAM truyền thống, HBM được tích hợp chặt chẽ với GPU AI, tạo ra rào cản kỹ thuật cao và cho phép các nhà cung cấp có quyền định giá lớn hơn. Chính điều này đã biến SK Hynix thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

"Sự xuất hiện của các loại bộ nhớ AI được tùy biến đã làm thay đổi căn bản cấu trúc kinh tế của ngành bán dẫn, đồng thời giúp SK Hynix vươn lên trở thành công ty dẫn đầu thị trường”, Ông Kim Sun-woo, chuyên gia phân tích cấp cao tại Meritz Securities, nhận định.

Hiện nay, SK Hynix là nhà cung cấp HBM hàng đầu cho các khách hàng như Nvidia và Google. Đến năm 2025, hãng nắm giữ khoảng 61% thị phần HBM toàn cầu, vượt xa Samsung (17%) và Micron (21%).

AI tạo ra người thắng mới

Trong khi Samsung sở hữu danh mục kinh doanh rộng từ điện thoại, TV đến chip logic, SK Hynix tập trung gần như hoàn toàn vào bộ nhớ. Chiến lược này từng khiến công ty chịu tổn thất nặng trong chu kỳ suy giảm của thị trường chip năm 2023, với khoản lỗ hoạt động lên tới 7.730 tỷ won.

Nhưng khi làn sóng AI bùng nổ, lợi thế chuyên môn hóa nhanh chóng phát huy tác dụng. Chỉ một năm sau, SK Hynix ghi nhận lợi nhuận hoạt động kỷ lục 23.500 tỷ won. Cổ phiếu công ty đã tăng hơn 340% trong năm nay, đưa SK Hynix trở thành doanh nghiệp chip nhớ giá trị nhất thế giới.

Một bo mạch Nvidia trang bị chip nhớ HBM do SK Hynix sản xuất. Ảnh: SK Hynix.

Việc mất vị trí số một về vốn hóa chưa phải thách thức duy nhất của Samsung. Các nhà phân tích cho rằng SK Hynix cũng đang thu hẹp khoảng cách trong lĩnh vực DRAM, mảng kinh doanh từng được Samsung thâu tóm.

Theo ước tính của Bank of America, sản lượng DRAM hàng tháng của SK Hynix trong năm nay sẽ đạt khoảng 589.000 wafer, trong khi Samsung đạt khoảng 691.000 wafer. Tuy nhiên, từ năm 2025-2028, SK Hynix được dự báo sẽ tăng công suất DRAM khoảng 38%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng khoảng 17,5% của đối thủ.

Nếu xu hướng mở rộng công suất hiện nay tiếp diễn, khoảng cách sản lượng giữa hai công ty có thể giảm xuống dưới 10% vào năm 2028.

"Trước đây, sự khác biệt về quy mô sản xuất khiến các đối thủ gần như không có cơ hội thu hẹp khoảng cách lợi nhuận với Samsung", ông Kim Sun-woo nhận định.

Reuters cũng cho biết SK Hynix đang lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq cho kế hoạch niêm yết tại Mỹ. Nếu thành công, động thái này sẽ giúp công ty mở rộng tệp nhà đầu tư quốc tế và nâng cao hơn nữa vị thế của mình trên thị trường toàn cầu.