Mua Starlink 'xách tay' trên mạng, có thể bị phạt 100 triệu

Dù chưa được cấp phép cung cấp rộng rãi tại Việt Nam, sản phẩm Starlink "xách tay" vẫn được rao bán công khai trên mạng xã hội, người mua và sử dụng có thể đối mặt mức phạt lớn.

Thiết bị Internet vệ tinh Starlink Mini được bán tại Mỹ. Ảnh: Autoevolution.

Trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử đã xuất hiện nhiều bài đăng rao bán bộ thiết bị thu phát tín hiệu Starlink được cho là nhập từ nước ngoài. Các sản phẩm này chủ yếu hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu kết nối Internet trên biển như chủ tàu cá, tàu du lịch hoặc tàu vận tải.

Starlink "xách tay" đắt hơn hàng chính thức

Khảo sát của Tri Thức - Znews cho thấy các đơn vị bán hàng đang chào bán hai dòng thiết bị đầu cuối Starlink. Phiên bản tiêu chuẩn có giá khoảng 17,5 triệu đồng, trong khi phiên bản cao cấp hơn, được quảng cáo có vùng phủ sóng và hiệu suất kết nối tốt hơn, được rao bán với giá khoảng 20,5 triệu đồng.

Ngoài chi phí mua thiết bị, người dùng còn phải đăng ký gói cước dịch vụ với giá khoảng 6 triệu đồng/tháng, hiện được một số bên bán giảm giá còn 4,9 triệu đồng/tháng. Theo giới thiệu từ người bán, gói cước bao gồm 25 GB dữ liệu tốc độ cao, sau khi sử dụng hết dung lượng sẽ chuyển sang tốc độ thấp hơn nhưng không giới hạn lưu lượng. Người bán còn cho biết, thiết bị có nguồn gốc từ Mỹ, bảo hành trong vòng một năm.

Thiết bị Starlink "xách tay" được rao bán trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Shopee.

Mức giá trên cao hơn đáng kể so với phương án kinh doanh Starlink đã công bố tại Việt Nam. Theo đó, bộ thiết bị đầu cuối dự kiến có giá khoảng 9,2 triệu đồng, trong khi cước thuê bao khoảng 2,2 triệu đồng/tháng.

Tính toán cho thấy, tổng chi phí năm đầu tiên khi sử dụng dịch vụ Starlink chính thức dự kiến vào khoảng 34-35 triệu đồng, bao gồm thiết bị và 12 tháng thuê bao. Trong khi đó, với các bộ thiết bị "xách tay" đang được rao bán, người dùng có thể phải chi từ 76-92 triệu đồng trong năm đầu tiên, tùy loại thiết bị và gói cước sử dụng.

Để thiết bị có thể hoạt động tại Việt Nam, một số bên bán hàng hướng dẫn khách đăng ký theo hình thức chuyển vùng quốc tế (Global Roaming). Cách thức này được quảng cáo cho phép thiết bị kết nối với mạng vệ tinh Starlink và truy cập Internet ngay cả khi dịch vụ chưa được triển khai chính thức trong nước.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng sử dụng ổn định. Một số người dùng phản ánh trên mạng xã hội, sau vài tháng hoạt động, thiết bị gặp tình trạng gián đoạn kết nối hoặc không thể tiếp tục truy cập dịch vụ dù đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua thiết bị và đăng ký gói cước.

Quy định sử dụng Starlink tại Việt Nam

Theo quy định hiện hành, Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam là pháp nhân duy nhất được cấp phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam.

Theo cơ chế quản lý được cơ quan chức năng phê duyệt, toàn bộ lưu lượng dữ liệu của thuê bao Starlink tại Việt Nam phải được kết nối thông qua các trạm cổng mặt đất (Gateway) đặt trong nước, trước khi đi vào mạng viễn thông công cộng.

Do đó, việc tự ý nhập khẩu, mua bán hoặc sử dụng các thiết bị Starlink chưa được cấp phép thông qua hình thức chuyển vùng quốc tế không thuộc phạm vi được phép khai thác tại Việt Nam.

Cơ quan chức năng cho biết, mọi hành vi sản xuất, nhập khẩu, mua bán, lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị đầu cuối vệ tinh quỹ đạo tầm thấp không đúng quy định đều có thể bị xử phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, tang vật và thiết bị vi phạm còn có thể bị tịch thu.

Một chủ tàu tại Hải Phòng bị xử phạt 70 triệu đồng vì lắp đặt và sử dụng thiết bị Starlink trái phép vào tháng 4 vừa qua. Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện.

Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh do các doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cung cấp hoặc thông qua các đại lý được ủy quyền hợp pháp.

Người dùng có nhu cầu sử dụng Starlink tại Việt Nam có thể đăng ký dịch vụ dưới hình thức thuê bao do Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam cung cấp.

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ chính thức, người dùng không cần làm thủ tục xin giấy phép tần số riêng. Tuy nhiên, thiết bị sử dụng phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật và được đăng ký chính thức với đơn vị cung cấp dịch vụ.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý việc tự ý mang thiết bị Starlink từ nước ngoài về Việt Nam và kích hoạt thông qua hình thức chuyển vùng quốc tế là hành vi không được phép theo quy định hiện hành.

Trong bối cảnh Starlink chưa được triển khai rộng rãi tại Việt Nam, người dùng nên tìm hiểu kỹ nguồn gốc thiết bị và quy định pháp luật trước khi quyết định sử dụng. Một khoản đầu tư hàng chục triệu đồng có thể đi kèm không chỉ rủi ro về kết nối mà còn cả nguy cơ bị xử phạt theo quy định hiện hành.