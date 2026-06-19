EVN chỉ ra sai lầm của nhiều người khi chọn nồi cơm điện

Nhiều thói quen dùng nồi cơm điện khiến thiết bị này tiêu tốn điện năng hơn mức cần thiết. Người dùng có thể tiết kiệm tới 30% điện năng nếu sử dụng đúng cách.

Người dùng có thể tiêt kiệm 30% điện năng nếu sử dụng nồi cơm điện đúng cách. Ảnh: FPT Shop.

Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong hầu hết gia đình, chiếm khoảng 10% lượng điện tiêu thụ trong sinh hoạt. Để hạn chế lãng phí điện năng, người dùng cần chú ý từ khâu lựa chọn thiết bị đến thói quen sử dụng hàng ngày.

Chọn nồi cơm điện phù hợp để tránh lãng phí điện

Đầu tiên, người dùng nên lựa chọn nồi cơm điện phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình. Việc sử dụng nồi có dung tích quá lớn so với số lượng người dùng không chỉ gây lãng phí điện năng mà còn làm giảm hiệu quả sử dụng thiết bị. Nếu gia đình từ 2-4 người chỉ cần dùng nồi cơm điện có dung tích từ 1-1,5 lít, trong khi gia đình 4-6 người phù hợp với nồi từ 1,6-2 lít.

Theo khuyến nghị trong tài liệu hướng dẫn của Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCM), người dùng nên ưu tiên các sản phẩm có nhãn năng lượng 5 sao. Đây là dấu hiệu cho thấy, thiết bị có khả năng tiết kiệm điện tốt hơn so với nhiều sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Ngoài dung tích, chất liệu và khả năng giữ nhiệt của nồi cũng ảnh hưởng đến mức tiêu thụ điện. Những sản phẩm có lòng nồi dày, khả năng giữ nhiệt tốt sẽ giúp duy trì nhiệt độ ổn định trong quá trình nấu. Qua đó, hạn chế thất thoát nhiệt và giảm lượng điện cần sử dụng.

Người dùng nên ưu tiên nồi cơm điện có lòng nồi dày, khả năng giữ nhiệt tốt để hạn chế thất thoát nhiệt trong quá trình nấu. Ảnh: FPT Shop.

Sử dụng nồi cơm điện đúng cách để tiết kiệm điện

Trong quá trình sử dụng, nhiều người vẫn duy trì những thói quen đã hình thành từ lâu mà không để ý đến lượng điện năng tiêu thụ. Dưới đây là một số cách dùng nồi cơm điện phổ biến nhưng có thể khiến thiết bị tốn điện hơn mức cần thiết.

Nấu cơm quá sớm

Để chủ động thời gian hoặc bảo đảm cơm luôn nóng khi đến bữa ăn, nhiều gia đình thường nấu cơm từ khá sớm. Điều này khiến nồi phải duy trì chế độ giữ ấm trong thời gian dài sau khi cơm chín, làm tăng lượng điện tiêu thụ không cần thiết.

Không chỉ gây lãng phí điện năng, việc giữ ấm kéo dài còn khiến cơm dễ bị khô và giảm chất lượng. EVN khuyến cáo người dùng chỉ nên nấu cơm trước bữa ăn khoảng 30-45 phút. Khoảng thời gian này vừa đủ để cơm chín, giữ được độ nóng ngon mà không phải duy trì chế độ giữ ấm quá lâu.

Giữ ấm cơm quá lâu

Sau khi cơm chín, không ít người để nồi duy trì chế độ giữ ấm trong nhiều giờ, thậm chí qua đêm để cơm luôn nóng khi cần dùng. Đặc biệt vào mùa hè, nhiều gia đình có xu hướng kéo dài thời gian giữ ấm vì lo ngại cơm nhanh ôi thiu trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến làm tăng lượng điện tiêu thụ của thiết bị. Khi chuyển sang chế độ giữ ấm, nồi cơm điện vẫn tiếp tục sử dụng điện để duy trì nhiệt độ. Thời gian giữ ấm càng dài, lượng điện hao phí càng lớn.

Bên cạnh đó, việc giữ ấm liên tục trong nhiều giờ còn có thể làm cơm bị khô, giảm hương vị và chất lượng. Theo các chuyên gia, thời gian giữ ấm phù hợp chỉ khoảng từ 10-15 phút. Khoảng thời gian này giúp cơm chín đều trước khi ngắt điện.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng chỉ nên bật chế độ giữ ẩm cơm từ 10-15 phút sau khi cơm chín trên nồi cơm điện. Ảnh: Sunhouse.

Nếu chưa sử dụng cơm ngay, người dùng nên căn thời gian nấu sát bữa ăn thay vì duy trì chế độ giữ ấm trong nhiều giờ. Trường hợp cần bảo quản cơm lâu hơn, bạn có thể ngắt điện nồi cơm điện và hâm nóng lại khi cần sử dụng để hạn chế lãng phí điện năng.

Bỏ qua bước ngâm gạo trước khi nấu

Nhiều người có thói quen vo gạo xong là bật chế độ nấu cơm để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, việc ngâm gạo bằng nước ấm khoảng 15-30 phút trước khi nấu có thể giúp rút ngắn thời gian làm chín cơm và giảm lượng điện tiêu thụ.

Theo EVNHCM, thói quen đơn giản này có thể giúp tiết kiệm tới 30% điện năng, đồng thời giúp cơm chín đều và dẻo hơn.

Người dùng cũng không nên ngâm gạo quá lâu, nhất là vào mùa hè. Việc ngâm nhiều giờ có thể khiến gạo hút quá nhiều nước, làm cơm bị nhão và giảm chất lượng sau khi nấu.

Không vệ sinh nồi định kỳ

Nhiều người chỉ vệ sinh lòng nồi sau mỗi lần nấu mà bỏ qua các bộ phận khác như mâm nhiệt và van thoát hơi. Mâm nhiệt là bộ phận hình tròn nằm dưới đáy nồi, có nhiệm vụ truyền nhiệt để làm chín cơm. Trong khi đó, van thoát hơi thường được bố trí trên nắp nồi, giúp điều tiết hơi nước trong quá trình nấu.

Khi có cặn bẩn, hạt cơm hoặc hơi nước tích tụ lâu ngày, khả năng truyền nhiệt của thiết bị có thể giảm sút. Nồi phải hoạt động lâu hơn để làm chín cơm, từ đó tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Ngoài ra, người dùng cũng nên lau khô hoàn toàn mặt ngoài của lòng nồi trước khi đặt vào thân nồi. Hơi ẩm hoặc nước đọng ở đáy nồi có thể làm giảm hiệu quả truyền nhiệt và ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của thiết bị.

Người dùng nên vệ sinh lòng nồi sau mỗi lần sử dụng, đồng thời kiểm tra và lau sạch mâm nhiệt, van thoát hơi ít nhất 1 lần mỗi tuần. Việc vệ sinh định kỳ không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ của nồi cơm điện.

Vệ sinh nồi cơm điện thường xuyên không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị. Ảnh: Nagakawa.

Đặt nồi gần nguồn nhiệt

Để tiết kiệm diện tích, nhiều gia đình thường đặt nồi cơm điện sát bếp gas hoặc cạnh các thiết bị tỏa nhiệt. Tuy nhiên, việc bố trí này có thể khiến nồi hoạt động kém hiệu quả do chịu ảnh hưởng từ nhiệt độ môi trường xung quanh.

Khi phải hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao, khả năng tản nhiệt của thiết bị có thể bị ảnh hưởng, khiến nồi tiêu thụ nhiều điện năng hơn để duy trì hiệu suất nấu. Về lâu dài, nhiệt độ cao còn có thể làm các linh kiện bên trong nhanh xuống cấp, ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị.

Vì vậy, người dùng nên đặt nồi cơm điện ở nơi thông thoáng, khô ráo và tránh xa các nguồn nhiệt. Đây là cách đơn giản giúp thiết bị của bạn vận hành ổn định hơn, hạn chế lãng phí điện năng và kéo dài thời gian sử dụng.

Dùng chung ổ cắm với thiết bị công suất lớn

Bên cạnh vị trí đặt nồi, cách sử dụng nguồn điện cũng ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành của thiết bị. Nhiều gia đình có thói quen cắm chung nồi cơm điện với các thiết bị công suất lớn như bếp từ, lò vi sóng hoặc ấm siêu tốc.

Khi nhiều thiết bị cùng hoạt động trên một ổ cắm, dòng điện tải lên hệ thống dây dẫn sẽ tăng lên đáng kể. Điều này có thể khiến ổ cắm và dây điện bị nóng lên trong quá trình sử dụng, làm giảm hiệu quả truyền tải điện năng và gây lãng phí điện.

Không chỉ làm tăng nguy cơ hao phí điện năng, việc sử dụng chung ổ cắm với các thiết bị công suất lớn còn tiềm ẩn rủi ro chập điện, quá tải, hư hỏng ổ cắm hoặc thậm chí gây cháy nổ nếu hệ thống điện không đáp ứng được công suất sử dụng.

Vì vậy, người dùng nên sử dụng ổ cắm phù hợp và hạn chế cắm chung nồi cơm điện với các thiết bị tiêu thụ điện lớn để đảm bảo an toàn cũng như duy trì hiệu quả hoạt động của thiết bị.

Sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn chung một ổ cắm có thể làm tăng nguy cơ quá tải, chập điện và mất an toàn. Ảnh: LG.

Tiết kiệm điện không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi lớn mà có thể đến từ những thói quen rất đơn giản trong sinh hoạt. Việc sử dụng nồi cơm điện đúng cách là một trong số đó.

Nhiều thói quen tưởng chừng nhỏ trong quá trình sử dụng nồi cơm điện lại có thể tạo ra khác biệt đáng kể về lượng điện tiêu thụ. Chỉ với một vài điều chỉnh đơn giản, người dùng không chỉ tiết kiệm chi phí điện năng mà còn giúp thiết bị hoạt động hiệu quả và bền bỉ hơn theo thời gian.