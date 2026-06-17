SIM bị khóa một chiều vẫn có thể mở lại nếu làm ngay điều này

Hàng triệu thuê bao đã bị khóa một chiều từ ngày 15/6 do chưa hoàn tất xác thực thông tin. Người dùng có thể gọi điện và nhắn tin trở lại nếu thực hiện các bước dưới đây.

Người dùng có thể xác thực qua VNeID, ứng dụng nhà mạng hoặc đến trực tiếp điểm giao dịch của nhà mạng. Ảnh: Viettel.

Từ ngày 15/6, khoảng 18 triệu số điện thoại chưa hoàn tất xác thực thông tin đã bị các nhà mạng khóa chiều gọi đi theo quy định mới. Đây là bước xử lý đầu tiên đối với các thuê bao chưa xác nhận trạng thái sử dụng theo Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Khi bị khóa một chiều, người dùng sẽ không thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn đi nhưng vẫn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn đến.

Nếu tiếp tục không thực hiện xác thực, thuê bao sẽ bị khóa cả hai chiều liên lạc sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều. Sau đó 5 ngày, nếu người dùng vẫn chưa hoàn tất thủ tục, nhà mạng sẽ chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ và thu hồi số điện thoại theo quy định.

Để khôi phục khả năng gọi điện và nhắn tin, người dùng cần thực hiện xác thực lại thông tin thuê bao với nhà mạng. Quá trình này yêu cầu cung cấp số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Các thông tin phải trùng khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện nay, người dùng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng của nhà mạng hoặc ứng dụng VNeID.

Đối với thuê bao Viettel, người dùng có thể xác thực thông tin thông qua My Viettel hoặc Viettel Tammi. Nhà mạng này khuyến nghị khách hàng ưu tiên hình thức trực tuyến để tiết kiệm thời gian di chuyển và chờ đợi.

Khách hàng VinaPhone có thể thực hiện xác thực trên ứng dụng My VNPT, trong khi người dùng MobiFone có thể hoàn tất thủ tục thông qua ứng dụng My MobiFone. Riêng với các thuê bao chưa đứng tên chính chủ, MobiFone cho biết, khách hàng vẫn có thể xác thực trực tuyến hoặc đến cửa hàng gần nhất để được hỗ trợ.

Bên cạnh ứng dụng của nhà mạng, người dùng đã có tài khoản định danh điện tử cũng có thể thực hiện xác thực trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Sau khi hoàn tất các bước đối chiếu thông tin theo hướng dẫn, dữ liệu sẽ được đồng bộ với nhà mạng để xử lý yêu cầu khôi phục dịch vụ.

Trong trường hợp không thể thực hiện xác thực trực tuyến, người dùng có thể mang theo căn cước công dân gắn chip hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ đến các điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ đối soát và cập nhật thông tin.

Với thuê bao Viettel, khách hàng có thể thực hiện thủ tục tại hệ thống cửa hàng Viettel, Viettel Store, các điểm ủy quyền, điểm bán và chuỗi cửa hàng đối tác trên toàn quốc. Nhà mạng này cũng duy trì các tổ hỗ trợ lưu động tại khu dân cư trong giai đoạn cao điểm.

Đối với người cao tuổi hoặc khách hàng gặp khó khăn trong việc đi lại, Viettel tiếp tục duy trì tổng đài miễn phí 18008098. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, nhân viên nhà mạng sẽ đến tận nơi để hỗ trợ hoàn tất thủ tục xác thực.

Trong khi đó, khách hàng VinaPhone có thể đến các điểm giao dịch của VinaPhone hoặc VNPT trên toàn quốc để được nhân viên hỗ trợ trực tiếp.

Sau khi người dùng hoàn tất xác thực, hệ thống sẽ đối chiếu dữ liệu khuôn mặt với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc dữ liệu căn cước công dân. Theo các nhà mạng, thuê bao đủ điều kiện sẽ được khôi phục khả năng gọi điện và nhắn tin ngay sau khi xác thực thành công.

Trong bối cảnh quy định mới đã được áp dụng từ ngày 15/6, người dùng nên chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao và thực hiện xác thực khi nhận được yêu cầu từ nhà mạng để tránh bị gián đoạn liên lạc, đặc biệt với các số điện thoại đang liên kết ngân hàng, ví điện tử hoặc các dịch vụ quan trọng khác.