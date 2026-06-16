Nứt kính điện thoại dù không làm rơi vì thói quen ít ai ngờ

Kính cường lực liên tục nứt dù điện thoại không hề rơi hay va đập mạnh. Ít ai ngờ nguyên nhân có thể bắt nguồn từ một thao tác quen thuộc diễn ra mỗi ngày.

Để điện thoại chung với chìa khóa hoặc vật sắc nhọn có thể làm tăng nguy cơ trầy xước, hư hỏng màn hình. Ảnh: Shutterstock.

Dù không làm rơi điện thoại, Đoàn Hằng (Hà Nội) vẫn phải thay tới 3 miếng kính cường lực chỉ trong vòng 2 tháng. Dù luôn sử dụng ốp lưng và lựa chọn các sản phẩm từ những thương hiệu có tiếng với giá khoảng 300.000 đồng mỗi chiếc, tình trạng nứt vỡ vẫn liên tục tái diễn.

"Ban đầu mình nghĩ nguyên nhân đến từ chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, sau khi đổi sang một thương hiệu khác mà kính vẫn hư hỏng chỉ sau vài tuần sử dụng, mình bắt đầu để ý hơn đến những thói quen nhỏ mỗi ngày", Hằng chia sẻ.

Sau nhiều lần quan sát, bạn trẻ này chú ý đến thói quen để điện thoại trong túi quần khi dắt xe máy vào bãi gửi. Các vết nứt trên kính cường lực thường xuất hiện sau những ngày phải kéo hoặc xoay xe nhiều lần trong không gian hẹp.

Thói quen dắt xe có thể tạo áp lực lên màn hình

Trường hợp của Hằng không phải duy nhất. Trên các diễn đàn công nghệ và hội nhóm người dùng smartphone, nhiều người cũng phản ánh tình trạng kính cường lực hoặc màn hình xuất hiện vết nứt dù thiết bị không bị rơi hay va đập mạnh.

Theo các kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại, nguyên nhân có thể đến từ những lực tác động mà người dùng khó nhận biết trong quá trình sử dụng. Một trong số đó là thói quen để điện thoại trong túi quần khi dắt xe máy, đặc biệt khi phải kéo, xoay hoặc đưa xe vào những vị trí chật hẹp.

Khi người dùng cúi người hoặc dùng lực để điều khiển xe, điện thoại trong túi quần có thể bị ép giữa cơ thể và các bề mặt cứng như yên xe, tay lái hoặc thành xe. Dù lực tác động không đủ lớn để làm hỏng thiết bị ngay lập tức nhưng áp lực lặp đi lặp lại trong thời gian dài có thể khiến kính cường lực xuất hiện những vết nứt nhỏ rồi dần lan rộng.

Thói quen để điện thoại trong túi quần khi dắt xe có thể khiến thiết bị chịu lực ép và làm tăng nguy cơ hư hỏng màn hình. Ảnh: Quang Nam.

Tuy nhiên, các kỹ thuật viên cho rằng thói quen dắt xe chỉ là một trong nhiều yếu tố có thể tác động đến kính cường lực. Trong một số trường hợp, những lực ép phát sinh trong quá trình này có thể làm lộ rõ các vết nứt nhỏ hoặc điểm yếu đã tồn tại từ trước trên lớp kính bảo vệ.

Phần cạnh và viền được xem là khu vực dễ tổn thương nhất của kính cường lực. Dù bề mặt có độ cứng cao, các mép kính vẫn có thể xuất hiện những vết nứt siêu nhỏ sau quá trình sử dụng hoặc các va chạm trước đó mà người dùng khó nhận ra. Khi tiếp tục chịu lực ép trong sinh hoạt hàng ngày, các vết nứt này có thể lan rộng và dẫn đến hiện tượng vỡ kính.

Ngoài ra, chất lượng sản phẩm và kỹ thuật dán cũng là những yếu tố cần được tính đến. Nếu kính cường lực được dán không sát, xuất hiện bọt khí hoặc có khoảng hở giữa kính và màn hình, lực tác động có thể tập trung vào một số điểm nhất định, làm tăng nguy cơ nứt vỡ. Những sản phẩm cường lực không rõ nguồn gốc hoặc có chất lượng hoàn thiện kém cũng thường dễ hư hỏng hơn khi chịu lực.

Trường hợp người dùng không sử dụng kính cường lực hoặc lớp kính bảo vệ đã xuống cấp, những tác động tương tự có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mặt kính gốc của thiết bị. Khi đó, chi phí thay mặt kính hoặc màn hình nguyên bản thường cao hơn đáng kể so với việc thay một miếng kính cường lực mới.

Bảo vệ màn hình không chỉ phụ thuộc vào kính cường lực

Theo các kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại, việc dán kính cường lực chỉ là một trong nhiều biện pháp bảo vệ màn hình. Quan trọng hơn vẫn là thói quen sử dụng smartphone của người dùng.

Để hạn chế nguy cơ nứt vỡ, người dùng nên tránh để điện thoại trong túi quần khi dắt xe máy, đặc biệt trong những tình huống phải kéo, xoay hoặc điều khiển xe tại khu vực chật hẹp như tầng hầm, bãi gửi xe hoặc ngõ nhỏ. Trong trường hợp cần mang theo điện thoại, người dùng có thể cất thiết bị vào túi xách, balo hoặc cốp xe trong thời gian ngắn để giảm nguy cơ bị ép hoặc va chạm.

Để điện thoại chung với chìa khóa hoặc vật sắc nhọn có thể làm tăng nguy cơ trầy xước, hư hỏng màn hình. Ảnh: New York Times.

Các kỹ thuật viên cũng khuyến cáo không nên để điện thoại chung với chìa khóa, bật lửa hoặc các vật cứng khác trong túi quần. Bởi những vật dụng này có thể tạo ra các vết xước hoặc điểm tì lực lên màn hình và lớp kính bảo vệ.

Đối với những người không sử dụng kính cường lực, việc cẩn trọng trong quá trình sử dụng càng trở nên quan trọng hơn. Các mẫu smartphone hiện nay đều được trang bị mặt kính có độ bền cao, tuy nhiên mọi tác động từ va đập, trầy xước hoặc lực ép đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến màn hình gốc của thiết bị. Nếu xảy ra hư hỏng, chi phí thay mặt kính hoặc màn hình thường cao hơn đáng kể so với việc thay một lớp kính bảo vệ.

Ngoài ra, người dùng nên kiểm tra định kỳ tình trạng của kính cường lực hoặc màn hình. Những vết nứt nhỏ ở cạnh hoặc góc kính có thể tiếp tục lan rộng theo thời gian, làm giảm khả năng bảo vệ và tăng nguy cơ ảnh hưởng đến màn hình bên dưới.