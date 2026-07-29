Camera IMAX có gì đặc biệt?

The Odyssey là phim đầu tiên được quay hoàn toàn bằng camera IMAX Film. Đằng sau hệ thống máy quay này là những cải tiến kỹ thuật khiến Hollywood vẫn chưa từ bỏ phim nhựa.

Christopher Nolan là một trong số ít đạo diễn Hollywood vẫn kiên trì theo đuổi phim nhựa IMAX và sử dụng định dạng này cho nhiều bom tấn như Oppenheimer và The Odyssey. Ảnh: CineD.

Việc The Odyssey trở thành bộ phim đầu tiên được quay hoàn toàn bằng camera IMAX Film không chỉ là một cột mốc của Christopher Nolan. Đây cũng là dấu mốc quan trọng với chính IMAX, khi hãng phải phát triển thế hệ camera hoàn toàn mới để đáp ứng yêu cầu của bộ phim.

Trong nhiều năm, camera IMAX chỉ xuất hiện ở một số phân cảnh do kích thước cồng kềnh, trọng lượng lớn và tiếng ồn khi vận hành. Những hạn chế này khiến việc ghi hình các cảnh đối thoại gần như bất khả thi. Vì vậy, các đạo diễn như Christopher Nolan, Denis Villeneuve hay Ryan Coogler thường chỉ sử dụng IMAX cho những đại cảnh, còn lại chuyển sang máy quay kỹ thuật số hoặc phim 65 mm truyền thống.

Với The Odyssey, điều đó đã thay đổi.

Theo IMAX, hãng đã phát triển dòng IMAX Keighley Film Camera mới cùng một hệ thống vỏ cách âm hoàn toàn mới. Thiết kế này giúp giảm đáng kể tiếng ồn của máy quay, cho phép đoàn phim ghi âm trực tiếp trong các cảnh hội thoại thay vì phải lồng tiếng sau khi quay, điều trước đây gần như không thể thực hiện với camera IMAX Film. Nhà quay phim Hoyte van Hoytema gọi đây là "thiết bị quan trọng nhất" của toàn bộ dự án.

Camera IMAX Keighley Film thế hệ mới được IMAX phát triển với thiết kế nhỏ gọn và khả năng giảm tiếng ồn, giúp The Odyssey trở thành bộ phim đầu tiên được quay hoàn toàn bằng camera IMAX Film. Ảnh: Y.M Cinema Magazine.

Điều khiến Hollywood vẫn theo đuổi camera IMAX không chỉ nằm ở kích thước. Mỗi khung hình của phim IMAX 15/70 sử dụng âm bản 65 mm chạy ngang với 15 lỗ kéo phim, tạo ra diện tích ghi hình lớn hơn đáng kể so với phim 70 mm thông thường hay các cảm biến kỹ thuật số phổ biến. Diện tích âm bản lớn giúp thu được nhiều chi tiết hơn, dải tương phản rộng hơn và khả năng tái tạo màu sắc tự nhiên hơn, đặc biệt trong các cảnh có độ sáng và tối chênh lệch lớn.

Đó cũng là lý do Christopher Nolan nhiều lần khẳng định IMAX Film vẫn là "tiêu chuẩn vàng" của điện ảnh. Theo ông, đây là định dạng có chất lượng hình ảnh mà mọi công nghệ khác đều đang cố gắng bắt kịp.

Một ưu điểm khác ít được nhắc đến là khả năng "chịu được tương lai". Khi được quét sang định dạng số, lượng thông tin rất lớn từ âm bản IMAX vẫn đủ để tạo ra các phiên bản 4K, 8K hoặc cao hơn mà không làm giảm đáng kể chất lượng hình ảnh. Đây là lý do nhiều đạo diễn vẫn xem phim nhựa khổ lớn như một phương thức lưu trữ lâu dài thay vì chỉ phục vụ việc trình chiếu tại rạp.

Tuy nhiên, chất lượng đó cũng đi kèm nhiều đánh đổi. Camera IMAX Film có kích thước lớn hơn nhiều so với máy quay điện ảnh kỹ thuật số, sử dụng cuộn phim có thời lượng ghi hình ngắn và đòi hỏi thay phim thường xuyên. Chi phí phim âm bản, tráng phim và số hóa cũng cao hơn đáng kể. Theo IMAX, riêng The Odyssey đã sử dụng khoảng 640km phim trong suốt quá trình sản xuất, tương đương quãng đường từ Toronto đến New York.

Việc IMAX phát triển thế hệ camera mới cho The Odyssey cho thấy phim nhựa vẫn chưa biến mất khỏi Hollywood như nhiều người từng dự đoán. Thay vì bị thay thế hoàn toàn bởi kỹ thuật số, định dạng này đang được cải tiến để giải quyết những hạn chế từng tồn tại suốt nhiều năm.