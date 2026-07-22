Không phải xem Odyssey ở rạp IMAX nào cũng giống nhau

Không phải mọi rạp IMAX đều mang lại trải nghiệm giống nhau. Khác biệt nằm ở hệ thống máy chiếu, tỷ lệ khung hình và tiêu chuẩn hạ tầng mà rất ít rạp đáp ứng được.

The Odyssey là bộ phim đầu tiên được quay hoàn toàn bằng camera IMAX Film thế hệ mới của IMAX. Ảnh: Universal.

Việc The Odyssey của Christopher Nolan ra mắt đã khiến nhu cầu tìm đến các rạp IMAX tăng mạnh. Bộ phim được quay hoàn toàn bằng camera IMAX thế hệ mới, đồng nghĩa nhiều cảnh được thiết kế để hiển thị ở tỷ lệ khung hình lớn nhất mà hệ thống IMAX hỗ trợ.

Tuy nhiên, không phải mọi rạp IMAX đều có thể trình chiếu The Odyssey theo đúng định dạng gốc. Dù cùng mang thương hiệu IMAX, hai rạp khác nhau vẫn có thể hiển thị hình ảnh khác nhau dựa trên sử dụng hệ thống máy chiếu và tiêu chuẩn hạ tầng.

IMAX không chỉ là một màn hình lớn. Đây là một hệ sinh thái gồm camera, định dạng ghi hình, máy chiếu, hệ thống âm thanh và các tiêu chuẩn thiết kế phòng chiếu. Chỉ khi toàn bộ các thành phần này đáp ứng yêu cầu của IMAX Corporation, rạp mới có thể tái hiện đầy đủ khung hình mà đạo diễn ghi lại.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở tỷ lệ khung hình. Phần lớn rạp IMAX hiện nay chỉ hỗ trợ tỷ lệ 1,90:1, trong khi nhiều cảnh trong The Odyssey được ghi hình ở tỷ lệ 1,43:1. Điều này đồng nghĩa khán giả xem tại rạp 1,90:1 vẫn có trải nghiệm vượt trội so với rạp tiêu chuẩn, nhưng sẽ không nhìn thấy toàn bộ phần hình ảnh ở phía trên và dưới khung hình như tại rạp 1,43:1.

So sánh khung hình một cảnh trong The Odyssey giữa rạp IMAX 1,43:1 (trái) và IMAX 1,90:1 (phải). Phiên bản 1,43:1 giữ lại nhiều hình ảnh hơn ở phần trên và dưới khung hình. Ảnh: ocdvstheworld/Threads..

Theo IMAX Corporation, hãng hiện sở hữu hơn 1.800 hệ thống IMAX trên toàn cầu. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20-30 rạp được trang bị hệ thống IMAX GT có khả năng trình chiếu đầy đủ tỷ lệ 1,43:1 bằng máy chiếu Dual Laser hoặc phim IMAX 70 mm. Điều đó đồng nghĩa chỉ khoảng 1-2% rạp IMAX trên thế giới có thể mang lại trải nghiệm gần nhất với ý đồ ban đầu của đạo diễn khi xem The Odyssey.

Để đạt được tiêu chuẩn này, rạp phải sử dụng hệ thống IMAX GT (Grand Theatre) kết hợp máy chiếu Dual Laser GT hoặc máy chiếu phim IMAX 15/70 mm. Đây là những hệ thống được thiết kế để chiếu lên màn hình có chiều cao rất lớn với độ sáng và độ phân giải cao, đủ khả năng tái hiện toàn bộ khung hình mà camera IMAX ghi lại.

Trong khi đó, phần lớn cụm rạp thương mại sử dụng IMAX Digital hoặc IMAX with Laser phiên bản tiêu chuẩn. Dù vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn hình ảnh và âm thanh của IMAX, các hệ thống này bị giới hạn ở tỷ lệ 1,90:1 do cấu hình máy chiếu và kích thước màn hình.

Không chỉ khác về thiết bị, kiến trúc rạp cũng là rào cản lớn. Một màn hình IMAX GT thường cao hơn đáng kể so với màn hình điện ảnh thông thường, đòi hỏi trần rạp rất cao, khoảng cách từ máy chiếu đến màn hình lớn và kết cấu công trình được thiết kế riêng ngay từ đầu. Đây là lý do nhiều cụm rạp trong trung tâm thương mại gần như không thể nâng cấp lên chuẩn 1,43:1.

Hệ thống âm thanh cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của IMAX. Mỗi rạp đều sử dụng cấu hình loa, bộ khuếch đại và quy trình cân chỉnh riêng để đảm bảo âm thanh đồng đều ở mọi vị trí trong khán phòng. Việc lắp đặt, hiệu chuẩn và bảo trì đều phải tuân theo quy trình của IMAX Corporation, khiến chi phí đầu tư cao hơn đáng kể so với một phòng chiếu thông thường.

Đó cũng là lý do số lượng rạp IMAX đúng chuẩn vẫn rất hiếm trên thế giới. Với những bộ phim như The Odyssey, khác biệt giữa rạp IMAX 1,90:1 và IMAX GT 1,43:1 không chỉ nằm ở kích thước màn hình, mà còn ở việc khán giả có được thưởng thức trọn vẹn từng khung hình mà đạo diễn và ekip đã ghi lại bằng camera IMAX.