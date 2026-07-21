Siêu AI Trung Quốc tuyên bố cạnh tranh trực tiếp với mô hình mạnh nhất

Alibaba giới thiệu bản xem trước của Qwen3.8 Max và tuyên bố mô hình này chỉ xếp sau Anthropic Fable 5.

Alibaba vừa giới thiệu Qwen3.8 Max Preview, mô hình AI mới nhất nhằm cạnh tranh với OpenAI, Anthropic và Google. Ảnh: CNBC.

Chỉ trong vài ngày, thị trường AI Trung Quốc liên tiếp đón nhận những mô hình mới từ các doanh nghiệp công nghệ lớn. Sau khi startup Moonshot AI gây chú ý với Kimi K3, Alibaba tiếp tục giới thiệu Qwen3.8 Max Preview, cho thấy cuộc đua phát triển mô hình AI quy mô lớn tại quốc gia này đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Theo Alibaba, Qwen3.8 Max Preview là mô hình mạnh nhất trong dòng Qwen hiện nay và được thiết kế để cạnh tranh với các hệ thống AI tiên tiến trên thế giới. Công ty cho biết mô hình này hiện đã được cung cấp dưới dạng bản xem trước trên dịch vụ Token Plan cùng các nền tảng AI dành cho lập trình và tự động hóa như Qoder.

Một trong những điểm đáng chú ý là Alibaba tuyên bố Qwen3.8 Max chỉ xếp sau Anthropic Fable 5 về năng lực tổng thể. Dù chưa công bố đầy đủ kết quả đánh giá kỹ thuật, tuyên bố này cho thấy tham vọng của doanh nghiệp trong việc đưa Qwen trở thành đối thủ trực tiếp của Anthropic, OpenAI và Google ở nhóm mô hình AI nền tảng.

Alibaba cũng cho biết sẽ sớm phát hành phiên bản mở trọng số (open-weight) của Qwen3.8 Max. Điều này cho phép các nhà phát triển tải về, triển khai và tinh chỉnh mô hình trên hạ tầng riêng, thay vì chỉ sử dụng thông qua dịch vụ đám mây. Đây cũng là chiến lược được nhiều công ty AI lựa chọn nhằm mở rộng tệp người dùng.

Qwen là dòng mô hình AI được Alibaba phát triển từ năm 2023 và liên tục mở rộng với nhiều phiên bản dành cho xử lý văn bản, lập trình và đa phương thức. Trên nền tảng Alibaba Cloud, các mô hình Qwen gần đây còn được bổ sung cơ chế "Thinking" và "Non-Thinking", cho phép cân bằng giữa khả năng suy luận, tốc độ phản hồi và chi phí xử lý tùy theo từng tác vụ.