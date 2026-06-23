Hoạt động lạ của Jack Ma

Hoạt động trồng lúa có sự tham gia của Jack Ma và lãnh đạo Alibaba được xem như thông điệp nội bộ về sự bền bỉ, trong lúc tập đoàn tăng tốc với nhiều dự án AI.

Jack Ma tham gia trồng lúa cùng một số lãnh đạo cấp cao của Alibaba. Ảnh: Alibaba.

Một hoạt động trồng lúa tại Hàng Châu (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trong nội bộ Alibaba. Sự kiện có sự tham gia của nhà sáng lập Jack Ma và nhiều lãnh đạo cấp cao. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh tập đoàn công nghệ Trung Quốc đang tái định hình chiến lược quanh AI.

Theo các nguồn tin Trung Quốc, Liu Zhenfei, đối tác của Alibaba và quản lý mảng dịch vụ bản đồ Amap, đã viết một bài đăng trên mạng nội bộ của tập đoàn ngày 22/6. Trong bài viết, ông nhấn mạnh tinh thần làm việc chăm chỉ và sự kiên trì.

“Quy luật của đồng ruộng rất đơn giản. Khi mùa vụ đến, bạn phải gieo trồng và phải chịu đựng đủ lâu cho đến khi thu hoạch”, Liu viết.

Bài đăng đề cập đến một hoạt động gần đây tại Hàng Châu. Tại đây, Jack Ma cùng các lãnh đạo Alibaba đã xuống ruộng gieo mạ lúa. Những người tham gia gồm CEO Eddie Wu, CTO Wu Zeming và nhà khoa học trưởng Zhou Jingren.

Theo Liu, nhóm chục người đã làm việc trong cả buổi sáng. Tuy nhiên, nhóm chỉ trồng được nửa mẫu ruộng lúa và các hàng mạ không thẳng. Ông mô tả kết quả là “xiêu vẹo”.

Dù vậy, Liu cho rằng trải nghiệm này mang ý nghĩa tích cực. Ông viết rằng nếu biết chăm sóc đất, chọn đúng giống cây và làm mọi việc cẩn thận, phần còn lại có thể để thời gian trả lời.

Thông điệp này được chú ý vì Alibaba đang bước vào giai đoạn điều chỉnh lớn. Tập đoàn đang tìm cách tập trung các mảng kinh doanh vào AI. Đây cũng là lĩnh vực được Alibaba xem như động lực tăng trưởng dài hạn.

Đầu tháng 6, Alibaba thành lập một đơn vị mới có tên Token Foundry. Đơn vị này kết hợp đội ngũ mô hình ngôn ngữ lớn Tongyi Lab và nhà phát triển công cụ tạo video Future Life Lab.

Đợt tái cấu trúc cũng đưa Zhou Jingren, người đứng đầu Tongyi Lab, lên vị trí nhà khoa học trưởng. Ông đồng thời lãnh đạo Viện Nghiên cứu Tương lai Trí tuệ Nhân tạo Alibaba. Đơn vị này phụ trách nghiên cứu AI tiên tiến và các đột phá thế hệ tiếp theo.

Năm ngoái, Alibaba cam kết đầu tư hơn 53 tỷ USD vào hạ tầng AI và điện toán đám mây trong 3 năm tới. Ông Tsai cũng phát tín hiệu rằng mức chi có thể còn tăng. Theo ông, các công ty Trung Quốc cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư.

Sự xuất hiện của Jack Ma trong hoạt động trồng lúa được nhìn nhận như lời nhắc về nhịp độ làm việc bền bỉ.