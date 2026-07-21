Công an khuyến nghị cài mini app giúp nhận diện nguy cơ cháy nổ

Công an TP. Hà Nội khuyến nghị người dân sử dụng mini app "An toàn điện và PCCC" trên iHanoi để tự kiểm tra nguy cơ mất an toàn điện, nhận cảnh báo và hướng dẫn phòng cháy.

Mini app An toàn điện và PCCC trên iHanoi hỗ trợ người dân tự đánh giá nguy cơ mất an toàn điện và tiếp cận kiến thức phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Lê Duy.

Để giảm nguy cơ cháy, nổ do sự cố hệ thống và thiết bị điện, Công an TP. Hà Nội khuyến nghị người dân sử dụng mini app An toàn điện và PCCC trên nền tảng iHanoi. Ứng dụng được xây dựng nhằm hỗ trợ người dân chủ động nhận diện các nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng điện và tiếp cận các khuyến nghị phòng cháy, chữa cháy ngay trên điện thoại.

Theo Công an TP. Hà Nội, hơn 73% các vụ cháy trên địa bàn trong ba năm gần đây xuất phát từ sự cố hệ thống và thiết bị điện. Thực tế này cho thấy nhiều hộ gia đình vẫn sử dụng dây dẫn đã xuống cấp, đấu nối điện không đúng kỹ thuật hoặc vận hành đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, làm tăng nguy cơ quá tải và chập điện.

Mini app An toàn điện và PCCC là công cụ hỗ trợ người dân tự đánh giá mức độ an toàn của hệ thống điện trong gia đình. Thông qua các bộ câu hỏi và hướng dẫn trực quan, người dùng có thể kiểm tra những rủi ro thường gặp như ổ cắm quá tải, dây điện hư hỏng, thiết bị điện đặt gần vật liệu dễ cháy hoặc việc sử dụng điện không đúng cách.

Để sử dụng, người dân mở ứng dụng iHanoi, đăng nhập tài khoản và tìm kiếm mini app An toàn điện và PCCC trên giao diện chính. Sau khi truy cập, người dùng có thể thực hiện bài đánh giá an toàn điện theo hướng dẫn và xem các khuyến nghị phù hợp với tình trạng thực tế của gia đình.

Giao diện để người dùng lựa chọn loại hình cơ sở như nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ, nhà xưởng hoặc kho, khai báo quy mô công trình (số tầng, diện tích sử dụng), mô tả nội dung cần tư vấn và tải lên hình ảnh thực tế (nếu có) trước khi chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng.

Ngoài chức năng tự đánh giá, mini app còn cung cấp các khuyến cáo về sử dụng điện an toàn, hướng dẫn xử lý khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn và kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy. Mục tiêu là giúp người dân nhận biết nguy cơ từ sớm, thay vì chỉ ứng phó khi sự cố đã xảy ra.