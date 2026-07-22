Thống kê khó tin của 11 cầu thủ hay nhất World Cup 2026

Đội hình tiêu biểu World Cup 2026 có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao dẫn đầu các chỉ số thống kê như Messi, Mbappe hay Rodri.

World Cup 2026 Đội hình tiêu biểu FIFA World Cup 2026 Chạm vào một cầu thủ trên sân để xem thông số nổi bật Haaland Olise Messi Mbappe Bellingham Rodri Cucurella Laporte Cubarsi Porro Vozinha Vozinha Thủ môn · 🇨🇻 Cape Verde · 40 tuổi × Người hùng thầm lặng Cape Verde trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên giữ sạch lưới trước nhà vô địch tại một trận đấu World Cup. 7 Pha cản phá trước Tây Ban Nha 8 Pha cứu thua trước Argentina Pedro Porro Hậu vệ phải · 🇪🇸 Tây Ban Nha · 26 tuổi × Hậu vệ cánh hay nhất giải · Gradient Sports Từ chỗ chưa từng ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, Porro ghi liên tiếp 2 bàn ở vòng knock-out: gặp Áo (vòng 32 đội) và gặp Pháp (bán kết). 2 Bàn thắng 8 Cơ hội tạo ra 15 Chuyền nhận ở vùng nguy hiểm 22 Đánh chặn thành công Pau Cubarsi Trung vệ · 🇪🇸 Tây Ban Nha · 19 tuổi × Tỷ lệ lỗi thấp nhất giải 552 lần chạm bóng tại World Cup 2026 nhưng chỉ mắc 2 lỗi kiểm soát dưới áp lực và 3 lỗi dẫn đến mất bóng. 0,7% Tỷ lệ lỗi cầm bóng · thấp nhất giải 552 Lần chạm bóng 3 Lỗi dẫn đến mất bóng 8 Cơ hội tạo ra · số 1 trung vệ Aymeric Laporte Trung vệ · 🇪🇸 Tây Ban Nha · 32 tuổi × Số 1 giải đấu về tranh chấp bóng · Gradient Sports Thủ lĩnh hàng phòng ngự Tây Ban Nha, vững chắc trong mọi tình huống tranh chấp và không chiến. 7 Trận giữ sạch lưới · nhiều nhất 15 Pha tắc bóng 18 Pha thắng không chiến Marc Cucurella Hậu vệ trái · 🇪🇸 Tây Ban Nha · 27 tuổi × 304 lần bứt tốc · nhiều nhất giải Chiếm trọn hành lang trái của La Roja, chỉ bị qua người đúng 1 lần trong toàn bộ vòng knock-out. 304 Lần bứt tốc 27 Pha phòng ngự 25 Thu hồi bóng thành công 19 Tranh chấp thắng Rodri Tiền vệ · 🇪🇸 Tây Ban Nha · 30 tuổi × Quả bóng Vàng World Cup 2026 Bộ não vận hành lối chơi của Tây Ban Nha, kiểm soát nhịp độ và giữ thăng bằng cho toàn đội suốt giải đấu. 93,22% Chuyền chính xác (756/811) · kỷ lục World Cup 910 Lần chạm bóng · nhiều nhất giải 204 Chuyền vào 1/3 cuối sân · nhiều nhất giải 26 Pha tắc bóng · nhiều nhất giải Jude Bellingham Tiền vệ · 🏴 Anh · 23 tuổi × Điểm trung bình cao nhất giải · WhoScored Linh hồn lối chơi của tuyển Anh trước khi dừng bước ở bán kết. Theo Livescore, 7 bàn thắng giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Anh tại một kỳ World Cup. 7,73 Điểm trung bình WhoScored · vượt Rodri (7,3) 8 Bàn thắng · kỷ lục tuyển Anh 1 kỳ World Cup 1 Kiến tạo #2 Tiền vệ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup Lionel Messi Tiền vệ công · 🇦🇷 Argentina · 39 tuổi × Cầu thủ tấn công hay nhất giải Khép lại World Cup cuối cùng bằng vai trò cầu thủ đầu tiên đá chính 3 trận chung kết, dẫn đầu 8 hạng mục thống kê tấn công của giải đấu. 33 Tham gia bàn thắng tại 6 kỳ WC (21 bàn, 12 kiến tạo) 24 Cơ hội lớn tạo ra 140 Lần rê bóng thành công 64/140 Dứt điểm trúng đích / tổng số cú sút Michael Olise Tiền đạo phải · 🇫🇷 Pháp · 24 tuổi × Kỷ lục kiến tạo World Cup World Cup đầu tiên trong sự nghiệp nhưng để lại dấu ấn lớn nhất từ trước đến nay của một cầu thủ kiến tạo tại giải đấu. 7 Kiến tạo · kỷ lục lịch sử World Cup 6 Kiến tạo từ bóng sống · lần đầu tiên trong lịch sử Kylian Mbappe Tiền đạo trái · 🇫🇷 Pháp · 27 tuổi × Vua phá lưới World Cup 2026 Người đầu tiên trong lịch sử giành 3 Chiếc giày vàng cùng một mùa giải: Champions League, La Liga và World Cup. 10 Bàn thắng · Vua phá lưới 2 Chiếc giày vàng World Cup liên tiếp · kỷ lục #4 Cầu thủ lịch sử ghi ≥10 bàn tại 1 kỳ World Cup 56 Năm kể từ lần gần nhất có thành tích này Erling Haaland Tiền đạo · 🇳🇴 Na Uy · 26 tuổi × Hiệu suất ghi bàn cao nhất giải · Gradient Sports Lần đầu dự World Cup, Haaland đưa Na Uy vào tứ kết và là cầu thủ duy nhất giải đấu ghi bàn bằng chân trái, chân phải, đánh đầu, trong và ngoài vòng cấm. 7/21 Bàn thắng / cú sút 58% Đóng góp vào số bàn của Na Uy Đội hình tiêu biểu do Bleacher Report bình chọn Nguồn: Opta, WhoScored, Gradient Sports, Livescore. Ảnh: Reuters

Thủ môn Vozinha (Cape Verde)

Với việc Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch, Vozinha đã giúp Cape Verde trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên từng giữ sạch lưới trong một trận đấu FIFA World Cup trước nhà vô địch giải đấu.

Về chuyên môn, ở tuổi 40, Vozinha đã mang đến màn trình diễn cá nhân khó tin khi anh có 7 pha cản phá trong trận ra quân gặp Tây Ban Nha và sau đó tiếp tục để lại dấu ấn với 8 pha cứu thua trước Argentina.

Hậu vệ phải Pedro Porro (Tây Ban Nha)

Từ một cầu thủ chưa từng ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, Porro chỉ mất một tuần để có hai pha lập công liên tiếp ở vòng knock-out World Cup. Hậu vệ của Tottenham sút tung lưới Áo ở vòng 32 đội, trước khi có thêm một bàn quan trọng vào lưới Pháp tại bán kết.

Đội hình tiêu biểu của giải do Bleacher Report bình chọn. Ảnh: Bleacher Report.

Cả ở khía cạnh công lẫn thủ, hậu vệ 26 tuổi đều đạt đẳng cấp cao khi thực hiện 6 pha phối hợp một-hai thành công, chỉ xếp sau Kevin De Bruyne, Leandro Trossard và Ousmane Dembele.

Theo nền tảng dữ liệu bóng đá Gradient Sports, Pedro Porro là hậu vệ cánh được đánh giá cao nhất giải đấu với thông số ấn tượng bao gồm 2 bàn thắng, 8 cơ hội tạo ra, 15 đường chuyền nhận được ở vị trí nguy hiểm và 22 lần đánh chặn thành công.

Trung vệ Pau Cubarsi (Tây Ban Nha)

Ở tuổi 19, Cubarsi đang trở thành một trong những biểu tượng mới trong thế hệ vàng tiếp theo của Barcelona và bóng đá Tây Ban Nha với sự bình tĩnh đến khó tin cùng khả năng kiến tạo lùi sâu ấn tượng.

Theo nền tảng dữ liệu bóng đá Gradient Sports, từ 552 lần kiểm soát bóng tại World Cup 2026, Pau Cubarsi chỉ mắc 2 lỗi kiểm soát dưới áp lực và 3 lỗi dẫn đến mất bóng. Tỷ lệ lỗi khi cầm bóng của trung vệ 19 tuổi chỉ là 0.7%, đứng đầu trong số tất cả cầu thủ có hơn 400 lần chạm bóng.

Cubarsi gây ấn tượng với sự bình tĩnh đến khó tin cùng khả năng kiến tạo lùi sâu ấn tượng. Ảnh: Gradient Sports.

Thêm vào đó, theo Opta thống kê, Cubarsi đã tạo ra đến 8 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội, đứng dầu danh sách kiến tạo của các trung vệ tại World Cup 2026.

Trung vệ Aymeric Laporte (Tây Ban Nha)

Trong vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự Tây Ban Nha, Laporte gây ấn tượng mạnh với khả năng xử lý bóng tinh tế và sự chắn chắn trong những tình huống phòng ngự.

Theo WhoScored, không trung vệ nào tại World Cup 2026 giữ sạch lưới (7 trận), tắc bóng (15 lần) và thắng không chiến (18 pha) nhiều như Laporte. Trong khi đó, Gradient Sports thậm chí còn xếp hạng cựu sao Man City là số một về khoản tranh chấp bóng.

Hậu vệ trái Marc Cucurella (Tây Ban Nha)

Cucurella chiếm trọn hành lang trái của La Roja, duy trì phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu và trở thành lựa chọn gần như không thể thay thế của HLV Luis de la Fuente.

Cũng giống Pedro Porro, hậu vệ sinh năm 1998 có màn trình diễn công thủ toàn diện với hàng loạt thông số đứng đầu giải đấu.

Tại vòng knock-out của World Cup 2026, Cucurella chỉ bị qua người duy nhất một lần, trong khi dẫn đầu giải đấu về thống kê số lần bứt tốc nhiều nhất (304 lần), thực hiện 27 pha phòng ngự, 25 lần thu hồi bóng thành công và chiến thắng đến 19 pha tranh chấp.

Tiền vệ Rodri (Tây Ban Nha)

Tập thể Tây Ban Nha sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo ra khoảnh khắc khác biệt, nhưng người quyết định cách trận đấu vận hành lại là Rodri.

Rodri giúp Tây Ban Nha kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và duy trì sự cân bằng trong suốt trận đấu. Đây cũng là lý do giúp tiền vệ này giành luôn danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2026 với hàng loạt thông số dẫn dầu cả giải về khả năng chuyền bóng.

Quả bóng Vàng World Cup 2026 Rodri với hàng loạt thông số dẫn dầu cả giải về khả năng chuyền bóng. Ảnh: Squawka.

Cụ thể, tại World Cup 2026, Rodri đã thực hiện thành công 756//811 đường chuyền, đạt tỷ lệ lên tới 93,22%. Đây là số đường chuyền nhiều nhất từng được ghi nhận của một cầu thủ tại một kỳ World Cup trong lịch sử.

Ngoài chuyền bóng, Rodri cũng đứng đầu giải đấu về số lần chạm bóng (910), đường chuyền vào 1/3 cuối sân thành công (204) và sở hữu số pha tắc bóng nhiều nhất (26 lần).

Tiền vệ Jude Bellingham (Anh)

Tại World Cup 2026, Jude Bellingham đã trở thành linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Anh. Dù "Tam sư" phải dừng bước sau khi để thua Argentina với tỷ số 1-2 tại trận bán kết, nỗ lực của ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid xứng đáng được ghi nhận.

Xuyên suốt hành trình tại giải đấu, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid thể hiện hiệu suất săn bàn đáng kinh ngạc. Với 7 pha lập công và 1 đường kiến tạo sau 8 trận đấu (7 lần đá chính), anh vượt qua thành tích của mọi ngôi sao trong lịch sử "Tam sư" để chiếm giữ vị trí cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển tại một kỳ đại hội.

Theo Livescore, với 7 bàn, Bellingham kết thúc giải đấu phá kỷ lục của mình ở vị trí thứ hai trong số những tiền vệ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup, chỉ kém Teofilo Cubillas (10 bàn).

Trong khi đó, theo chấm điểm từ WhoScored, cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid là tiền vệ có điểm số trung bình cao nhất tại giải đấu với 7,73 điểm, vượt qua cả Rodri (7,3 điểm).

Tiền vệ công Lionel Messi (Argentina)

Lionel Messi nói lời tạm biệt World Cup 2026 với tư cách cầu thủ tấn công hay nhất giải đấu khi dẫn đầu 8 thống kê, đồng thời trở thành người đầu tiên đá chính 3 trận chung kết.

Dù không thể bảo vệ thành công chức vô địch, Messi cũng đã có một mùa World Cup thành công, lập nên hàng loạt kỷ lục cá nhân ấn tượng.

Trong số 6.034 cầu thủ đã có ít nhất một lần ra sân tại World Cup kể từ năm 1966, siêu sao 39 tuổi đứng đầu về số lần ra sân, phút thi đấu, số lần tham gia vào bàn thắng (33), kiến tạo (12), cơ hội lớn tạo ra (24), rê bóng thành công (140), sút nhiều nhất (140) và trúng đích nhiều nhất (64).

Lionel Messi nói lời tạm biệt World Cup 2026 với tư cách cầu thủ tấn công hay nhất giải đấu. Ảnh: WhoScored.

Nếu chỉ xét riêng về thống kê ở mặt trận tấn công, khó có cầu thủ nào có thể sánh kịp Messi tại World Cup 2026.

Thủ quân Argentina tiếp tục đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của đội bóng Nam Mỹ, dẫn đầu cả đội về số đường chuyền tạo cơ hội ngon ăn (24 lần), số đường chuyền vào 1/3 cuối sân (142 đường chuyền), kiến tạo và tiền kiến tạo (6 lần) và số bàn thắng (8 pha lập công).

Tiền đạo phải Michael Olise (Pháp)

Ở tuổi 24 trong kỳ World Cup đầu tiên của mình, Michael Olise đã làm được điều mà chưa từng có cầu thủ nào từng làm được với 7 kiến tạo, lập kỷ lục mới trong lịch sử World Cup.

Ngoài ra, theo Squawka, tiền vệ tuyển Pháp cũng là cầu thủ đầu tiên được ghi nhận có 6 đường kiến tạo từ bóng sống trong một kỳ World Cup.

Tiền đạo trái Kylian Mbappe (Pháp)

Với cá nhân Mbappe, anh có một kỳ World Cup đáng nhớ dù không thể đưa tuyển Pháp vào chung kết. Chân sút 27 tuổi khép lại giải đấu với 10 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải và giành Chiếc giày vàng World Cup lần thứ hai liên tiếp, một kỷ lục mới của giải đấu.

Ngoài ra, Mbappe cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành được 3 Chiếc giày vàng trong cùng một mùa giải, bao gồm Champions League, La Liga và World Cup.

Mbappe là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành được 3 Chiếc giày vàng trong cùng một mùa giải, bao gồm Champions League, La Liga và World Cup. Ảnh: LiveScore.

Bên cạnh đó, chân sút 27 tuổi cũng là cầu thủ thứ 4 trong lịch sử ghi được 10 bàn thắng trở lên tại một kỳ World Cup, và là người đầu tiên đạt được thành tích này sau 56 năm.

Tiền đạo Erling Haaland (Na Uy)

Ngay lần đầu dự World Cup, Haaland ghi dấu ấn với 7 bàn thắng và đưa Na Uy vào tứ kết. Theo Opta, chan sút Man City cũng là cầu thủ duy nhất tại World Cup 2026 ghi bàn từ chân trái, chân phải, đánh đầu, trong và ngoài vòng cấm.

Theo nền tảng dữ liệu bóng đá Gradient Sports, Haaland là chân sút hiệu quả nhất giải đấu, với 7 bàn thắng từ chỉ 21 cú sút.

Ngoài ra, Erling Haaland đã ghi 58% số bàn thắng của Na Uy tại World Cup, đóng góp lớn nhất của một cầu thủ tại giải đấu.