Chuẩn TV cao cấp từ LG tái định nghĩa trải nghiệm nghe nhìn

Ba bộ hình với ba cá tính khác nhau - Khánh Linh, Quốc Anh và Trần Trung Kiên - thể hiện phong cách sống riêng biệt, gợi mở cách LG định nghĩa chuẩn TV cao cấp trong năm 2026.

Trong không gian sống hiện đại, TV vừa là trung tâm của hoạt động giải trí, vừa là một phần của thẩm mỹ nội thất, nhịp sống gia đình và trải nghiệm cá nhân. Đó cũng là tinh thần của “Tuyệt phẩm kiến tạo tinh hoa” mà LG giới thiệu thông qua dải TV cao cấp 2026.

“Tuyệt mỹ phong cách” với TV OLED dán tường thế hệ mới

Đại diện cho tinh thần thẩm mỹ của dải TV 2026 là TV LG OLED evo AI W6, xuất hiện trong bộ hình cùng Khánh Linh. Với thiết kế dán tường siêu mỏng khoảng 9,9 mm, W6 kế thừa ngôn ngữ dán tường từng tạo dấu ấn riêng của LG trong phân khúc OLED cao cấp, đồng thời được nâng cấp để phù hợp hơn với những không gian sống hiện đại.

TV LG OLED evo AI W6 xuất hiện trong bộ hình cùng “Cô em Trendy” Khánh Linh.

Điểm khác biệt của W6 không chỉ nằm ở độ mỏng, mà ở cách chiếc TV hiện diện trong căn phòng. Khi áp sát vào bề mặt tường hay mặt kính, màn hình hòa vào không gian như một bức tranh số. TV giờ đây không còn là một thiết bị riêng lẻ mà trở thành một phần của phong cách sống.

Công nghệ Zero Connect Box tiếp tục hoàn thiện tinh thần đó. Thay vì để hệ thống dây kết nối xuất hiện phía sau màn hình, W6 có thể truyền tải hình ảnh và âm thanh không dây chất lượng cao, giúp không gian trở nên thoáng và liền mạch hơn.

Nếu thiết kế dán tường và Zero Connect Box tạo nên ấn tượng đầu tiên, chất lượng hiển thị mới là lý do LG OLED evo AI W6 giữ vị thế của một mẫu OLED cao cấp. Trên LG OLED evo AI W6, nền tảng OLED thế hệ mới được nâng cấp với Hyper Radiant Color Technology, giúp hình ảnh sáng, giàu chiều sâu hơn, đồng thời vẫn duy trì những giá trị cốt lõi của OLED như màu đen sâu, độ tương phản cao và khả năng kiểm soát điểm ảnh chính xác. Đây cũng là khác biệt giúp OLED duy trì vị thế riêng trong phân khúc hiển thị cao cấp suốt nhiều năm qua.

Thưởng thức “tuyệt sắc hình ảnh” trên TV Micro RGB evo AI

Là dòng sản phẩm hoàn toàn mới trong dải TV LG 2026, TV LG Micro RGB evo AI mở ra hướng tiếp cận của chuẩn cao cấp: Nơi chất lượng hình ảnh và màu sắc trở thành trung tâm trải nghiệm. Trong bộ hình cùng diễn viên Quốc Anh, dòng TV này được đặt vào một thế giới giàu tính thị giác, nơi mỗi khung hình đều được cảm nhận qua ánh sáng, sắc độ, bố cục và chiều sâu.

Chuẩn mực hiển thị mới trong thế giới “tuyệt sắc” của TV Micro RGB evo AI.

Micro RGB evo AI được phát triển để mở rộng chuẩn mực của TV LCD cao cấp với công nghệ Micro RGB Primary Color Ultra sử dụng hệ thống đèn LED RGB siêu nhỏ, cho phép kiểm soát trực tiếp ba màu đỏ, xanh lá và xanh dương. Nhờ đó, hình ảnh không chỉ rực rỡ hơn, mà còn được kiểm soát tốt hơn để giữ độ tự nhiên và chính xác cần thiết.

Bộ xử lý α11 AI Processor Gen3, vốn được trang bị trên dòng OLED cao cấp của LG, đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm này. Khi kết hợp với hệ thống đèn nền Micro RGB, bộ xử lý AI giúp tối ưu màu sắc, ánh sáng, độ tương phản và chi tiết theo thời gian thực, giúp TV có thể thích ứng linh hoạt với nhiều loại nội dung giải trí khác nhau.

Trong bộ hình cùng diễn viên Quốc Anh, TV LG Micro RGB evo AI được đặt vào một thế giới giàu tính thị giác.

Trải nghiệm “tuyệt hạng thể thao” trên QNED evo AI MiniLED 115 inch

Ở một hướng trải nghiệm khác, TV LG QNED evo AI MiniLED, đặc biệt ở phiên bản 115 inch, đại diện cho chuẩn giải trí sống động trên màn hình siêu lớn. Xuất hiện trong bộ hình cùng thủ môn Trần Trung Kiên, dòng TV này được đặt vào tinh thần thể thao.

TV LG QNED evo AI MiniLED được đặt vào tinh thần thể thao trong bộ ảnh với thủ môn Trung Kiên.

Với thể thao, màn hình lớn không chỉ tạo cảm giác choáng ngợp, mà còn giúp người xem bao quát tốt hơn toàn bộ diễn biến trên sân. Ở kích thước 115 inch, những lớp hình ảnh ấy được mở rộng, giúp phòng khách tiến gần hơn đến cảm giác của một “khán đài riêng”.

Công nghệ MiniLED kết hợp Precision Dimming Ultra giúp kiểm soát ánh sáng theo từng vùng, tăng độ tương phản và giữ chi tiết tốt hơn ở cả vùng sáng lẫn vùng tối. Việc LG nâng cấp toàn bộ dải QNED evo AI năm nay lên MiniLED cũng cho thấy định hướng đưa trải nghiệm hình ảnh mãn nhãn hơn đến nhiều kích thước và phân khúc người dùng hơn.

TV LG QNED evo AI MiniLED mang lại cho người xem cảm giác có mặt trên khán đài.

Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ VRR lên đến 165 Hz và Motion Booster lên đến 330 Hz giúp các pha chuyển động nhanh trở nên mượt mà hơn. Khi kết hợp với AI Sound Pro, Dolby Atmos và hệ sinh thái âm thanh LG Soundbar thông qua WOW Orchestra, trải nghiệm thể thao còn được hoàn thiện bằng âm thanh giàu chiều sâu, mang lại cảm giác có mặt trên khán đàn.

Ba bộ hình với Khánh Linh, Quốc Anh và Trần Trung Kiên không chỉ là cách LG kể câu chuyện sản phẩm bằng những cá tính khác nhau. Đó còn là cách thương hiệu mở rộng khái niệm “premium” từ một chuẩn mực công nghệ thành hệ trải nghiệm đa chiều, nơi TV cao cấp có thể nâng tầm không gian sống, nâng tầm từng khoảnh khắc giải trí tại gia.