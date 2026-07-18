LG tái định nghĩa trải nghiệm thể thao trên thế hệ TV AI 2026

Với dải TV AI 2026 màn hình lớn, LG đưa không khí sân vận động vào phòng khách, giúp người hâm mộ theo dõi thể thao sống động và liền mạch hơn.

Với người hâm mộ bóng đá và các môn thể thao tốc độ, cảm giác được hòa vào không khí sân vận động luôn là trải nghiệm trong mơ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội sở hữu tấm vé trên khán đài. LG mang giấc mơ người hâm mộ đến gần với thế hệ TV LG AI 2026 kích thước lớn, tái định nghĩa trải nghiệm xem thể thao tại nhà.

Khi kích thước lớn gặp gỡ công nghệ “đỉnh cao”

Dòng sản phẩm TV lớn năm 2026 của LG gây ấn tượng với những cái tên trong phân khúc cao cấp, từ LG Micro RGB evo AI 100 inch cho đến bộ đôi LG QNED evo AI MiniLED 115 inch (QNED90) và 100 inch (QNED86). Không dừng lại ở việc “phóng to” kích cỡ, LG trang bị nền tảng xử lý hình ảnh mạnh mẽ, hỗ trợ chuyển động mượt mà và tối ưu chất lượng hiển thị.

Các dòng TV LG kích thước lớn năm 2026 sở hữu nền tảng xử lý hình ảnh mạnh mẽ, hỗ trợ chuyển động mượt mà và tối ưu chất lượng hiển thị.

Với TV LG MicroRGB evo, bộ xử lý α11 AI 4K Gen3 cùng Dual AI Engine đóng vai trò trung tâm, hỗ trợ phân tích và tối ưu chi tiết hình ảnh ở cấp độ điểm ảnh. Sự kết hợp giữa công nghệ RGB Primary Color Ultra, đạt chứng nhận High Purity RGB Spectrum Display của TÜV Rheinland, cùng Dynamic Tone Mapping Ultra giúp tái hiện ba dải màu đỏ, xanh lá, xanh dương với độ tinh khiết và chính xác cao, mang lại độ bao phủ màu sắc 100% theo chứng nhận của Intertek.

Trong khi đó, bộ đôi TV LG QNED evo AI MiniLED 115 inch và 100 inch sử dụng bộ xử lý α8 AI 4K Gen3, kết hợp cùng Dynamic QNED Color Pro và Dynamic Tone Mapping Pro để tái hiện hình ảnh giàu sắc độ và chiều sâu.

LG AI xử lý mượt mà từ hình ảnh đến âm thanh

Để nắm trọn diễn biến của các môn thể thao tốc độ, TV lớn của LG sở hữu công nghệ xử lý chuyển động và màu sắc độc quyền, được tối ưu bởi LG AI để bắt trọn từng khoảnh khắc kịch tính nhất trên sân đấu.

Các mẫu TV của LG sở hữu những công nghệ xử lý chuyển động và màu sắc độc quyền, được tối ưu bởi LG AI.

Khi camera lia nhanh theo đường bóng hoặc chuyển cảnh liên tục trên sân, công nghệ TruMotion hỗ trợ giảm hiện tượng nhòe hình, giúp người xem theo dõi rõ hơn quỹ đạo chuyển động của quả bóng, pha bứt tốc của cầu thủ hay tình huống đổi hướng trong tích tắc.

Bên cạnh đó, AI Super Upscaling cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cấp chất lượng nội dung thể thao. Không phải trận đấu hay thước phim tư liệu nào cũng được phát ở chuẩn 4K, đặc biệt khi xem lại trận đấu cũ hoặc nội dung được lưu trữ. Nhờ thuật toán giảm nhiễu và làm nét thông minh bằng AI, các nguồn phát có độ phân giải thấp được tối ưu để hiển thị sắc nét, sống động và phù hợp màn hình lớn.

Nhờ thuật toán giảm nhiễu và làm nét thông minh bằng AI, các nguồn phát có độ phân giải thấp được tối ưu để hiển thị sắc nét.

Bên cạnh đó, âm thanh cũng là yếu tố khiến người xem thật sự “sống” trong không khí của trận đấu. Để tái hiện không gian này, LG tích hợp công nghệ AI Sound Pro với khả năng phân tích nguồn âm thanh theo thời gian thực và giả lập hiệu ứng âm thanh vòm ảo 11.1.2 kênh thông qua hệ thống loa tích hợp của TV. Nhờ đó, người xem có thể cảm nhận rõ bầu không khí sôi động như tại sân vận động từ nhiều hướng, trong khi lời bình luận của chuyên gia vẫn rõ ràng, sống động.

Cập nhật thông tin thể thao liên tục với LG Sports Playbook

LG còn mở rộng cách người dùng theo dõi thông tin thể thao với dịch vụ LG Sports Playbook trên nền tảng webOS, hỗ trợ từ webOS 5.0 trở lên. Đây là trợ lý dữ liệu thể thao được tích hợp ngay trên giao diện trang chủ, cho phép người xem cập nhật tỷ số, lịch thi đấu, bảng xếp hạng và thông tin liên quan theo thời gian thực mà không làm gián đoạn trận đấu.

LG mở rộng cách người dùng theo dõi thông tin thể thao với dịch vụ LG Sports Playbook trên nền tảng webOS.

Với tính năng cập nhật trực tiếp, người dùng có thể theo dõi tỷ số, lịch thi đấu, bảng xếp hạng và diễn biến quan trọng của các giải đấu hàng đầu ngay khi trận đấu đang diễn ra. Đồng thời, LG Sports Playbook còn hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu thông qua biểu đồ so sánh đối đầu, phong độ và xu hướng thi đấu của đội bóng, giúp người hâm mộ dễ dàng nắm bắt.

Với những giải đấu bước vào giai đoạn loại trực tiếp, tính năng sơ đồ vòng loại trực tiếp cho phép người dùng theo dõi toàn cảnh nhánh đấu, tiến trình giải và hành trình của từng đội ngay trên TV. Nhờ đó, người hâm mộ có thể hiểu rõ hơn cục diện giải đấu, phong độ các đội và diễn biến ảnh hưởng đến hành trình của đội bóng mình quan tâm.

Với thế hệ TV LG AI 2026, người xem có thể hòa vào từng pha bóng kịch tính và bùng nổ cùng khoảnh khắc đáng nhớ tại nhà.