LG Smart Monitor Swing - màn hình sáng tạo gắn kết gia đình trẻ

Từ làm việc, học tập đến giải trí và kết nối gia đình, LG Smart Monitor Swing được thiết kế để thích ứng với mọi nhu cầu trong không gian sống hiện đại.

Ngôi nhà của một gia đình hiện đại ngày nay luôn bận rộn với nhiều nhu cầu đan xen. Ba mẹ cần không gian để xử lý công việc mọi lúc mọi nơi, con trẻ cần một thiết bị học tập, giải trí an toàn. Trong cuộc sống hiện đại, các màn hình khác nhau đang tạo ra khoảng cách vô hình giữa các thành viên, thời gian gắn kết cùng nhau ngày càng trở nên xa xỉ.

Thấu hiểu bối cảnh đó, LG ra mắt dòng màn hình di động LG Smart Monitor Swing. Thiết bị định nghĩa lại khái niệm giải trí và làm việc không giới hạn, là mảnh ghép hoàn hảo để tối giản không gian, nâng tầm chất lượng sống và rút ngắn khoảng cách với con trẻ.

“Trạm” làm việc tiện dụng của ba, mẹ

Với những nhân sự cấp cao, việc phải xử lý tác vụ phát sinh đột xuất vào buổi tối khi đang sinh hoạt cùng gia đình là khó tránh khỏi. Việc rời đi vào phòng riêng làm việc đến tận khuya dễ khiến con trẻ cảm thấy xa cách.

LG Smart Monitor Swing xử lý nhanh Microsoft 365, Google Workspace.

LG Smart Monitor Swing giải quyết bài toán này bằng cách biến phòng khách thành không gian làm việc khi cần thiết, không làm đứt quãng khoảng thời gian chất lượng với con. Nhờ hệ điều hành webOS, thiết bị chuyển đổi nhanh thành máy trạm độc lập mà không cần kết nối máy tính cồng kềnh.

Màn hình còn tích hợp sẵn webcam POGO để giúp ba mẹ tham gia nhanh các cuộc họp trực tuyến đột xuất thông qua các ứng dụng làm việc với đặc quyền tự do chọn không gian lên hình để luôn xuất hiện trong phong thái chuyên nghiệp.

Sự linh hoạt giúp LG Smart Monitor Swing trở thành bạn đồng hành hơn là một thiết bị điện tử khô khan. Cuối tuần, mẹ có thể vừa bật YouTube xem công thức nấu ăn mới, vừa thực hành ngay trong bếp. Mẹ cũng có thể đẩy màn hình đến mọi góc nhà để mở các video tương tác, khơi gợi sức sáng tạo của con.

Điểm đắt giá là chất lượng hiển thị chuẩn điện ảnh. Độ phân giải 4K UHD cùng tấm nền IPS mang lại khung hình sống động với góc nhìn rộng đến 178 độ. Nhờ đó, bé có thể phát triển tư duy màu sắc trực quan, chuẩn xác ngay từ nhỏ.

LG Smart Monitor Swing sở hữu kích thước màn hình 31.5 inch với độ phân giải 4K UHD.

Hơn nữa, màn hình di chuyển không gây tiếng ồn nhờ chân đế di động thông minh Flexible Swing Stand trang bị hệ thống 5 bánh xe ẩn. Mẹ có thể nhẹ nhàng đẩy màn hình từ phòng khách vào nhà bếp, rồi sang phòng ngủ một cách mượt mà để tận hưởng thời gian giải trí cá nhân mà không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của con.

Một thiết bị “thấu hiểu” mọi thành viên

Với gia đình hiện đại, những giờ phút cùng con học tập, tương tác, chơi các trò chơi tư duy là khoảnh khắc vô giá. Màn hình cảm ứng (Touch screen) 31.5 inch cực nhạy giúp trẻ trực tiếp dùng tay vẽ tranh, lướt chọn bài học hay chơi game giáo dục một cách bản năng, tăng hứng thú tìm tòi.

Sự xuất hiện của thiết bị trong không gian vui chơi cũng an toàn nhờ thiết kế không dây. Ba mẹ không còn lo con bị vấp ngã do dây nhợ chằng chịt, đồng thời dễ dàng kiểm soát nội dung chiếu từ xa qua AirPlay 2 hoặc Google Cast. Hệ thống loa tích hợp công suất 5W x 2 mang lại âm thanh trong trẻo cho các bài học tiếng Anh hay giai điệu thiếu nhi mà không cần lắp đặt thêm loa ngoài.

LG Smart Monitor Swing linh hoạt nâng hạ, xoay dọc ngang và hạ thấp tùy ý vừa tầm mắt người dùng.

Thiết bị tự điều chỉnh theo vóc dáng của từng thành viên nhờ góc nhìn công thái học. Chân đế linh hoạt hỗ trợ nâng hạ chiều cao lên đến 328.1 mm, thay đổi độ nghiêng (Tilt), xoay trái phải (Swivel) và xoay dọc (Pivot). Màn hình có thể hạ thấp vừa vặn tầm mắt khi con ngồi bệt dưới sàn, hoặc nâng cao tối ưu khi bố mẹ đang đứng làm việc. Hệ điều hành webOS thông minh tự ghi nhớ lịch sử xem của từng thành viên để đưa ra gợi ý nội dung (phim ảnh, âm nhạc, thể thao) chính xác.

Kết hợp với Magic Remote và trợ lý ảo Alexa, tính năng điều khiển bằng giọng nói rảnh tay giúp giải phóng đôi tay bận rộn của ba mẹ. Chỉ cần một câu lệnh, bố mẹ đã có thể tra cứu thông tin, bật nhạc cho con hay mở bộ phim yêu thích cho cả nhà khi đang dở tay nấu nướng, dọn dẹp.

Trong cuộc sống hiện đại, LG Smart Monitor Swing không đơn thuần là món đồ công nghệ giải trí, mà trở thành sợi dây vô hình kết nối các thế hệ trong gia đình, để mỗi ngóc ngách trong nhà đều tràn ngập sự tiện nghi, năng động và niềm vui sẻ chia. Đối với những tổ ấm hiện đại, LG Smart Monitor Swing chính là thiết bị vạn năng giúp nâng tầm không gian sống thông minh.