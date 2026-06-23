Chuẩn ‘tuyệt hạng’ mùa thể thao cùng TV LG QNED evo MiniLED 115 inch

Trong bộ hình với cầu thủ Trần Trung Kiên, TV LG QNED evo AI MiniLED 115 inch mở ra cách tận hưởng trận đấu giàu cảm xúc, nơi từng chuyển động và không khí được tái hiện chân thật.

Trong bộ hình với cầu thủ Trần Trung Kiên, TV LG QNED evo AI MiniLED 115 inch mở ra cách tận hưởng trận đấu giàu cảm xúc, nơi từng chuyển động và không khí được tái hiện chân thật.

Với Trần Trung Kiên, bóng đá là câu chuyện của sự tập trung trong từng tích tắc. Từ cậu bé kiên trì tập luyện đến gương mặt trẻ trong khung thành U23 Việt Nam, hành trình của chàng thủ môn gắn với sự bền bỉ, bản lĩnh và khả năng giữ sự tỉnh táo ở thời điểm áp lực nhất. Ở vị trí “người gác đền”, mỗi pha bóng đều đòi hỏi khả năng quan sát, phản xạ và cảm nhận nhịp trận đấu chính xác.

Cũng từ góc nhìn ấy, trải nghiệm xem bóng đá không chỉ dừng ở việc theo dõi quả bóng lăn trên sân. Đó còn là cảm giác được cuốn vào tốc độ của trận đấu, nhìn rõ khoảnh khắc quyết định và cảm nhận trọn vẹn bầu không khí sân cỏ. Trong bộ hình cùng Trần Trung Kiên, TV LG QNED evo AI MiniLED 115 inch được đặt vào đúng tinh thần này: Màn hình siêu lớn mở rộng tầm nhìn, chuyển động mượt để theo kịp tốc độ, màu sắc sống động tái hiện không khí thể thao và âm thanh giàu chiều sâu hoàn thiện cảm giác “nhập cuộc”.

Mùa hè 2026, khi World Cup trở thành tâm điểm của người hâm mộ toàn cầu, trải nghiệm xem thể thao tại gia càng có thêm lý do để được nâng cấp. Trong tinh thần đó, TV LG QNED evo AI MiniLED 115 inch xuất hiện như lựa chọn đáng chú ý dành cho những ai muốn biến phòng khách thành “khán đài riêng” cho mùa thể thao sôi động.

Với thể thao, cảm xúc thường đến từ những gì diễn ra rất nhanh: Một pha bóng bất ngờ, cú dứt điểm trong tích tắc, tình huống thủ môn đổ người cản phá hay khoảnh khắc cầu thủ tăng tốc ở đường biên. Nếu hình ảnh bị nhòe, trễ hoặc thiếu liền mạch, người xem có thể bỏ lỡ giây phút làm nên sức nóng của trận cầu.

Trên TV LG QNED evo AI MiniLED 115 inch, khả năng hỗ trợ VRR lên đến 165 Hz cùng Motion Booster lên đến 330 Hz giúp chuyển động mượt mà hơn trong các cảnh tốc độ. Điều này đặc biệt ý nghĩa với bóng đá và nội dung thể thao giàu nhịp độ, nơi mắt người xem liên tục dõi theo diễn biến trên sân. Thay vì chỉ nắm kết quả hay diễn biến chính, người xem có thể cảm nhận rõ hơn nhịp chuyển động của trận đấu, từ pha bóng nhanh đến khoảnh khắc cao trào.

Bên cạnh đó, MiniLED kết hợp Precision Dimming Ultra giúp kiểm soát ánh sáng theo từng vùng, giữ chi tiết rõ hơn trong khung hình có độ tương phản cao. Các nội dung thể thao thường có nhiều lớp hình ảnh diễn ra cùng lúc: Mặt sân sáng, khán đài nhiều màu sắc, cầu thủ di chuyển liên tục, ánh đèn thay đổi theo góc máy. Khả năng kiểm soát ánh sáng giúp hình ảnh giữ được chiều sâu, hạn chế cảm giác bệt hoặc mất chi tiết trong pha chuyển cảnh nhanh.

Dynamic QNED Color Pro tiếp tục làm rõ tinh thần thể thao bằng khả năng tái tạo màu sắc rực rỡ nhưng vẫn cân bằng. Sắc xanh của mặt sân, màu áo thi đấu, ánh đèn sân vận động hay biển người trên khán đài được thể hiện sống động hơn, tạo cảm giác thị giác giàu năng lượng. Cùng với AI Super Upscaling và Dynamic Tone Mapping Pro, TV LG QNED evo AI MiniLED 115 inch góp phần tối ưu độ chi tiết, độ tương phản và sắc độ hình ảnh trên màn hình lớn, để mỗi khoảnh khắc thể thao trở nên rõ hơn, cuốn hơn và đáng nhớ hơn.

“Có những pha bóng diễn ra rất nhanh, chỉ cần chậm một nhịp là cảm giác đã khác. Với màn hình lớn như TV LG QNED evo AI MiniLED 115 inch, điều tôi thích là hình ảnh đủ rõ, đủ mượt và sống động để theo dõi trận đấu trọn vẹn, từ tốc độ di chuyển của cầu thủ đến không khí trên sân”, Trung Kiên chia sẻ.

Điểm gây ấn tượng của TV LG QNED evo AI MiniLED 115 inch là kích thước màn hình lên đến 115 inch. Màn hình lớn không chỉ khiến hình ảnh trở nên sống động hơn, mà còn làm thay đổi cách người xem tận hưởng thể thao tại gia. Trận đấu không bị gói gọn trong khung hình quen thuộc, mà trở nên rộng hơn, gần hơn và có sức hút thị giác hơn.

Đây cũng là lý do MiniLED trở thành nền tảng quan trọng của dải TV LG QNED evo AI MiniLED 2026. Công nghệ này cho phép kiểm soát ánh sáng theo nhiều vùng nhỏ hơn, từ đó tăng độ tương phản, giữ chi tiết tốt hơn ở vùng sáng lẫn vùng tối và giúp hình ảnh có chiều sâu hơn trên màn hình lớn. Việc LG nâng cấp toàn bộ dải QNED evo AI năm nay lên MiniLED cho thấy định hướng đưa trải nghiệm hình ảnh mãn nhãn hơn đến nhiều kích thước và phân khúc người dùng.

Với bóng đá, cảm xúc không chỉ đến từ pha bóng, mà còn từ không khí của trận đấu: Sắc màu trên khán đài, nhịp chuyển động liên tục trên sân, góc quay toàn cảnh hay khoảnh khắc cận cảnh đầy cảm xúc. Trên màn hình 115 inch, những lớp hình ảnh ấy được mở rộng ở quy mô lớn hơn, giúp người xem có cảm giác “có mặt” trong trận đấu thay vì theo dõi từ xa.

Kích thước siêu lớn cũng phù hợp với văn hóa xem thể thao tại gia. Những trận cầu lớn thường không dành cho một người xem, mà là dịp để nhiều người cùng tụ họp, bình luận, cùng căng thẳng và cùng vỡ òa. Khi phòng khách trở thành “khán đài riêng”, màn hình đủ lớn giúp mọi vị trí trong căn phòng có thể hòa vào diễn biến chung, từ góc máy toàn sân đến pha quay cận biểu cảm cầu thủ.

Trong bộ hình cùng Trần Trung Kiên, màn hình 115 inch trở thành trung tâm thị giác của không gian. Đó là nơi trận đấu có thể được nhìn ở quy mô rộng hơn, nơi từng khoảnh khắc thể thao thêm sức nặng và nơi tinh thần sân cỏ được kéo gần hơn với đời sống thường ngày. Không cần có mặt trực tiếp trên khán đài, người xem có thể tạo cho mình không gian đủ lớn, đủ sống động và cảm xúc để chờ đón trận cầu đáng nhớ.

“Tôi rất thích xem trận cầu lớn cùng mọi người bởi trải nghiệm này mang lại năng lượng rất riêng. Khi màn hình đủ lớn, tôi cảm giác như cả phòng khách cùng bước vào nhịp trận đấu và chia sẻ cảm xúc ở từng pha bóng”, Trung Kiên tâm sự thêm.

Một trận đấu hay không chỉ được tạo bằng hình ảnh. Tiếng bóng chạm chân, nhịp bình luận viên, tiếng reo hò từ khán đài hay khoảnh khắc cả sân vận động sau bàn thắng là một phần của cảm xúc thể thao. Nếu hình ảnh giúp người xem nhìn thấy diễn biến, âm thanh là yếu tố khiến họ cảm thấy mình đang ở trong nhịp trận đấu.

Với AI Sound Pro, TV LG có thể tối ưu âm thanh theo nội dung đang phát, giúp phần bình luận rõ hơn trong khi vẫn giữ không khí sôi động đặc trưng của sân vận động. Đây là điểm quan trọng với các trận đấu lớn, khi người xem cần nghe rõ lời bình luận và diễn biến trận đấu, nhưng vẫn muốn giữ cảm giác cuồng nhiệt từ tiếng cổ vũ, vỗ tay hay âm thanh nền đặc trưng của sân cỏ.

Dải TV LG QNED evo AI MiniLED 2026 cũng hỗ trợ các chuẩn giải trí cao cấp như Dolby Vision và Dolby Atmos, mang đến trải nghiệm hình ảnh và âm thanh gần hơn với chuẩn rạp chiếu phim. Khi kết hợp cùng soundbar thông qua WOW Orchestra, TV và loa có thể hoạt động đồng thời để mở rộng không gian âm thanh. Thay vì âm thanh chỉ phát ra từ một nguồn, trải nghiệm được phủ rộng hơn, có chiều sâu và gần với cảm giác bao quanh của sự kiện thể thao thực thụ.

Với trận cầu lớn, nơi bầu không khí cũng quan trọng không kém diễn biến trên sân, âm thanh trở thành lớp hoàn thiện cuối cùng để phòng khách thật sự chạm đến tinh thần “tuyệt hạng thể thao”.

Không chỉ dừng ở phiên bản 115 inch, dải TV LG QNED evo AI MiniLED 2026 được mở rộng với nhiều dòng sản phẩm và kích thước đa dạng, từ 43 inch đến màn hình siêu lớn 115 inch. Các dòng QNED90, QNED86, QNED81, QNED80 và QNED70 đáp ứng nhiều nhu cầu giải trí khác nhau, từ phòng khách gia đình đến rạp phim tại gia, thể thao và gaming quy mô lớn. Với Dynamic QNED Color Pro, Precision Dimming Ultra, AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro và AI Sound Pro, dải QNED evo AI MiniLED tiếp tục khai thác thế mạnh về màn hình lớn, màu sắc sống động, khả năng kiểm soát ánh sáng và chuyển động mượt mà - yếu tố phù hợp với thể thao, phim ảnh và gaming.

Bên cạnh QNED evo AI MiniLED, dải TV LG 2026 còn có TV LG OLED evo AI đại diện cho chuẩn hiển thị OLED cao cấp với sự trở lại của dòng TV dán tường; TV LG Micro RGB evo AI nhấn mạnh độ chính xác màu sắc trong phân khúc TV LCD cao cấp, cùng dòng TV khác nhằm mở rộng lựa chọn cho người dùng ở nhiều nhu cầu và không gian sống. Với dải sản phẩm TV năm 2026, LG đưa tinh thần sân cỏ về gần hơn với từng khoảnh khắc đời sống. Đó là nơi phòng khách có thể trở thành khán đài riêng, mỗi pha bóng được nhìn rõ hơn, tiếng reo được cảm nhận gần hơn và trận đấu là khoảnh khắc đáng mong chờ.