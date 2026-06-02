Loại giấy tờ quen thuộc xuất hiện trên VNeID từ 8/6

Từ ngày 8/6, người dân có thể tra cứu thông tin đăng ký xe trên VNeID và VNeTraffic. Quy định mới cũng mở rộng việc sử dụng dữ liệu điện tử trong một số thủ tục về phương tiện.

Giấy tờ xe sẽ xuất hiện trên VNeID và VNeTraffic từ 8/6. Ảnh: Đan Thanh.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 37/2026 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký và kiểm định phương tiện, có hiệu lực từ ngày 8/6.

Theo quy định mới, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID và ứng dụng giao thông VNeTraffic do Bộ Công an quản lý, vận hành.

Việc tích hợp giúp người dùng tra cứu thông tin phương tiện thuận tiện hơn ngay trên điện thoại, khi cần đối chiếu thông tin.

Bên cạnh đó, người dân sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký xe có thể lựa chọn nhận kết quả qua Cổng Dịch vụ công, dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu.

Thông tư mới cũng bổ sung quy định sử dụng dữ liệu điện tử trong một số thủ tục chuyển quyền sở hữu phương tiện. Theo đó, trường hợp thông tin về tình trạng hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trên Cổng Dịch vụ công sẽ có giá trị pháp lý tương đương chứng từ chuyển quyền sở hữu bản giấy.

Việc đồng bộ dữ liệu giúp cơ quan chức năng khai thác thông tin trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay vì yêu cầu người dân cung cấp thêm một số giấy tờ để đối chiếu. Theo Bộ Công an, quy định này góp phần giảm bớt hồ sơ phải nộp và tạo thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục trực tuyến.

Thông tư 37/2026 tiếp tục áp dụng cơ chế biển số định danh, tức biển số xe được quản lý theo chủ sở hữu thay vì gắn với từng phương tiện.

Khi bán hoặc chuyển nhượng xe, chủ xe phải thực hiện thủ tục thu hồi biển số theo quy định. Biển số sau khi thu hồi được giữ lại tối đa 5 năm để đăng ký cho phương tiện khác của cùng chủ sở hữu nếu có nhu cầu.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng ban hành mẫu giấy chứng nhận kiểm định mới, bổ sung một số thông tin kỹ thuật của phương tiện, trong đó có nội dung liên quan đến xe điện.

Theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử được Thủ tướng phê duyệt ngày 26/5, VNeID được định hướng trở thành nền tảng tích hợp nhiều loại giấy tờ và thông tin cá nhân trên môi trường số. Hiện ứng dụng đã tích hợp căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cùng nhiều loại dữ liệu phục vụ dịch vụ công.