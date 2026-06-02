Apple úp mở điều gì?

Sau nhiều năm hứa hẹn nhưng chậm trễ, Apple sẽ phải chứng minh tại WWDC 2026 rằng họ vẫn đủ sức dẫn đầu trong kỷ nguyên AI nhờ Siri.

Câu khẩu hiệu của sự kiện WWDC 2026 có thể ám chỉ đến Siri. Ảnh: Apple.

Apple vừa công bố khẩu hiệu chính thức cho sự kiện năm nay "All systems glow", cách chơi chữ dựa trên cụm từ quen thuộc "all systems go" (tạm dịch: Mọi thứ đã sẵn sàng). Lựa chọn từ ngữ này không phải ngẫu nhiên. Theo các hình ảnh rò rỉ, iOS 27 sẽ được cập nhật nhiều tính năng mới, trong đó giao diện Siri trong Dynamic Island với dòng chữ "Search or Ask" và con trỏ phát sáng rất phù hợp với từ glow trong khẩu hiệu.

Trọng tâm năm nay được kỳ vọng sẽ tập trung mạnh vào AI, khi Apple nỗ lực giải quyết những chậm trễ liên quan đến Siri và Apple Intelligence. Táo khuyết dự kiến ra mắt ứng dụng Siri chuyên dụng hoàn toàn mới với tính năng extensions trên iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27. Nó cho phép người dùng tương tác với trợ lý qua cả giọng nói lẫn văn bản, đồng thời có thể xem lại toàn bộ lịch sử hội thoại.

Một điểm đáng chú ý khác là người dùng được tự chọn mô hình AI để vận hành các tính năng trên iOS 27, bao gồm Gemini, Claude hoặc ChatGPT. Hiện tại, ChatGPT là nền tảng cho trải nghiệm Siri nâng cao nếu người dùng kích hoạt tính năng này.

Những cải tiến Siri từng được hứa hẹn tại WWDC 2024 đã bị trì hoãn. Tuy vậy, quan hệ đối tác ký kết với Google vào tháng 1 để đưa mô hình Gemini vào hệ sinh thái Apple được kỳ vọng sẽ giúp các tính năng tiên tiến này xuất hiện trong năm nay.

Tại WWDC 2026, Apple dự kiến giới thiệu đồng loạt iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 và visionOS 27. Bản cập nhật iOS 27 bao gồm ứng dụng camera có thể tùy chỉnh, nhiều bản vá lỗi và cải tiến thiết kế Liquid Glass dựa trên phản hồi người dùng.

iOS 27 cũng có sự chuẩn bị nền tảng cho iPhone Fold, chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Táo khuyết, dự kiến ra mắt vào tháng 9. Thiết bị này hỗ trợ chạy 2 ứng dụng song song với màn hình dạng iPad khi mở và bố cục iPhone thông thường khi đóng.

Siri nhận nâng cấp lớn cả về tính năng lẫn giao diện trên iOS 27. Ảnh: MacRumors.

Mac Studio được kỳ vọng sẽ được nâng cấp lên chip M5 Max và M5 Ultra, trong khi dòng Mac mini vẫn sở hữu cấu hình phổ thông với chip M5 và M5 Pro. Dù vậy, tình trạng thiếu hụt RAM toàn cầu có thể đẩy một số mẫu Mac lùi lịch ra mắt sang cuối năm nay.

WWDC 2026 còn mang ý nghĩa đặc biệt vì đây có thể là kỳ hội nghị lập trình viên cuối cùng dưới sự dẫn dắt của CEO Tim Cook, trước khi John Ternus tiếp quản vị trí này vào ngày 1/9. Bản beta dành cho nhà phát triển của iOS 27 dự kiến phát hành ngay sau bài phát biểu chính ngày 8/6, trong khi phiên bản chính thức sẽ được tung ra vào mùa thu.

Hội nghị nhà phát triển thường niên WWDC 2026 của Apple sẽ kéo dài đến ngày 12/6 với hàng trăm phiên thảo luận dành cho nhà phát triển. Bài phát biểu quan trọng sẽ được phát trên trang chủ của Apple, ứng dụng Apple TV và YouTube.