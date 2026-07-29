Có nên bật chế độ máy bay khi sạc pin?

Mẹo bật Chế độ máy bay để sạc pin nhanh hơn đã được truyền tai nhau từ lâu. Thực tế cách này có hiệu quả, nhưng lợi ích không lớn như nhiều người nghĩ.

Bật chế độ máy bay sẽ giúp sạc nhanh hơn. Ảnh: Shutterstock.

Nếu từng tìm kiếm các mẹo giúp điện thoại sạc nhanh, người dùng có thể đã bắt gặp lời khuyên bật Chế độ máy bay (Airplane Mode) trước khi cắm sạc. Chế độ này theo nhiều kiểm tra đã thực sự có thể giúp rút ngắn thời gian sạc.

Mục đích ban đầu của tính năng này là giúp tuân thủ quy định của các hãng hàng không trong suốt chuyến bay. Khi Airplane Mode được kích hoạt, điện thoại sẽ tạm ngắt kết nối mạng di động. Trên nhiều thiết bị, Wi-Fi và Bluetooth cũng bị tắt hoặc ngừng hoạt động cho đến khi người dùng bật lại thủ công.

Đồng thời, thiết bị cũng giảm đáng kể các tác vụ chạy nền như đồng bộ dữ liệu, kiểm tra email hay cập nhật ứng dụng. Việc tiêu thụ ít điện năng hơn đồng nghĩa với việc phần lớn năng lượng từ bộ sạc sẽ được dùng để nạp pin, thay vì duy trì các kết nối không dây và xử lý tác vụ nền.

CNET và SlashGear đã thực hiện những thử nghiệm nhằm đánh giá liệu sạc pin ở chế độ máy bay có thực sự còn hữu ích không. Mức cải thiện về tốc độ sạc không quá đáng kể, chỉ được rút ngắn khoảng 4-11 phút, bất kể trên mẫu điện thoại cũ hay thiết bị đời mới có hiệu suất năng lượng tốt hơn.

Nói cách khác, Airplane Mode không thể biến một chiếc điện thoại mất hơn một giờ để sạc thành chỉ còn vài chục phút. Nếu điện thoại hỗ trợ sạc nhanh 45 W hoặc 65 W, sự khác biệt khi bật chế độ máy bay càng khó nhận thấy.

Đổi lại, người dùng phải chấp nhận việc điện thoại gần như không thể sử dụng cho các tác vụ trực tuyến trong lúc sạc. Ngoài những hoạt động ngoại tuyến, điện thoại sẽ không thể nhận cuộc gọi, tin nhắn hay thông báo cho đến khi tắt Chế độ máy bay.

Điều này đồng nghĩa có thể bỏ lỡ một cuộc gọi từ gia đình, tin nhắn công việc hoặc mã xác thực OTP trong lúc điện thoại đang sạc. Với nhiều người, việc tiết kiệm được vài phút sạc pin có thể không đáng giá bằng việc luôn giữ liên lạc.

Sử dụng củ sạc đúng công suất sẽ cho hiệu quả hơn. Ảnh: Shutterstock.

Thay vì phụ thuộc vào Airplane Mode, các chuyên gia cho rằng có nhiều cách mang lại hiệu quả rõ rệt hơn. Đầu tiên là sử dụng củ sạc và cáp đạt đúng công suất nhà sản xuất hỗ trợ.

Ngoài ra, Chế độ máy bay không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả. Trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, một số thiết bị vẫn sạc chậm dù bật tính năng này. Nguyên nhân được cho là nhiệt độ môi trường khi đó ở mức 32-33 độ C, khiến điện thoại nóng lên và phải tự điều chỉnh công suất sạc để bảo vệ pin.

Sau khi các thử nghiệm được thực hiện trong điều kiện mát hơn, tốc độ sạc mới tăng lên như dự kiến. Kết quả này cho thấy yếu tố nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến thời gian sạc, hơn là việc bật hay tắt Chế độ máy bay.

Bên cạnh đó, hạn chế sử dụng điện thoại trong lúc sạc cũng là cách giúp pin nạp nhanh hơn. Việc chơi game, xem video hay gọi video khiến màn hình và bộ xử lý tiêu thụ nhiều điện năng, làm giảm lượng điện thực sự được đưa vào pin.

Nếu đang ở nhà vào buổi tối hoặc không chờ cuộc gọi, việc bật chế độ máy bay khi sạc có thể là một lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu đang trong giờ làm việc hoặc cần nhận thông báo quan trọng, việc giữ điện thoại kết nối bình thường sẽ thực tế hơn.