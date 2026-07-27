Đừng nghe lời khuyên này khi muốn mua iPhone năm nay

Nhiều năm qua, người dùng thường được khuyên không nên mua iPhone trước sự kiện tháng 9. Tuy nhiên, năm nay quy tắc đó có thể không còn đúng.

Việc chờ đến tháng 9 có thể khiến giá iPhone tăng lên trở lại. Ảnh: Foundry.

Nếu đang có ý định đổi iPhone mới, nhiều người vẫn khuyên rằng đừng xuống tiền vào tháng 7 hoặc tháng 8. Lời khuyên này vẫn được áp dụng và mang tính hữu ích trong nhiều năm trước. Tuy nhiên, theo Macworld, năm 2026 có thể là một ngoại lệ.

Apple gần như luôn giới thiệu thế hệ iPhone mới vào tháng 9. Khi đó, một số mẫu đời cũ thường được "khai tử", không bán mới nữa, đồng nghĩa giảm giá hoặc trở nên hấp dẫn hơn nhờ các chương trình khuyến mãi từ nhà bán lẻ và nhà mạng. Vì vậy, việc mua iPhone ngay trước thời điểm ra mắt sản phẩm mới thường không phải lựa chọn tối ưu.

Nếu có nhu cầu mua dòng Pro, khách hàng nên đợi khoảng vài tuần để nhận được nhiều lợi ích. Ngoài mua được thế hệ iPhone mới nhất, người dùng có thể mua phiên bản cũ với giá tốt hơn.

Dù vậy, Macworld cho rằng nguy cơ tăng giá của thị trường nói chung sẽ ảnh hưởng đến các dòng sản phẩm năm nay. Trong tháng 6, Apple đã điều chỉnh tăng giá một số dòng Mac và iPad do chi phí bộ nhớ và tình trạng thiếu nguồn cung. Điều này khiến nhiều nhà phân tích dự đoán thế hệ iPhone mới cũng có thể tăng giá khi ra mắt vào tháng 9.

Nếu dự đoán này chính xác, việc chờ đợi chưa chắc đã giúp tiết kiệm tiền. Ngược lại, những ai định mua mẫu iPhone Pro mới có thể sẽ phải trả nhiều hơn so với hiện nay.

Thay vào đó, người dùng cần xem xét tuỳ thuộc vào độ cần thiết và mẫu máy định mua. Nếu muốn mua iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, có thể cân nhắc chờ nếu muốn sở hữu những nâng cấp mới dự kiến xuất hiện trên thế hệ kế tiếp, như camera cải tiến, chip mới hoặc thiết kế thay đổi. Tuy nhiên, người dùng cũng nên chuẩn bị cho khả năng giá bán cao hơn.

Đối với iPhone 17, iPhone 17e và iPhone Air, theo các tin đồn hiện nay, những mẫu kế nhiệm của nhóm sản phẩm này sẽ không xuất hiện cho đến năm 2027. Điều đó đồng nghĩa nếu mua ngay bây giờ, người dùng sẽ không phải đối mặt với việc thiết bị bị thay thế chỉ sau vài tháng.

Ngoài ra, những người không cần đổi điện thoại ngay có thể chờ các đợt giảm giá lớn vào cuối năm. Tại nhiều thị trường, Prime Day hoặc Black Friday thường là thời điểm xuất hiện các chương trình ưu đãi hấp dẫn cho iPhone, đặc biệt với các mẫu đã ra mắt được một thời gian.

Tóm lại, việc nên mua hay không vẫn tuỳ thuộc vào nhu cầu của từng người. Việc chờ sự kiện tháng 9 vẫn hợp lý nếu mục tiêu là sở hữu thế hệ iPhone mới nhất cùng các nâng cấp phần cứng đáng kể.

Ngược lại, nếu đang cân nhắc các mẫu iPhone 17, iPhone 17e hoặc iPhone Air và lo ngại giá bán của thế hệ mới sẽ tăng, việc mua ngay trong giai đoạn hiện tại có thể là quyết định đáng cân nhắc hơn so với những năm trước.