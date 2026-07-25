Đây là lý do iPhone bị đầy bộ nhớ

Nhiều trường hợp System Data mới là mục khiến nhiều iPhone gần đầy bộ nhớ. Tuy nhiên, Apple không cho phép người dùng xóa trực tiếp dữ liệu này.

Khi bộ nhớ gần đầy, điện thoại sẽ hoạt động chậm hơn. Ảnh: Macrumors.

Khi vào kiểm tra dung lượng iPhone, nhiều người phát hiện System Data chiếm hàng chục GB, thậm chí nhiều hơn cả ảnh hoặc nhạc. Điều đáng chú ý là Apple không cung cấp nút xóa trực tiếp loại dữ liệu này.

Theo Apple, System Data phục vụ hoạt động của hệ điều hành iOS, bao gồm bộ nhớ đệm (cache), nhật ký hệ thống (logs). Ngoài ra, dữ liệu hỗ trợ tìm kiếm Spotlight, giọng nói Siri, từ điển, phông chữ, cơ sở dữ liệu hệ thống như Keychain hay CloudKit và nhiều tài nguyên khác mà người dùng không thể truy cập trực tiếp cũng được liệt kê ở dạng này.

Trước đây, nhóm này từng được hiển thị dưới tên "Other", hiểu đơn giản như "kho chứa" dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng iPhone. Khi người dùng xem video trực tuyến, lướt Safari, nghe nhạc, xem bản đồ hay mở ứng dụng, iOS sẽ lưu lại nhiều tệp tạm thời để lần truy cập sau diễn ra nhanh hơn.

Một số trường hợp System Data chiếm gần hết bộ nhớ. Ảnh: Mashable.

Những dữ liệu này dần được cộng dồn vào System Data. Do đó, nhiều người nhận thấy mục này tăng lên theo thời gian, dù không cài thêm ứng dụng nào.

Theo Mashable, cache là nguyên nhân phổ biến khiến System Data tăng nhanh. Việc lưu trữ dữ liệu tạm giúp ứng dụng mở nhanh hơn, giảm thời gian tải lại nội dung và mang đến trải nghiệm mượt mà hơn.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng sử dụng, lượng cache này có thể tích tụ nếu không được hệ thống dọn dẹp kịp thời. Tất cả đều được gộp vào một danh mục duy nhất, khiến người dùng khó biết chính xác điều gì đang chiếm nhiều dung lượng nhất.

Trong điều kiện bình thường, System Data thường chỉ chiếm khoảng vài GB đến hơn 10 GB. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, con số này có thể tăng lên 30, 40 hoặc thậm chí hơn 60 GB.

Trên các diễn đàn như Reddit hay Threads, một số người dùng cho biết System Data thậm chí chiếm hơn một nửa bộ nhớ của chiếc iPhone, khiến họ không thể cập nhật iOS hoặc sao lưu dữ liệu.

TechRadar cũng cho biết trong một số phiên bản iOS, lỗi hệ thống có thể khiến System Data tăng bất thường, có trường hợp vượt quá 100 GB. Điều này cho thấy System Data không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác lượng dữ liệu cần thiết để hệ điều hành vận hành.

Cách xoá cache trên các ứng dụng. Ảnh: Avast.

Người dùng dễ gặp hiện tượng này khi bộ nhớ gần đầy. Khi iPhone chỉ còn rất ít dung lượng trống, hệ điều hành phải liên tục quản lý dữ liệu tạm, trong khi nhiều tệp cache chưa được giải phóng ngay, khiến mục System Data tăng nhanh hơn bình thường.

Apple thiết kế iOS để tự quản lý loại dữ liệu này chứ không có nút xoá trực tiếp. Khi cần thêm không gian lưu trữ, hệ thống sẽ tự động xóa các tệp tạm không còn cần thiết, chẳng hạn cache hoặc dữ liệu có thể tải lại.

Dù vậy, người dùng vẫn có thể giảm dung lượng System Data bằng một số cách gián tiếp. Theo Avast, việc đơn giản là xóa lịch sử và dữ liệu duyệt web của Safari, gỡ rồi cài đặt lại những ứng dụng có lượng cache lớn như mạng xã hội hoặc ứng dụng phát video.

Ngoài ra, người dùng có thể khởi động lại thiết bị sau thời gian dài sử dụng, hoặc giải phóng thêm dung lượng để iOS có không gian tối ưu lại bộ nhớ. Trong trường hợp System Data tăng bất thường và không giảm sau nhiều lần thử, việc sao lưu dữ liệu rồi khôi phục (restore) thiết bị có thể là giải pháp cuối cùng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng đây là thành phần cần thiết để iPhone hoạt động ổn định và giúp các ứng dụng mở nhanh hơn. Người dùng không nên quá lo lắng nếu thấy System Data chiếm vài đến hơn 10 GB bộ nhớ.