76 tên miền quốc gia hiếm sắp được đấu giá

76 tên miền ".vn" chỉ 2 ký tự sẽ được đưa ra đấu giá trực tuyến ngay trong tháng 6. Đây là nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên Internet.

Từ ngày 24-25/6, 76 tên miền cấp 2 dưới tên miền quốc gia ".vn" sẽ được đưa ra đấu giá trực tuyến. Đây là đợt đấu giá thứ hai trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

Danh sách lần này xuất hiện nhiều tên miền đáng chú ý như ab.vn, dr.vn, ic.vn, 9x.vn, ny.vn, hi.vn, ok.vn, fu.vn, mb.vn, ot.vn, vv.vn và ak.vn. Ngoài ra, còn có nhiều tên miền kết hợp chữ và số có khả năng nhận diện thương hiệu cao.

Theo quy định, mỗi tên miền có giá khởi điểm 10 triệu đồng, tiền đặt trước là 1 triệu đồng. Cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đủ điều kiện có thể đăng ký tham gia đấu giá thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam.

Các phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến, người tham gia sẽ cạnh tranh bằng cách liên tục đưa ra mức giá cao hơn cho từng tên miền. Mỗi phiên có thời lượng tối thiểu 20 phút, bước giá 1 triệu đồng và tiền mua hồ sơ là 50.000 đồng.

Giao diện cổng thông tin đấu giá tên miền quốc gia ".vn" do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) quản lý. Ảnh: Quang Nam.



Sau khi hoàn thành đấu giá và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định, người trúng đấu giá sẽ được đăng ký sử dụng tên miền theo quy định của pháp luật về viễn thông và Internet.

Trước đó, trong tháng 3, 50 tên miền cấp 2 có hai ký tự dưới ".vn" đã được đưa ra đấu giá, với tỷ lệ tên miền trúng đấu giá đạt 78%. Đáng chú ý, tên miền có giá trúng đấu giá cao nhất lên tới 1,584 tỷ đồng , cao gấp nhiều lần mức giá khởi điểm. Các tên miền được đưa ra đấu giá đều có đặc điểm chung là ngắn, dễ ghi nhớ, mang ý nghĩa phổ quát và có tính nhận diện cao.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nhóm tên miền được đưa ra đấu giá lần này được đánh giá có giá trị lớn trong hoạt động xây dựng thương hiệu, kinh doanh và phát triển hiện diện trực tuyến. Việc sở hữu những tên miền ngắn, dễ nhớ cũng giúp doanh nghiệp chủ động hạn chế rủi ro khi các tên miền liên quan đến thương hiệu bị đăng ký hoặc khai thác bởi các chủ thể khác.

Bên cạnh đó, việc đưa các tên miền ngắn, đẹp vào đấu giá không chỉ giúp nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên Internet quốc gia mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận các tên miền có giá trị cao cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đánh giá, đây cũng là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng thương hiệu Việt Nam trên môi trường số.