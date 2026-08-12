Vinhomes và phần còn lại

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ giữa các doanh nghiệp bất động sản, khi lợi nhuận tăng mạnh ở một số đơn vị nhưng áp lực tài chính vẫn lớn.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết cho thấy sự phân hóa rõ nét trong nửa đầu năm. Một nhóm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh nhờ bàn giao các dự án lớn, trong khi một số đơn vị cải thiện lợi nhuận chủ yếu nhờ hoạt động tài chính, thoái vốn hoặc chuyển nhượng tài sản.

Ở chiều ngược lại, dư nợ vay lớn, chi phí lãi vay và dòng tiền kinh doanh âm vẫn là những vấn đề đáng chú ý tại nhiều doanh nghiệp. Điều này cho thấy lợi nhuận cải thiện chưa đồng nghĩa áp lực tài chính đã được giải tỏa.

Vinhomes dẫn đầu

Nửa đầu năm 2026, tiến độ bàn giao tại các dự án trọng điểm tiếp tục là yếu tố quyết định kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bất động sản. Khi sản phẩm được bàn giao, tiền bán hàng trong các năm trước bắt đầu được ghi nhận vào doanh thu và lợi nhuận.

Quy mô tăng trưởng nổi bật nhất vẫn thuộc về CTCP Vinhomes (HoSE: VHM). Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 116.565 tỷ đồng , tăng 243% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 52.092 tỷ đồng , tăng 379%.

Theo Vinhomes, kết quả trên chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh bàn giao sản phẩm tại các đại dự án như Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 và Vinhomes Green Paradise.

Một số doanh nghiệp khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh khi bước vào giai đoạn bàn giao sản phẩm. Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) đạt 11.664 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 17 lần cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng từ 83 tỷ lên 4.832 tỷ đồng . Chuỗi dự án Sunshine Sky City, Sunshine Golden River, Sunshine Center, Sunshine City và một số dự án mang thương hiệu Noble đóng góp chính vào kết quả này.

KẾT QUẢ LỢI NHUẬN 6T2026 CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN Nguồn: BCTC. Nhãn Vinhomes Sunshine Group Novaland Khang Điền Taseco land Bluemarq Group Hà Đô Văn Phú Quốc Cường Gia Lai Nam Long Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 52092 4832 1772 1097 315 250 208 197 183 176

Tại Taseco Land (UPCoM: TAL), doanh thu thuần 6 tháng năm nay đạt 1.579 tỷ đồng , tăng 69%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 315 tỷ đồng , gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Kết quả này cũng phù hợp với định hướng được ban lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ trước đó, khi các dự án đã triển khai và mở bán từ những năm trước được xác định là động lực chính cho tăng trưởng. Central Riverside, Nghi Sơn Central Park tại Thanh Hóa và Central Square tại Thái Nguyên dự kiến tiếp tục đóng góp doanh thu, bên cạnh Khu công nghiệp Taseco Đồng Văn 3, dự án được mở bán từ năm 2025 và được kỳ vọng đóng góp thêm vào dòng tiền, lợi nhuận trong năm nay.

Với Văn Phú (HoSE: VPI), doanh thu thuần nửa đầu năm nay đạt 1.137 tỷ đồng , tăng 166%, còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 197 tỷ đồng , tăng 37%. Chủ yếu đến từ các sản phẩm được bàn giao tại Vlasta Thủy Nguyên và khu nhà ở thấp tầng TT39-40 thuộc Khu đô thị mới Văn Phú.

Điểm chung của các doanh nghiệp trên là khả năng chuyển các dự án đã triển khai thành doanh thu thực tế. Tuy nhiên, số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh mới phản ánh phần sản phẩm đã hoàn tất nghĩa vụ bàn giao và đủ điều kiện ghi nhận. Phần còn lại, đặc biệt tại những dự án có tốc độ bán hàng tốt, vẫn đang nằm trên bảng cân đối kế toán dưới dạng khách hàng trả tiền trước.

Đây cũng là chỉ tiêu cho thấy dư địa doanh thu của doanh nghiệp trong những kỳ tới. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn phản ánh số tiền khách hàng đã thanh toán theo tiến độ hợp đồng nhưng doanh nghiệp chưa ghi nhận thành doanh thu do chưa hoàn tất nghĩa vụ bàn giao hoặc chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện ghi nhận.

Đến cuối tháng 6, quy mô khoản mục này tại nhiều doanh nghiệp bất động sản tiếp tục tăng đáng kể.

Trong đó, Vinhomes vẫn là cái tên dẫn đầu với số dư người mua trả tiền trước lên tới 145.880 tỷ đồng , tăng 67% so với đầu năm. Phần lớn số tiền trả trước này tập trung tại các hợp đồng mua bán sản phẩm thuộc các đại đô thị doanh nghiệp đang triển khai trên khắp cả nước.

"CỦA ĐỂ DÀNH" CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN Số liệu tính đến ngày 30/6/2026. Nguồn: BCTC. Nhãn Vinhomes Sunshine Group Novaland Bluemarq Group Taseco Land Nam Long Văn Phú Khang Điền Quốc Cường Gia Lai Hà Đô Số dư người mua trả tiền trước tỷ đồng 146000 29989 24551 8078 4573 2937 526 399 43 24

Tại ngày 30/6, Sunshine Group cũng có 29.989 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, tăng 22% so với đầu năm, chủ yếu ghi nhận ở các dự án Noble Palace Tây Thăng Long, Noble Crystal Long Biên, Sunshine Sky City và Noble Crystal Tây Hồ.

Một số doanh nghiệp khác cũng ghi nhận lượng tiền khách hàng trả trước tăng mạnh giai đoạn này là Novaland (HoSE: NVL) đạt 24.551 tỷ, tăng gần 21%; Bluemarq Group (tên cũ là Đất Xanh, HoSE: DXG) đạt 8.077 tỷ, tăng 31%; Taseco Land với 4.573 tỷ, tăng 87%; và Nam Long (HoSE: NLG) với 2.937 tỷ đồng , tăng 14%.

Lợi nhuận tăng mạnh từ các khoản thu bất thường

Nếu nhóm doanh nghiệp kể trên cải thiện kết quả kinh doanh nhờ bàn giao dự án, một số doanh nghiệp bất động sản khác lại ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong bối cảnh doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi giảm. Động lực tăng trưởng chính của nhóm này lại đến từ thu nhập tài chính, thoái vốn hoặc chuyển nhượng tài sản.

Trong đó, Khang Điền (HoSE: KDH) ghi nhận doanh thu thuần bán hàng 6 tháng qua chỉ đạt 442 tỷ đồng , giảm 75% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn đạt 1.097 tỷ đồng , tăng 248%.

Khoản đóng góp lớn đến từ doanh thu hoạt động tài chính 913 tỷ đồng . Trong đó, lãi từ thoái vốn và đánh giá lại khoản đầu tư tại Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới lên tới 896 tỷ, sau khi tỷ lệ sở hữu được giảm từ 50,95% xuống 48,95%.

Kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp bất động sản nhà ở phân hóa mạnh trong nửa đầu năm. Ảnh minh họa : Quỳnh Danh.

Bên cạnh đó, khoản thu nhập khác của Khang Điền nửa đầu năm nay cũng đạt gần 303 tỷ đồng , gấp hơn 11 lần cùng kỳ. Nguồn thu này chủ yếu đến từ thương vụ mua lại CTCP Phát triển Bất động sản An Lập. Trong tháng 3, Khang Điền đã mua 99% vốn tại An Lập với giá gần 2.553 tỷ đồng . Tại ngày mua, công ty đánh giá giá trị hợp lý của phần tài sản thuần tương ứng tại An Lập đạt gần 2.870 tỷ đồng . Chênh lệch hơn 285 tỷ đồng được Khang Điền ghi nhận vào thu nhập khác.

Novaland cũng ghi nhận lợi nhuận đảo chiều trong nửa đầu năm nhờ hoạt động tài chính. Cụ thể, doanh thu thuần sau nửa đầu năm của tập đoàn này đạt 5.096 tỷ đồng , tăng 38%, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Novaland đã đảo chiều ngoạn mục từ lỗ 666 tỷ cùng kỳ năm ngoái thành lãi 1.772 tỷ đồng năm nay.

Đóng góp đáng kể vào kết quả này là doanh thu hoạt động tài chính 2.557 tỷ đồng , tăng 149%. Trong đó có 1.039 tỷ đồng lãi từ thoái vốn công ty con, chuyển nhượng khoản đầu tư và 1.387 tỷ đồng lãi tiền gửi, cho vay, hợp tác đầu tư.

Tại Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG), mức tăng lợi nhuận thậm chí lớn hơn nhiều lần. Doanh thu thuần 6 tháng chỉ đạt 81 tỷ đồng , giảm 67%, nhưng lợi nhuận sau thuế lên tới 183 tỷ đồng , gấp 18 lần cùng kỳ năm trước.

Nguồn đóng góp chính là khoản lợi nhuận khác 242 tỷ đồng phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng nhà máy thủy điện trong quý II. Doanh nghiệp ghi nhận thu nhập 903 tỷ đồng và chi phí tương ứng gần 660 tỷ đồng từ giao dịch này.