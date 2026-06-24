Lý do khiến Samsung bị soán ngôi ở Hàn Quốc

Bằng sự kiên trì và chiến lược đầu tư đúng đắn, SK Hynix đã thành công vượt mặt Samsung và trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc.

SK Hynix vượt qua Samsung Electronics nhờ vào thành quả của chuỗi quyết định đầu tư kéo dài suốt 14 năm. Ảnh: Reuters.

Việc SK Hynix vượt qua Samsung Electronics để trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc là thành quả của chuỗi quyết định đầu tư kéo dài suốt 14 năm. Những quyết định từng bị hoài nghi, thậm chí chế giễu, nhưng cuối cùng lại đưa SK Hynix vào vị trí trung tâm của cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu, theo Reuters.

Đặt cược vào "ván bài" lớn

Năm 2012, SK Group mua lại Hynix Semiconductor trong một thương vụ mà nhiều người khi đó cho là thiếu thận trọng về mặt tài chính. Trong khi đó, Samsung được định giá cao gấp hơn 10 lần SK Hynix và đang là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về bộ nhớ DRAM, loại chip được sử dụng trong máy tính xách tay và điện thoại thông minh.

Để tìm kiếm lợi thế cạnh tranh, SK Hynix đã đặt cược vào một dòng chip bộ nhớ ít được chú ý thời điểm đó là HBM (bộ nhớ băng thông cao). Loại chip này có khả năng truyền dữ liệu với tốc độ rất cao nhưng khi đó chưa được các trung tâm dữ liệu sử dụng rộng rãi.

Năm 2014, SK Hynix hợp tác với AMD để ra mắt sản phẩm HBM đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, hãng gặp khó khăn với thế hệ HBM thứ 2 và bị Samsung vượt lên vào cuối thập niên 2010. Điều này khiến ban lãnh đạo từng phải cân nhắc liệu có nên dừng phát triển HBM hay không, theo lời kể của hai cựu lãnh đạo công ty.

Cuối cùng, họ quyết định tiếp tục theo đuổi chiến lược này, cải tiến công nghệ và đầu tư mạnh vào năng lực sản xuất mới. Quyết định này được đưa ra khi SK Hynix dự đoán nhu cầu từ Nvidia sẽ tăng trưởng trong tương lai. Ở thời điểm đó, Nvidia chủ yếu được biết đến là nhà sản xuất chip đồ họa 3D cho thị trường máy tính và trò chơi điện tử.

Ông Shim Dae-yong, người phụ trách phát triển HBM tại SK Hynix khi ấy, cho biết công ty đã đầu tư khoảng 880 tỷ won ( 640 triệu USD ) vào một nhà máy đóng gói chip tại thành phố Icheon (Hàn Quốc) cùng nhiều tài sản khác.

Ban đầu, khoản đầu tư này dường như là một thất bại. Năm 2019, nhà máy hoạt động dưới công suất do nhu cầu từ Nvidia và các thợ đào tiền mã hóa suy giảm mạnh. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi OpenAI ra mắt ChatGPT vào năm 2022, châm ngòi cho làn sóng bùng nổ AI trên toàn cầu. Nhu cầu đối với chip HBM tăng vọt vì đây là thành phần thiết yếu trong các bộ tăng tốc AI của Nvidia, vốn dùng để huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo tại các trung tâm dữ liệu.

Ngày nay, SK Hynix đã trở thành nhà cung cấp HBM chủ lực cho Nvidia. "Không ai nghĩ thị trường HBM lại tăng trưởng bùng nổ đến như vậy. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cả về hiệu năng lẫn năng lực sản xuất", ông Shim nói.

Từng nhiều lần vượt mặt Samsung

Quay ngược trở lại năm 2024, nhiều người cho rằng Samsung đã bị tụt lại trong cuộc đua chip AI một phần vì công nghệ NCF (màng không dẫn điện) gây ra các vấn đề về sản xuất. Nhu cầu đối với chip HBM đã bùng nổ cùng với sự phát triển mạnh mẽ của AI tạo sinh. Tuy nhiên, khác với SK Hynix và Micron Technology, Samsung gần như vắng bóng trong các thỏa thuận cung cấp thế hệ chip HBM mới nhất cho Nvidia, doanh nghiệp đang thống trị thị trường chip AI.

Một trong những nguyên nhân khiến Samsung tụt lại phía sau là việc hãng kiên trì sử dụng công nghệ NCF. Theo các nhà phân tích và chuyên gia trong ngành, phương pháp này đã phát sinh một số vấn đề trong quá trình sản xuất. Trong khi đó, SK Hynix đã chuyển sang công nghệ MR-MUF (Chiết rót đúc lại hàng loạt) nhằm khắc phục những hạn chế của NCF.

Trong quá khứ, Samsung từng nhiều lần bị SK Hynix vượt mặt về thị phần HBM. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên để bắt kịp đối thủ, Samsung đã phát hành đơn đặt hàng đối với các thiết bị sản xuất chip được thiết kế để xử lý theo công nghệ MUF. "Samsung buộc phải hành động để cải thiện tỷ lệ thành phẩm trong sản xuất HBM. Việc chuyển sang công nghệ MUF chẳng khác nào một lần phải gạt bỏ lòng tự tôn, bởi cuối cùng hãng vẫn phải đi theo con đường mà SK Hynix đã lựa chọn từ trước", các chuyên gia trong ngành từng nhận định.

Theo nhiều chuyên gia phân tích, tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn trong quá trình sản xuất chip HBM3 năm 2024 của Samsung chỉ vào khoảng 10-20%, trong khi SK Hynix đạt mức 60-70%.

Trái ngược với Samsung, SK Hynix hiện là nhà cung cấp HBM chủ lực cho Nvidia, dù Micron và Samsung đã bắt đầu tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng HBM thế hệ mới. Công ty đã bắt đầu cung cấp HBM3 cho Nvidia từ tháng 6/2022. Đến cuối tháng 3/2024, SK Hynix tiếp tục giao các lô HBM3E đầu tiên cho một khách hàng mà hãng không tiết lộ danh tính. Theo các nguồn tin, khách hàng đó chính là Nvidia.

Trong nhiều năm, Samsung và SK Hynix cùng chiếm khoảng 90% thị trường HBM toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại Samsung có thể tụt lại phía sau trong cuộc đua AI. "Việc đáp ứng được các tiêu chuẩn của Nvidia được xem là yếu tố then chốt đối với tương lai tăng trưởng của các nhà sản xuất HBM, không chỉ về uy tín thương hiệu mà còn về khả năng gia tăng lợi nhuận", chuyên gia nhìn nhận.