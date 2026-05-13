Lần đầu tiên 4 người giàu nhất Hàn Quốc đều trong gia tộc Samsung

Lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, 4 tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc đều thuộc gia đình Samsung, bao gồm Chủ tịch Lee Jae-yong, 2 em gái và mẹ.

Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong hiện là người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản 34 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Mới đây, tờ Forbes đưa tin Chủ tịch Lee Jae-yong, 2 em gái và mẹ của ông đang nằm trong top 4 tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc. Cổ phiếu của "viên ngọc quý" Samsung Electronics đã tăng 40% chỉ trong một tháng qua nhờ nhu cầu bùng nổ đối với mảng chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Người giàu nhất Hàn Quốc hiện nay là ông Lee Jae-yong, Chủ tịch điều hành của Samsung Electronics, với khối tài sản đạt 34 tỷ USD , tăng thêm 12,4 tỷ USD so với cuối tháng 3.

Trong khi đó, 2 em gái của ông là Lee Boo-jin và Lee Seo-hyun trở thành người giàu thứ 2 và thứ 3 tại Hàn Quốc, với khối tài sản lần lượt 12,4 tỷ USD và 12 tỷ USD .

Bà Boo-jin hiện là Chủ tịch kiêm CEO của Hotel Shilla, một trong những khách sạn và trung tâm hội nghị hàng đầu Seoul. Bà Seo-hyun đảm nhiệm vị trí Chủ tịch phụ trách hoạch định chiến lược tại Samsung C&T, trên thực tế là công ty mẹ của tập đoàn Samsung.

Đồng thời, bà Hong Ra-hee, mẹ của 3 anh em và là vợ cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee, hiện nắm giữ khối tài sản lên đến 11,2 tỷ USD . Bà Hong từng là Giám đốc của Samsung Museum of Art Leeum và bảo tàng Ho-Am trước khi từ chức vào năm 2017.

Phần lớn tài sản của gia đình Lee đến từ cổ phần tại Samsung Electronics, công ty có giá cổ phiếu đã tăng gấp 5 lần trong một năm qua. Samsung hiện là nhà sản xuất chip nhớ phục vụ AI lớn nhất thế giới nếu tính theo doanh số. Dòng bộ nhớ băng thông cao (HBM) của hãng được sử dụng cho các chip AI của Nvidia, AMD và Alphabet.

Nhu cầu đối với các dòng chip nhớ phổ thông của Samsung cũng rất mạnh. Ví dụ, bộ nhớ NAND flash, dùng để lưu trữ dữ liệu dài hạn trong ổ SSD, đang được triển khai rộng rãi tại các trung tâm dữ liệu nhằm lưu trữ khối dữ liệu khổng lồ phục vụ AI.

Theo thống kê vào tuần trước, vốn hóa thị trường của Samsung Electronics đã vượt mốc 1.000 tỷ USD , trở thành công ty châu Á thứ hai sau TSMC gia nhập "câu lạc bộ nghìn tỷ USD".

Vào tháng 4, Samsung Electronics công bố doanh thu và lợi nhuận quý ở mức cao kỷ lục nhờ mảng chip tăng trưởng mạnh. Cụ thể, doanh thu quý I tăng 69% so với cùng kỳ năm trước, lên 133.900 tỷ won (khoảng 90 tỷ USD ); trong khi lợi nhuận hoạt động tăng vọt 756%, đạt 57.200 tỷ won (khoảng 38,4 tỷ USD ).

Trong một báo cáo gần đây, các nhà phân tích của Barclays dự báo doanh thu từ HBM của Samsung sẽ tăng gấp 3 lần trong năm nay. Họ nhận định tình trạng mất cân đối cung - cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nhu cầu bộ nhớ cho các trung tâm dữ liệu AI sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới.

Cha của Lee Jae-yong, ông Lee Kun-hee qua đời năm 2020 ở tuổi 78 và để lại cho gia đình một trong những khoản thuế thừa kế lớn nhất lịch sử Hàn Quốc. Ông nội của ông, Lee Byung-chull, đã sáng lập Samsung năm 1938, dưới hình thức một công ty thương mại, trước khi phát triển thành đế chế đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực thực phẩm, dệt may, điện tử và nhiều ngành khác.