Samsung tăng tốc trên đường đua AI

Samsung Electronics đặt mục tiêu tăng gấp đôi số thiết bị di động được tích hợp các tính năng AI do Gemini của Google cung cấp lên 800 triệu chiếc trong năm nay.

Samsung đẩy mạnh mảng sản phẩm tích hợp AI để không bị bỏ lại phía sau trên đường đua sắp tới. Ảnh: Reuters.

Kế hoạch trên được ông T.M. Roh, đồng CEO phụ trách mảng di động, TV và thiết bị gia dụng của Samsung Electronics, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Reuters.

Đến cuối năm 2025, Samsung đã triển khai các tính năng AI được hỗ trợ bởi Gemini cho khoảng 400 triệu sản phẩm di động, bao gồm điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Bước đi mới nâng quy mô lên con số 800 triệu được xem là cú hích lớn cho Google trong cuộc đua thu hút người dùng đại chúng, khi hãng này cạnh tranh trực tiếp với OpenAI và nhiều đối thủ khác trên thị trường AI tạo sinh.

Ông Roh nói Samsung muốn đưa AI tích hợp vào mọi sản phẩm, chức năng và dịch vụ trong thời gian sớm nhất. Trong bối cảnh hãng tìm cách giành lại “ngôi vương” smartphone từ Apple, đồng thời đối phó sức ép ngày càng lớn từ các đối thủ Trung Quốc, Samsung cũng hướng tới cung cấp trải nghiệm AI liền mạch giữa các nhóm sản phẩm tiêu dùng, từ điện thoại đến TV và đồ gia dụng.

Ông Roh - Giám đốc điều hành mảng điện thoại, TV và đồ gia dụng của Samsung - trả lời phỏng vấn. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Apple là hãng bán smartphone nhiều nhất trong năm 2025. Vì thế, Samsung muốn mở rộng lợi thế ở mảng tính năng AI khi hệ sinh thái Android vẫn là “sân nhà” quan trọng nhất của Google.

Google đã ra mắt Gemini 3.0 mới vào tháng 11/2025, đồng thời nhấn mạnh phiên bản này thể hiện ưu thế vượt trội trong một số thước đo hiệu năng phổ biến. OpenAI cũng đẩy nhanh tiến độ và tung GPT-5.2 chỉ vài tuần sau đó.

Ông Roh kỳ vọng mức độ chấp nhận AI của người dùng sẽ tăng nhanh, khi các khảo sát nội bộ của Samsung cho thấy mức độ nhận biết thương hiệu Galaxy AI đã tăng lên khoảng 80%, từ mức khoảng 30% chỉ trong một năm.

Lãnh đạo Samsung cũng cho rằng dù "AI có thể còn gây hoài nghi ở hiện tại", trong vòng 6-12 tháng các công nghệ này sẽ trở nên phổ biến hơn.

Cụ thể hơn, chức năng tìm kiếm bằng AI được dùng nhiều nhất trên điện thoại. Ngoài ra, người dùng cũng thường xuyên tận dụng các công cụ tạo sinh phục vụ chỉnh sửa hình ảnh, tăng năng suất công việc, cùng các tính năng dịch và tóm tắt nội dung.

Một điểm nghẽn đáng chú ý là tình trạng thiếu hụt chip nhớ trên toàn cầu. Theo Reuters, đây là yếu tố có lợi cho mảng bán dẫn vốn là trụ cột của Samsung, nhưng lại gây sức ép lên biên lợi nhuận mảng smartphone, nguồn doanh thu lớn thứ hai của tập đoàn.

Ông Roh thừa nhận không công ty nào "miễn nhiễm" với cú sốc này, vì ảnh hưởng lan ra cả TV lẫn thiết bị gia dụng.

Ông Roh cũng không loại trừ khả năng tăng giá sản phẩm khi giá chip liên tục leo thang. Đồng tình với nhận định này, các hãng nghiên cứu như IDC và Counterpoint dự báo thị trường smartphone toàn cầu có thể chịu ảnh hưởng trong năm 2026, do nguy cơ giá thiết bị tăng khi khan hiếm chip nhớ.

Với dòng sản phẩm điện thoại gập, ông Roh cho rằng thị trường đang tăng chậm hơn kỳ vọng. Lý do, theo ông, nằm ở độ phức tạp kỹ thuật và sự thiếu vắng các ứng dụng thật sự phù hợp với thiết kế phần cứng.

Dù vậy, lãnh đạo Samsung kỳ vọng phân khúc này có thể trở nên phổ thông trong 2-3 năm tới, đồng thời cho biết tỷ lệ người dùng điện thoại gập quay lại mua tiếp sản phẩm cùng phân khúc là "rất cao".

Theo Counterpoint, Samsung nắm gần 2/3 thị phần smartphone gập trong quý III/2025. Tuy nhiên, hãng đang chịu sức ép từ các đối thủ như Huawei, và Apple cũng được dự báo sẽ ra mắt mẫu iPhone gập đầu tiên trong năm 2026.