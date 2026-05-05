Gia tộc Samsung hoàn tất nộp khoản thuế thừa kế 'khủng'

Gia tộc Samsung vừa hoàn tất việc nộp khoản thuế thừa kế lớn nhất trong lịch sử. Số tiền này tương đương khoảng 50% toàn bộ nguồn thu thuế thừa kế của chính phủ Hàn Quốc năm 2024.

Gia tộc Samsung đã hoàn tất việc nộp 12.000 tỷ won (khoảng 8 tỷ USD) thuế thừa kế trong vòng 5 năm. Ảnh: Maeil Business Korea.

Tờ Korea Herald cho biết gia tộc Samsung đã hoàn tất việc nộp 12.000 tỷ won (khoảng 8 tỷ USD ) thuế thừa kế trong vòng 5 năm. Đây được xem là khoản thanh toán thuế lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, tương đương khoảng 50% tổng thu ngân sách từ thuế thừa kế của chính phủ Hàn Quốc năm 2024.

Tài sản của chaebol này đã tăng hơn gấp đôi giữa làn sóng tăng trưởng của ngành bán dẫn nhờ AI, qua đó cho phép họ đáp ứng nghĩa vụ thuế mà không cần bán tháo quy mô lớn các cổ phần chủ chốt. Tập đoàn xác nhận khoản thanh toán cuối cùng vào ngày 3/5 (giờ địa phương).

Chủ tịch Lee Jae-yong cùng các thành viên gia đình, bao gồm bà Hong Ra-hee (mẹ ông) cùng 2 em gái Lee Boo-jin và Lee Seo-hyun, đã thanh toán khoản thuế này thành 6 đợt theo chương trình trả chậm sau khi kê khai vào tháng 4/2021. Vào thời điểm đó, gia đình cho biết việc nộp thuế là nghĩa vụ của công dân và cam kết tuân thủ đầy đủ.

Khoản thuế trên phát sinh từ di sản của cố Chủ tịch Lee Kun-hee, được định giá khoảng 26.000 tỷ won (khoảng 18 tỷ USD ), bao gồm cổ phiếu, bất động sản và bộ sưu tập nghệ thuật.

Để hỗ trợ tài chính cho việc nộp thuế, bà Hong cùng 2 con gái đã bán một phần cổ phần tại các công ty như Samsung Electronics, Samsung SDS và Samsung C&T, đồng thời ký các thỏa thuận ủy thác cổ phiếu .

Trong khi đó, ông Lee Jae-yong chủ trương hạn chế việc thoái vốn tại các công ty chủ lực, thay vào đó tận dụng nguồn cổ tức và các khoản vay cá nhân. Đồng thời, ông cũng tăng cường quyền kiểm soát tập đoàn thông qua Samsung C&T, đơn vị được xem là công ty mẹ trên thực tế của Samsung.

Với chiến lược trên, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu phổ thông Samsung Electronics của ông đã tăng lên 1,67%, từ mức 0,7% trước khi thừa kế. Tỷ lệ nắm giữ tại Samsung C&T cũng tăng hơn 22%, trong khi cổ phần tại hãng bảo hiểm nhân thọ Samsung Life Insurance tăng từ 0,06% lên 10,44%.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tổng tài sản ròng của gia tộc Samsung đã tăng lên khoảng 45,5 tỷ USD tính đến tháng 3, cao hơn gấp đôi so với mức khoảng 20,1 tỷ USD một năm trước. Sự gia tăng này đưa gia đình vươn lên vị trí giàu thứ 3 châu Á, trong khi tài sản cá nhân của ông Lee Jae-yong tăng lên 26,9 tỷ USD .

Tầm ảnh hưởng của Samsung trong nền kinh tế nội địa cũng tiếp tục gia tăng. Tổng doanh thu của 7 công ty con chủ chốt thuộc tập đoàn chiếm đến 19,3% GDP Hàn Quốc năm ngoái, tăng từ mức 15,1% cách đây một thập kỷ. Trong khi đó, riêng Samsung Electronics chiếm khoảng 1/4 giá trị vốn hóa của chỉ số KOSPI.

Song song đó, gia đình cũng mở rộng các hoạt động từ thiện. Năm 2021, họ cam kết ủng hộ 700 tỷ won (khoảng 475 triệu USD ) cho Trung tâm Y tế Quốc gia Hàn Quốc để xây dựng bệnh viện 150 giường chuyên về bệnh truyền nhiễm tại trung tâm Seoul vào năm 2030; đồng thời kết hợp điều trị, đào tạo và nghiên cứu.

Ngoài ra, 300 tỷ won (khoảng 204 triệu USD ) đã được quyên góp cho Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul nhằm hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhi và các bệnh hiếm gặp. Tính đến cuối năm 2025, chương trình đã giúp đỡ cho khoảng 28.000 bệnh nhân.

Chưa dừng lại, gia đình cũng thực hiện một trong những khoản hiến tặng văn hóa lớn nhất Hàn Quốc khi trao hơn 23.000 tác phẩm nghệ thuật, bao gồm cả bảo vật quốc gia, cho nhà nước. Bộ sưu tập từng được định giá tới 10.000 tỷ won (khoảng 6,7 tỷ USD ) này đã góp phần thúc đẩy lượng khách tham quan bảo tàng.

Samsung cho biết toàn bộ 35 triển lãm tại các địa điểm lớn như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc cũng như Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại và đương đại Quốc gia Seoul đã thu hút khoảng 3,5 triệu lượt khách trong giai đoạn 2021-2024.