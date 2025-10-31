Bữa gà rán khuấy đảo giới công nghệ của Nvidia, Samsung và Huyndai

CEO Nvidia Jensen Huang dùng bia và gà rán cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai trước thềm công bố hợp tác AI, thu hút sự chú ý và đẩy cổ phiếu gà rán Hàn Quốc tăng mạnh.

Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae Yong (trái) cùng Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Group Chung Eui Sun (giữa) và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang (phải) tại một nhà hàng gà rán ở Seoul vào ngày 30/10. Ảnh: Yonhap.

Tối 30/10, giới kinh doanh Hàn Quốc chứng kiến một cuộc gặp đặc biệt khi CEO Nvidia Jensen Huang cùng Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae Yong và Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor Chung Eui Sun cùng dùng bia và gà rán tại một nhà hàng ở khu phía nam thủ đô Seoul. Sự kiện này diễn ra ngay trước khi ba “ông lớn” dự kiến công bố thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuần này.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Huang đã tặng quà lưu niệm cho hai lãnh đạo Samsung và Hyundai, kèm thông điệp: “Dành cho tình bạn hợp tác và tương lai của thế giới”.

Trước khi bước vào nhà hàng, CEO Nvidia chia sẻ với phóng viên rằng ông mong chờ cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào ngày 31/10, đồng thời cho biết nhiều dự án hợp tác quan trọng sẽ sớm được công bố.

Ông Huang cũng tiết lộ Nvidia đang thảo luận với Samsung về lĩnh vực bộ nhớ băng thông cao (HBM) - một công nghệ then chốt cho chip AI - và các cuộc trao đổi sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Chuyến thăm Hàn Quốc lần này đánh dấu lần đầu tiên ông Huang trở lại sau 14 năm, nhằm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) và gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước. Dự kiến, ông sẽ trình bày tầm nhìn hợp tác giữa Nvidia và các doanh nghiệp Hàn Quốc trong khuôn khổ hội nghị tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, vào ngày 31/10.

Trước đó, trong một sự kiện tại Washington hôm 29/10, ông Huang tiết lộ sẽ có “một thông báo thú vị” dành cho người dân Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân chuyến làm việc này. Nguồn tin cho biết Nvidia có thể sẽ ký các thỏa thuận cung ứng chip AI với Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Group và Naver.

Tuy nhiên, điều khiến truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc “bùng nổ” lại chính là bữa gà rán và bia giữa ba nhà lãnh đạo công nghệ hàng đầu tại chuỗi nhà hàng Kkanbu Chicken. Hình ảnh và video buổi gặp lan truyền nhanh chóng, kéo theo cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến gà rán tăng mạnh trên sàn chứng khoán.

Dù Kkanbu không niêm yết, cổ phiếu đối thủ Kyochon F&B tăng tới 20% trong phiên giao dịch ngày 31/10, trong khi hãng chế biến gia cầm Cherrybro tăng kịch trần 30%, khối lượng giao dịch gấp 200 lần trung bình. Neuromeka, công ty sản xuất robot chiên gà niêm yết trên sàn Kosdaq, cũng tăng mạnh theo xu hướng này.

Đây không phải lần đầu ông Jensen Huang vô tình trở thành “người tạo sóng” cho thị trường. Năm 2024, nhiều cổ phiếu công nghệ AI tăng vọt chỉ sau khi ông nhắc tên trong một bài thuyết trình, cho thấy tầm ảnh hưởng vượt xa lĩnh vực của chính Nvidia.

Trong chuyến đi lần này, CEO Nvidia thậm chí còn được ghi hình phát gà cho cảnh sát và người dân đứng bên ngoài nhà hàng, khiến hình ảnh “CEO gà rán” trở thành tâm điểm bàn luận khắp mạng xã hội Hàn Quốc.